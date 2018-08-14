Ивано-Благодатное: дважды рожденное

Хорошо, когда запланированное реализуется. Вот захотели мы после Грузского побывать в соседнем Ивано-Благодатном – и побывали. Между прочим, далеко не все жители областного центра знают, что всего в двадцати километрах от Кропивницкого есть населенный пункт с таким красивым названием. Давайте заполнять пробелы в знаниях географии и истории.

Старожилы говорят, что из поколения в поколение передавались две истории возникновения села, ставшие легендами. Из двух получилась одна, о которой рассказала педагог-организатор Иваноблагодатненского учебно-воспитательного комплекса Татьяна Кондратенко.

До того как село в 1883 году получило название Ивано-Благодатное, жили в нем два помещика: Макей и Заградский. Часть населенного пункта, которая принадлежала Заградскому, была больше, а Ивановка, где хозяйничал Макей, гораздо меньше и имела только три улицы. По преданию, Заградский отобрал у Макея его часть – Ивановку – и с тех пор стал называть село Ивано-Благодатное. Как видим, рейдерство было еще в те давние времена…

Дальнейшая история Ивано-Благодатного не слишком отличается от других украинских сел. Местная жительница Галина Суржик рассказала нам, что в пятидесятых годах, когда она сюда переехала из соседней Украинки, были в селе фермы, свеклопункт, заготзерно. Было где работать. Когда еще не было клуба, кино смотрели в хате. А молодежь на танцы собиралась на «тырле»: «Дядька какой-нибудь играл на гармошке, а ребята и девчата танцевали».

Оказалось, что Галина Антоновна в восьмидесятых годах была на БАМе. Сначала поехали дочь с мужем, за ними родители. Муж Галины Антоновны работал в сельхозтехнике, а она – в роддоме поселка Старая Чара. На вопрос, чем село Ивано-Благодатное лучше других сел, Галина Антоновна ответила: «Тем, что оно мое»…

Здесь стоит сделать одну ремарку. Когда мы закончили беседу, подъехал сын Галины Антоновны, спросил, кто мы, и попросил показать удостоверения. Убедившись, что мы действительно журналисты, извинился и объяснил причины своей повышенной бдительности. Нередки случаи, когда какие-то люди втираются в доверие к старикам, представляясь то социальными работниками, то проверяющими, а потом обворовывают их. К сожалению, это типично для многих сел, да и городов тоже. Заверяем: журналисты «УЦ» обращаются к людям только с добрыми намерениями.

Сельским головой Владимир Бобко (на фото) стал на внеочередных выборах – после смерти своего предшественника. А потом его еще раз избрали, так как оправдал надежды селян. Молодой, активный, энергичный, с гордостью рассказывал о хореографическом ансамбле «Любисток», руководителем которого он и является.

Как выяснилось в процессе разговора, Владимир Александрович четырнадцать лет «оттанцевал» в «Зорянах». Окончив физвосп, пришел в родную школу работать учителем физкультуры. Но танцы – это на всю жизнь, вот и решил создать на базе школы хореографический коллектив. Сначала было всего четыре пары, потом присоединились почти все сельские дети. Название «Любисток» придумали вместе с детьми. В этой траве наши предки купали младенцев, чтоб были сильными и здоровыми.

«Любисток» – уникальный коллектив. До девяноста процентов иваноблагодатненских детей его участники. Если сейчас в школе 120 учеников, то в «Любистке» – 85. Детский сад весь занимается хорео­графией. Для этого специально оборудованы залы со станками и зеркалами – для младшей группы и старшей.

Сложно назвать количество гран-при, которые коллектив получил за свою историю. Из самых свежих – прошлогодний в Болгарии и этого года – в Македонии. «Если никуда не выезжать, находиться на месте – дети быстро разбегутся. Вот мы и стараемся ездить на фестивали – областные, всеукраинские и международные. Ребятам это нравится. А когда и победителями становимся – появляются азарт и желание еще больше работать», - говорит Владимир Александрович. Кстати, на фестивали ездят в основном городские коллективы, а этот, сельский, всех «рвет».

Содержат коллектив местная власть и районная. Дорогие костюмы, да и поездки стоят денег. Хотя, учитывая уровень «Любистка» и его заслуги, уже можно бы рассчитывать на помощь области и даже государства. Может, когда-нибудь так и будет.

В Ивано-Благодатном живут около 700 человек. Селом считается и «Лесная поляна», некогда известный многим санаторий, сейчас – областной противотуберкулезный диспансер. На его территории находятся два пятиэтажных дома, объединившихся в ОСМД. Интересным оказался факт, что «Лесная поляна», находящаяся за пределами села, формально считается улицей Ивано-Благодатного. Вот такой парадокс.

Пахотной земли у села немного – всего 800 гектаров. Есть здесь фермерское хозяйство «Мрия». А еще коптильный цех, где коптят невероятно вкусную рыбу. Ее качество можно оценить, посетив в областном центре магазин «Океания». Между прочим, в цех специально привозят дубовую щепу для копчения. И еще: если у вас дома есть керамический обогреватель «Венеция», знайте, что его произвели в Ивано-Благодатном – есть на территории села и такое предприятие.

Иваноблагодатненская школа – всем школам пример. Сюда везут гостей из других городов, из столицы и даже из-за рубежа. Уже одна только архитектура учебного заведения поражает, не говоря об организации учебного процесса, активном участии в международных программах и прочих достижениях.

Школа рассчитана на 500 детей. Столько здесь никогда не было, но в начале девяностых, когда она была построена, у Ивано-Благодатного были большие перспективы. О них стоит рассказать подробнее.

В конце восьмидесятых над неперспективным, пришедшим в упадок селом взяло шефство мощное объединение «Кировоградсельстройиндустрия». На базе села был создан агроцех, который возглавил легендарный Иван Кардаш. С этого момента началось возрождение, или второе рождение, Ивано-Благодатного.

Все улицы села покрыли асфальтом. В течение трех лет было построено 60 индивидуальных жилых домов, которые предоставляли людям под выгодную выплату. Застроили улицу для учителей и работников детсада. Капитально отремонтировали клуб. Сделали уличное освещение. Построили двухэтажное здание сельсовета, ФАП, новый магазин, животноводческий комплекс, маслобойню, мельницу, пекарню. Появился колбасный цех. И, конечно, прекрасная школа, на стене которой установлена мемориальная доска с портретом Ивана Кардаша и словами благодарности за возрождение села.

«Был бы Кардаш жив, мы давно были бы с газом», - вздыхают местные жители. Да, не хватило жизни Ивану Федоровичу, чтобы реализовать все задуманное. Газовая магистраль «не дошла» до села. Но о перспективах этой местности говорит тот факт, что средний возраст местных жителей – далеко не преклонный. И детей здесь рожают. В детском саду – две группы и очередь. Власть рассматривает вариант открытия третьей группы.

Если набрать в поисковике «Ивано-Благодатное», то рядом с названием села появляется слово «рыбалка». И это не случайно. Здесь такие водоемы! Вообще это речка Грузская, но дамбами ее разделили на несколько ставков. Недавно отказались от арендатора ставка, что в центре села, который выловил всю рыбу, порядки не наводил, в результате уровень воды упал в ставке и в колодцах. Создали объединение рыбаков с красивым названием «Благодать». Теперь двести нормальных мужиков запустили малька, обкосили берега. Помогают косить траву и на всей территории села.

Как мы уже писали, Ивано-Благодатное приняло решение объединиться в ОТГ с Грузским. Решение принимали более чем демократично. Кстати, этот пример можно брать на вооружение депутатам областного уровня. Так вот, сначала на сессии сельсовета был рассмотрен вариант объединения. Затем, ввиду отсутствия закона о местных референдумах, каждый депутат прошел по дворам своего округа, объяснил ситуацию, и люди ставили подпись за или против объединения. Большинством голосов решили объединяться…

Обязательно посетите эту потрясающей красоты местность. Какие здесь пейзажи! Впору приглашать художников на пленэр. Можете порыбачить, если договоритесь с «Благодатью». Но с ними договориться можно – проверено.

А еще есть повод приехать сюда в октябре – Ивано-Благодатное будет праздновать 135-летие. Будет что-то интересное и обязательно уникальное. Народ здесь такой активный. У них, представляете, есть свой оркестр. Местные жители, умеющие играть на разных инструментах, собрались в коллектив и радуются сами и радуют других. Лично мы приглашение на праздник уже получили. Присоединяйтесь!

Фото Павла Волошина, «УЦ».