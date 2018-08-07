«Ромкор» – опыт, знания, технологии

Сколько раз доводилось убеждаться – в наших краях живут и трудятся люди, которым любая техническая задача по плечу. Такие спецы, к примеру, работают на фирме «Ромкор», которая уже более пятнадцати лет разрабатывает и внедряет нестандартные и оригинальные решения в сфере энергосберегающих технологий.

Говорит Андрей Чудный, директор фирмы:

– В основном мы занимаемся энергосберегающими системами воздухообмена и поддержания заданных параметров микроклимата помещений – это температура, влажность, воздухообмен, содержание примесей в воздухе и т.д. Применяем современное высокоэффективное оборудование и системы управления. Предоставляем полный пакет услуг – от комплексной розработки до пусконаладочных работ.

На предприятиях изучаем наличие вторичных источников тепла, предлагаем и внедряем системы отбора и передачи тепловой энергии.

Как пример можем привести новый завод «Металит», входящий в состав холдинга «Эльворти ГРУП», его пусконаладку делали немецкие специалисты несколько лет назад. Мы создали и внедрили систему отбора тепла от линии охлаждения печей и получили до 500 кВт тепла, которое в холодный период года возвращаем в систему приточной вентиляции для обогрева помещений. Экономия средств существенная.

Был у нас и такой проект, как создание системы поддержания микроклимата в хранилище для денег. Для этого проекта мы разработали несколько уникальных решений по осушке воздуха и полному контролю и управлению всеми системами хранилища.

В первую очередь мы занимаемся установками промышленного масштаба, уровня заводов. Конечно, беремся помочь и частному сектору, но лишь в случаях, когда есть сложное техническое задание. К примеру, это бассейны в особняках, где, кроме систем вентиляции и очистки, должна быть еще и система осушки воздуха и привязки температуры воздуха к температуре бассейна, чтобы не было лишнего испарения. Такие комплексные решения нам по плечу.

У нас непочатый край работы по энергосбережению во многих сферах. Мы внедряем свою собственную разработку по зональному охлаждению помещений, по слоям воздуха. Нами была разработана и внедрена система охлаждения крупного цеха по переработке семян подсолнечника.

Мы занимаемся разработкой систем управления самыми различными технологическими процессами всех видов. В частности, нам приходилось придумывать решение для печати изображений на пленке большой площади. Нужно было сделать так, чтобы в процессе пленка не провисала, было постоянное натяжение, мы разработали систему натяжения сервоприводами и сопутствующим оборудованием, а также специальную программу к нему, и с той поры вся линия печати успешно работает.

Беремся за нестандартные решения по управлению технологическими процессами. Создавали оборудование для пожарной безо­пасности, когда в крупных системах нужно поддерживать постоянное давление воды в любых условиях. Это довольно непросто, скажем так.

Важное направление – воздух в промышленности, его аспирация, то есть очистка на грязных производствах. Каждый конкретный случай требует применения своего метода. От самоочищающихся фильтров до водяных завес и очистки коронным разрядом тока. Устанавливаем в домах и зданиях центральные системы по удалению пыли, которые заменяют штат уборщиц.

Кстати, предприятия, которые поставляют продукцию на экспорт в Европу и другие развитые страны, должны предоставлять в числе прочих и сертификаты на производство. Мало предоставить документы, что ты делаешь продукцию из чистого сырья, сегодня нужно еще и доказать, что продукт ты производишь в экологически чистых условиях!

По сути все крупные промышленные предприятия области являются нашими клиентами. «Металит» и другие предприятия в составе «Эльворти ГРУП» и «Гидросила ГРУП», компания «Велта», которая в Новомиргородском районе добывает титановую руду. А также и пищевые наши тяжеловесы – «Ласка», «Три Стар», «Східні ласощі», «Градолія», «Соколовский МК» и другие.

Миллионы долларов на Кировоградщине сегодня вкладываются в фермы по производству криптовалют (это так называемые хранилища электронных денег). Фермы по майнингу криптовалют требуют особого микроклимата – температуры и влажности, иначе они неэффективно работают. Мы создаем эти условия.

О строительном направлении «Ромкора» рассказал его куратор Роман Доскалов:

– В свое время нам пришлось самим развивать такое направление, как общестроительные работы, это было проще, чем искать субподрядчиков. Действительно, часто проще достроить что-то самим. Так, работая над монтажом инженерных систем спортивных клубов города, столкнулись с рядом специфических нюансов, что в итоге нас привело к созданию отдела общестроительных работ, хотя раньше мы не занимались этим.

Работая с сетью кафе «Франсуа», мы также ряд работ взяли на себя. Хотя по нынешним временам это своего рода вызов – собрать коллектив высокопрофессиональных специалистов строительных специальностей. Сегодня юриста намного проще найти, чем хорошего сварщика. Но нам удалось собрать ответственный костяк профессионалов.

Занимаемся мы и комплексом, так сказать, работ на бумаге. Проектируем здания, помогаем изменить целевое назначение земли, ведем авторский надзор за строительством и многое другое. Весь подготовительный этап мы делаем «под ключ».

В планах на будущее – освоение новых технологий и материалов, большой интерес вызывают промышленные полы и плоскости, их покрытие современными материалами – износостойкими, коррозионно- и кислотостойкими.

Осваиваем новые, пока в наших местах почти не применявшиеся, материалы – напыляемый полиуретан, полимочевину (поликарбамид) и другие.

Можем смело гордиться примером применения подобных вещей в нашем городе, хотя, к сожалению, мало кто мог это видеть. На одном большом заводе (название не разглашаю) в цеху заказчик захотел сделать картину во всю стену. У нас много говорят о первом мурале, который появится на стене Художественного музея. А он не первый! Первый делали мы. Это картина площадью 72 квадратных метра, на которой изображено строительство Вавилонской башни. Рисовали киевские художники, но полностью подготовку полотна со сложной текстурой под нанесение такого большого рисунка делали мы. Наша работа была не главной, конечно, но художники и заказчик остались довольны. А мы показали, что нам любая сложная инженерно-творческая задача по плечу.

Фото Павла Волошина, «УЦ».