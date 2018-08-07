«Очень хочу получить образование»

Бочонки с квасом под пляжными зонтами массово появляются в нашем городе на каждом углу ежегодно. Такая торговая точка находится и напротив Кропивницкого горисполкома, рядом с бывшей гостиницей «Украина». Здесь продает пенный напиток совсем юная девушка в инвалидной коляске. Ее зовут Наталья Макогон.

Эта милая девочка заставила нас в который раз задуматься над одной вечной проблемой – трудоустройством таких, как она. Сама Наташа еще учится в школе (!), закончила 10 класс. Живет вдвоем с мамой, которая, естественно, не может работать, поскольку нужно ухаживать за дочкой. Но Наташа – очень целеустремленный ребенок, и она устроилась работать продавцом кваса на летний сезон.

– Чаще всего колясочники даже из дому выйти не могут, – говорит Наташа. – Но я не хочу прожить всю жизнь в изоляции. Да, я не могу ходить, как остальные люди, но я нормально развиваюсь умственно и хочу реализовать себя. У меня есть мечта и цель в жизни.

В инвалидной коляске Наталья оказалась в 8 лет в результате инсульта. Но, как и многие другие люди с ограниченными возможностями, старается о своих болезнях не говорить. Рассказывает, что найти работу инвалиду-колясочнику в нашем городе очень тяжело. И это, к сожалению, действительно так. Интернет открывает новые возможности перед этими людьми, но для работы во Всемирной паутине необходим ноутбук. Устройство недешевое, найти средства на него для инвалида не менее тяжело, чем найти работу. Чаще всего единственный источник денег у этих людей – пенсия по инвалидности. Много ли на нее купишь? Поэтому Наташа и решила торговать квасом, а на заработанные деньги купить необходимый гаджет.

Юная девушка на инвалидной коляске в центре города привлекла внимание социально активных людей. Основатель и глава молодежной организации «Дом Милосердие» Владимир Лебедев выложил ее историю в сети Фейсбук на своей странице. А потом случилось настоящее чудо.

История Наташи Макогон попалась на глаза топ-модели из Кропивницкого Алине Байковой. Она приехала в родной город на несколько дней на чемпионат Европы по бейсболу. И решила помочь Наташе.

В среду, 1 августа, Владимир Лебедев опубликовал на своей странице в Фейсбуке следующее: «Спасибо, Кропивницкий, за поддержку Наташи! Прошел день, как мы выложили инфу, и компьютер уже есть. Благодаря топ-модели Алине Байковой, которая приобрела новый ноутбук вчера и вручила его (спасибо ей большое)». И приложил к заметке фотографии.

После этого поста в Интернете мы решили было, что Наташа оставила торговлю квасом и уже вовсю работает на своем ноутбуке. Но нет – в пятницу, проходя мимо здания горсовета, мы увидели ее на том же месте.

– Работы пока нет, – говорит Наташа. – Торговать я буду до сентября. А потом – учеба в 11 классе. Но я буду готовиться все это время и на следующий год собираюсь поступать в наш педуниверситет. Я очень хочу получить высшее образование и стать психологом. Может быть, у меня даже в будущем появятся собственный кабинет и много постоянных клиентов. Собственный кабинет и частная практика – это моя мечта.

На страничке организации «Дом Милосердие» в Фейсбуке были опубликованы реквизиты банковской карты, на которую можно пересылать деньги для Наташи. Но сама она не хочет просто получать помощь от неравнодушных людей.

– Мой мозг в порядке, я могу заниматься умственной работой. У меня хорошие оценки в школе, – говорит Наташа. – Единственное препятствие – это тело. Но это же не значит, что можно не работать! Я не хочу запирать себя в четырех стенах, я хочу учиться и работать по той специальности, о которой мечтаю, и я знаю, что это возможно. Трудно, но возможно. Я еще не знаю, как буду учиться в университете, но в школе я ведь учусь. Значит, и в университете смогу. Я могу работать и сейчас через Интернет. Но я не могу работать полный рабочий день, потому что нужно еще учиться.

В конце статьи мы обязательно дадим банковские реквизиты Наташи. Но лучшей помощью для нее станет посильная этой целеустремленной девочке работа, которую она могла бы выполнять в течение пары часов в день дома на ноутбуке, имея, может, не очень большой, но стабильный заработок. У вас есть возможность дать ей такую работу? Звоните по тел. 066-035-62-98. Но, даже если у вас такой возможности нет, вы можете помочь, просто купив у нее стакан кваса. А лучше два.

Реквизиты для финансовой помощи: номер карты ПриватБанка 4149439104933159, Шаповал Ольга Валериановна (мама Наташи).

P.S.: Несколько дней назад Наташа оставила в Фейсбуке комментарий, который, как нам кажется, послужит прекрасным обращением и к обычным людям, и к людям с ограниченными возможностями: «Спасибо всем за поддержку, но не нужно меня жалеть. Я не жалуюсь на свою жизнь и благодарна Богу, что я только не хожу, а умственно нормально развиваюсь и более-менее могу себя обеспечить. Есть диагнозы намного хуже, поэтому я счастлива ,что я такая, какая есть, и люблю себя такой». Любите и вы себя такими, какие вы есть!