Нардеп Юрій Дерев’янко заявив про намір балотуватися у президенти та розповів про свою програму

Народний депутат, член Ради партії «Рух нових сил» Юрій Дерев’янко балотуватиметься на посаду президента України.

Про це він заявив на прес-конференції в CBN 4 серпня.

Дерев’янко вважає, що впроваджуваних нині реформ – недостатньо. «Я пропоную забрати країну в олігархату, в тієї старої истеми, яка зараз абсолютно не працює», – сказав він.

Народний депутат озвучив тези своєї майбутньої виборчої програми. Вона складається з чотирьох основних блоків, які умовно можна назвати неоекономіка, цифрова держава, плавний перехід до прямої демократії та повернення і відновлення анексованих територій.

«Ми пропонуємо ввести чотири податки замість усіх, що є зараз», – зазначив Юрій Дерев’янко, коментуючи блок про неоекономіку. На думку нардепа, теперішня податкова система є неефективною та важкою для бізнесу.

Говорячи про цифрову державу, Юрій Дерев’янко наголосив, що весь цивілізований світ уже давно впроваджує передові технології у взаємини громадян і влади. «Кожен матиме персональний електронний кабінет, через який без черг та корупції можна буде замовляти різноманітні послуги», – розповів нардеп.

Пряма демократія, за словами Юрія Дерев’янка, означає набагато активнішу участь громадян у державницьких процесах. «Громадяни Швейцарії, наприклад, щонайменше чотири рази на рік приймають важливі державні рішення. Місцеві рішення – ще частіше, раз на два місяці. Ми ж голосуємо раз на п’ять років», – зауважив він.

Народний депутат також торкнувся теми повернення анексованих територій до складу України. Це непросто, однак цілком можливо, переконаний він, – після трьох – п’яти років дії спільного фінансового плану країн-учасниць Будапештського меморандуму та країн, що запровадили санкції проти Росії на цих територіях.

Один з лідерів «Руху нових сил» Юрій Дерев’янко проводить зустрічі з активістами партії та жителями різних областей України. Його кандидатуру на президентські вибори вже підтримали на обласних конференція Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Чернігівська, Полтавська, Житомирська та Хмельницька обласні організації.