Новая школа, идеальные дети

О чем говорить на традиционном городском педагогическом совещании в Кропивницком накануне старта «Новой украинской школы»? Конечно же, о новой украинской школе. Но не только о ней.

Педагогические собрания – это часть учительской внутренней «кухни», не всегда интересная широкой общественности. Но именно на них со стопроцентной вероятностью можно узнать, чем нам грозит грядущий учебный год. И если уж школа подвергается кардинальному реформированию, то почему бы не реформировать и регламент педагогического собрания?

Торжественную часть провели на свежем воздухе – на площади перед театром имени Кропивницкого. Герои дня – учителя начальных классов, а если точнее – те, кто в нынешнем учебном году набирает первый класс. Им предстоит теперь учить детей по-новому: вместо передачи как можно большего количества знаний формировать компетентности. Если перевести с учительского на повседневный язык, это значит – помочь детям развить ряд навыков, необходимых в дальнейшей учебе и повседневной жизни. Вместе с педагогами в совещании принимали участие ученики одного из пилотных первых классов школы №25. Cо своим классным руководителем они показывали учителям мастер-класс по проведению утренних встреч, разминок и других учительских приемов, которые с 1 сентября должны применяться во всех первых классах. Детям, судя по их веселому настроению, было вполне комфортно, они без стеснения общались с городским головой Андреем Райковичем, пока ведущие проговаривали традиционные приветственные слова.

– На нынешнем совещании нам будут представлены три основные модели детей, с которыми должен будет работать учитель, – отметила начальник городского управления образования Кропивницкого Лариса Костенко. – Первая – модель выпускника дошкольного учреждения, которого встретит «Новая украинская школа». Вторая и третья – модели выпускника средней и старшей школы. Сейчас в Украине, в том числе в Кропивницком, действуют пилотные проекты по разработке новых методик обучения в средней и старшей школе, они имеют названия «Интеллект Украины» и «На крыльях успеха».

До обновления среднего и старшего школьного звена еще немало времени – конечной датой был указан 2026 год. Связано это с финансовыми возможностями нашей страны, не позволяющими внедрить все новшества сразу. Смысл немного странной фразы «модель выпускника» нам разъяснила директор гимназии новых технологий Любовь Краснова:

– Сегодняшнее общество кардинально отличается от того общества, которое воспитало мое поколение. Перед ним стоят иные задачи, оно исповедует иные моральные ценности, в нем человеку нужно иметь иные навыки. Модель выпускника средней школы, которую представит гимназия новых технологий, – это некий собирательный образ того, каким должен быть ребенок, закончивший среднюю школу: какими навыками и умениями он должен владеть, какие ценности исповедовать и так далее. На самом деле подобные модели мы разрабатывали давно – была создана модель учителя, ученика, а теперь мы думаем над тем, какими должны быть современные родители. Общество сейчас очень изменчиво, и к этим изменениям нужно уметь приспосабливаться, но помнить, что при всех технических новшествах и информационных технологиях слово учителя остается его главным педагогическим инструментом. Современные дети прежде всего должны быть творческими, креативными – и они на самом деле такие! Я как педагог уже не могу учить их, потому что во взрослой жизни я не смогу за них искать работу, открывать свое дело, зарабатывать, создавать семью. Они должны будут это все делать сами, но до этого дети должны получить навыки самостоятельного обучения, должны уметь ориентироваться в жизни. Они должны быть не пассивными, а активными участниками педагогического процесса. И в этом секрет их успеха.

В роли моделей выступали вполне реальные дети. Своих идеальных выпускников-первоклашек представила 25-я школа – та самая, в которой работали экспериментальные классы. Главное качество нового первоклассника – это желание познавать мир. Моделей выпускников средних классов представила упомянутая выше гимназия новых технологий, показав, что к окончанию 9 класса дети уже должны иметь базовую профессиональную ориентацию и творчески работать в выбранном ими направлении. За идеальных старшеклассников отвечал педагогический лицей, и, по версии его педагогов, эти дети уже должны уметь выполнять сложные творческие задачи, а также обладать хорошими навыками коммуникации и уметь работать в команде.

Слишком уж идеально, скажете вы? Но на то она и модель, эталон, к которому должна стремиться реформированная украинская школа. Если эту амбициозную реформу (в отличие от нескольких предыдущих) удастся реализовать до конца, то через 10-12 лет нашей страной будут управлять люди нового типа. И это будет уже другая Украина. По крайней мере, мы на это надеемся.

Фото Павла Волошина, «УЦ».