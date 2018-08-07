Физкультурник, политолог, полиглот…

На прошедшей неделе были опубликованы рейтинговые списки абитуриентов – завершилась финальная часть вступительной кампании. Далее послесловие в виде выбора вуза и специальности теми, кто прошел сразу в несколько учебных заведений. Самое время посмотреть, какие профессии в почете у молодежи в нынешнем году.

Самый красноречивый показатель популярности той или иной профессии – количество претендентов на каждое бюджетное место на данную специальность в вузе. И здесь лидерство прочно удерживает факультет иностранных языков Центральноукраинского государственного педагогического университета. На все скопом специальности данного факультета было выделено около 40 бюджетных мест, заявления на них подали 700 человек! Причем если в предыдущие годы лидерство удерживали специальности, на которых основным языком был английский, то теперь немецкий составляет ему вполне ощутимую конкуренцию. Если на каждую специальность с основным английским пожелали поступить в среднем 100-110 абитуриентов, то на каждой специальности с основным немецким языком, где конкурс всегда был значительно меньше, в этом году хотят учиться около 70 человек. Видимо, с открытием границ Европа манит украинскую и в частности молодежь Кировоградщины все сильнее.

Довольно много молодых людей желают получить профессию, связанную с физкультурой и спортом. В нынешнем году более 120 абитуриентов пожелали стать учителями физкультуры и тренерами при общем количестве 20-25 бюджетных мест.

Неожиданными для нас оказались результаты вступительной кампании в Центральноукраинском национальном техническом университете. С большим отрывом здесь лидирует агрономия – на эту специальность подали заявления более 130 человек. При этом максимальное количество бюджетных мест здесь – 16. Агрономия потеснила ранее ведущие в ЦНТУ высокотехнологические специальности – компьютерную инженерию, программирование и кибербезопасность. Традиционно высоким остается спрос на управленческие профессии – менеджер, маркетолог, экономист. Однако на большую их часть бюджетные места не предусмотрены, а потому и набор относительно скромный – примерно 30 человек на каждую из специальностей. Глядя на эту статистику, мы поначалу обнадежили себя – неужели молодежь наконец-то спустилась с небес на землю и решила сделать свой выбор в пользу действительно нужных в нашем аграрном регионе профессий? Не тут-то было…

К сожалению, сотрудники приемной комиссии ЦНТУ подтвердили угрожающую тенденцию – технические специальности не пользуются высоким спросом. Нередко на них заявляются абитуриенты, которые не смогли набрать нужное количество баллов для других, более востребованных профессий и не могут выдержать конкуренции за бюджетные места. А это значит, что качество технических специалистов неуклонно снижается. Аналогичная ситуация складывается в другом техническом вузе Кропивницкого – Государственной летной академии Национального авиационного университета. Здесь высок спрос на специальности, предполагающие изучение английского языка или связанные с управленческой и административной работой (менеджмент, экономика), но имеется недобор на целый ряд технических дисциплин.

С другой стороны, продолжает расти количество молодых людей, стремящихся постичь социальные науки – психологию, социологию, политологию, PR-менеджмент. Самый большой выбор специальностей по социально-поведенческим дисциплинам в нашем регионе предлагает педуниверситет, но бюджетные места там предусмотрены прежде всего для социальных и детских психологов, дефектологов, дошкольных педагогов (что понятно и правильно). В то же время политологами пожелали стать 56 человек. Вот интересно, для чего Кировоградской области так много политологов? Такой же вопрос хочется задать тем, кто подал заявления на специальность «журналистика» – а таковых оказалось 120 человек с хвостиком на 40 мест (из которых всего 10 бюджетных). И на специальность «право» (почти 170 человек на 50 всех имеющихся мест).

Рынок труда Украины уже несколько лет перенасыщен представителями гуманитарных специальностей, но, видимо, должно пройти еще несколько, чтобы окончательно убедиться – найти работу выпускнику-юристу уже сейчас трудно (разве что при наличии тесных связей в соответствующих структурах), и баснословной зарплаты за свою работу он уже не получит.

Интересные тенденции наблюдаются в математике и естественных науках. Например, на специальность «химия» в педуниверситет подали заявки 25 человек, при этом на нее государство выделило всего 8 бюджетных мест. Еще более впечатляющие данные по специальности «биология» – на 20 выделенных мест заявления подали 80 абитуриентов! При этом интерес к математике и физике остался на том же, относительно низком уровне (например, специальность «физика» – 20 мест, 15 заявлений). Объяснить мы это можем тем, что, видимо, многие выпускники школ, сдававшие внешнее оценивание по биологии и химии, метили в Донецкий медицинский университет, но не набрали нужного количества баллов. Альтернатива – факультет естественных наук пед­университета.

К сожалению, точных данных о количестве пожелавших выучиться на врача нам не удалось добыть. Но стало известно, что на медицинский факультет № 2 Донецкого национального мед­университета было выделено 35 бюджетных мест (всего 100 на университет), из них всего одно – на стоматологию, остальные – на специальность «медицина». И на данный момент все они уже заняты. О количестве заявок данных нет, поскольку вопросами поступления на всех отделениях университета – Краматорском, Кропивницком, Мариупольском – занималась приемная комиссия, расположенная в Краматорске. Однако, как сообщил нам ведущий специалист деканата факультета № 2 Василий Шевчук, в нынешнем году желание стать медиками изъявили намного меньше студентов, чем ранее. Все дело, видимо, в проходном балле внешнего независимого оценивания – не ниже 150 по всем профильным предметам.

Все приведенные нами данные – предварительные. Вступительная кампания еще не окончена, на данный момент идет ее завершающий этап: студенты подтверждают свой выбор, предоставляя в выбранный вуз оригиналы документов. Но по этим данным уже хорошо видны тенденции в спросе на профессии разных направлений среди выпускников школ. Они пока остаются неизменными – в приоритете гуманитарные науки, управленческие специальности и компьютерные технологии. Высокий интерес к аграрным специальностям связан с особенностями экономики нашего региона, но в целом мало влияет на положение вещей. Печально то, что спрос на определенные профессии среди абитуриентов и на квалифицированных работников на рынке труда очень отличаются друг от друга. И когда они наконец совпадут, неизвестно…