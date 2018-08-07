Камуфляжный протест, бумажные сосиски

Давно, а может, и никогда слова «ж..па», «г…н», «ср…лизы» и т.п. не звучали на микрофоны и камеры в стенах горсовета Кропивницкого в таком количестве, как во время встречи городского головы Андрея Райковича с активистами на прошлой неделе. Приходили говорить о ларьке «Ятрань» возле «Мелодии» – опять.

Отличились все. Представитель общественной организации «Боевое братство», демобилизованный участник АТО Олег Кокуленко во всеуслышание заявил, что был в прифронтовом Широкино, когда ему сказали, что у нас на клумбе ставят МАФ. Тут же, говорит, все бросил и приехал бороться. В этом заявлении много странного. И страннее всего даже не то, что ларьков на клумбах, газонах, тротуарах понаставлено в городе на каждом шагу, а бороться взрослые серьезные мужчины в камуфляже решили только теперь и только с одним. Сама постановка вопроса: воин бросает зону военных действий против оккупантов и спешит в глубокий тыл бороться… с ларьком?

Скандальный активист Игорь Козуб, экс-партиец, как минимум, УНП, «Единого Центра», УДАРа, штабист и кандидат от «Батькивщины» на последних местных выборах, тоже немало удивил – в первую очередь, наверное, «своих». Говорит, «Ятрань» – это бренд города, мол, во Львове знают-уважают. Либо что-то недосогласовали перед походом, либо неудачная импровизация, либо задел на будущее – мало ли, как оно повернется…

Было сказано еще много всего, в том числе, как писал Гоголь, «в светском разговоре неупотребимого». В целом разговор прошел при накаляющихся эмоциях и на повышенных тонах. Не остался в долгу и городской голова, прямо объявив активистов против МАФа «заказными».

Речь шла, например, о двух других известных мясоперерабатывающих предприятиях, которые не находятся в городе, но осуществляют торговлю в областном центре в собственных сетях МАФов, зарегистрированных на физических лиц-предпринимателей. По словам Райковича, некоторые из них построены на местах, выделенных в свое время горсоветом под гаражи.

Также упоминалось имя предпринимателя, который имеет отношение к торговым помещениям в бывшем магазине «Мелодия».

– Пусть Олег, который тебе заказал Райковича, сделает клумбы – там еще две осталось. Одну Райкович уже сделал, как надо. Точнее, мясокомбинат «Ятрань» сделал, – в частности, сказал мэр, обращаясь к тому же Кокуленко. – У «Ятрани» есть разрешение на строительство. Есть законодательное поле. Я вам четко сказал: я глава этого города. Если «Ятрань» нарушает правила градостроительства, они должны быть за это наказаны. Если они имеют разрешение, законно должны закончить строительство объекта. По-другому не будет. Не будет анархии и диктатуры пролетариата или другой диктатуры. Мы строим демократическое общество.

В сухом остатке – изжога от количества упоминаний слова «колбаса», которым городской голова просил его больше не называть, и категорическое «нет» Райковича сносу злополучного торгового павильона фирменной торговли. По причинам, озвученным в цитате выше. Других требований у активистов не было.

Через два дня, в субботу, у клумбы, на краю которой стоит МАФ и на которой силами «Ятрани» уже высажены цветы и декоративные деревья, прошел флеш-моб противников строительства. Их собралось десятка три. Воткнули рядом с цветами несколько сосисок из бумаги и ткани – украсили, поговорили, разошлись…