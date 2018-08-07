Железа и зрелищ: «АгроЭкспо-2018»

Меньше чем через два месяца в областном центре Кировоградщины снова пройдет крупнейшая агротехнологическая выставка страны. Недавно глава области лично пригласил туда немецких предпринимателей через Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии.

– Это хорошая площадка для встречи бизнесменов, обсуждений и налаживания отношений. Мы поддерживаем тех, кто готов вкладывать в развитие нашей области инвестиции, - в частности, сказал Сергей Кузьменко посетившему область в июле Эрнсту Райхелю.

Впрочем, передаст посол или нет – выставка в любом случае будет в полном смысле международной. Во-первых, таков на сегодняшний день ее официальный статус. Во-вторых, в 2018-м на «АгроЭкспо» пройдут международные же соревнования силачей – этап Кубка мира по стронгмену. Если в прошлый раз наши силачи «просто» катали трактор с посевным комплексом, то теперь поборются с соперниками из других стран за звание сильнейших.

И, наконец, в-третьих, в этом году на выставке, как и на любом уважающем себя международном событии такого рода, появятся национальные экспозиции стран. С ними можно будет ознакомиться в крытом павильоне комплекса, неподалеку от дополнительного входа – тоже нового, его обустройство призвано снизить давку в «узком месте» у основного входа. Для удобства посетителей также планируется введение системы электронной регистрации – каждый сможет пройти ее самостоятельно и не стоять в очереди.

В целом выставки в помещении станет больше, ее площадь вырастет почти до 23 тысяч квадратных метров. Увеличивают и парковку – до 5 тысяч мест, и открытые площади. Общая выставочная площадь в этом году составит 125 тысяч квадратных метров. Это означает еще больше представленной техники, оборудования и материалов для сельского хозяйства и не только.

Вырастет и ставшая уже традиционной «выставка в выставке» AutoLand, дилеры марок Lexus, Mercedes, Volkswagen, Hyundai, Peugeot, Opel, Toyota и многих других предложат все, что у них есть, на 6,5 тысячах «квадратов». Желающим дадут возможность протестировать представленные внедорожники и кроссоверы на ходу, а себя – за их рулем. Будет и традиционная «Покровская ярмарка» – шашлыки, вареники, песни-танцы, народные промыслы, сувениры, разные конкурсы, в том числе – тыкв-великанов с суперпризом и все остальное..

Для целевых посетителей, аграриев, будут работать две скидочные акции – подписав договор на покупку сельхозмашины на «АгроЭкспо», клиент получит скидку в 5%, образец прямо с выставки можно будет забрать на 10% дешевле. Как и всегда, на полигоне «через забор» тракторы, бороны, опрыскиватели и все остальное можно будет увидеть в работе.

Две тысячи квадратных метров займет самая молодая экспозиция, уже ставшая одной из самых популярных фотозон события – племенные животные и птица. Интересующихся ждут конференции, семинары, брифинги, встречи с ведущими специалистами по животноводству и птицеводству в рамках насыщенной деловой программы.

В этом году в списке организаторов «АгроЭкспо» уже не одно, а два министерства – к Минагрополитики в этом качестве присоединилось Министерство экономического развития и торговли Украины. По мнению организаторов, это выводит мероприятие за рамки сугубо отраслевого проекта, оно становится ближе к статусу всеукраинского экономического «хаба».

Впрочем, проект, запущенный шесть лет назад ассоциацией производителей сельхозтехники и оборудования «Укр­агромаш», которую возглавляет известный промышленник Павел Штутман, уже прочно занял свое место в календаре экономических событий региона и страны. В прошлом году комплекс на Мурманской принял 585 профильных компаний-участниц и более 27 тысяч посетителей.

Тем временем, по нашей информации, в атмосфере строжайшей секретности разрабатывается проект проведения на существующих площадях еще одной сезонной агротехнологической выставки. Если верить источникам, близким к организаторам, она будет «заточена» конкретно под продажи сельхозтехники перед началом сезона полевых работ и может впервые пройти уже в феврале 2019-го.