Театра много не бывает

С понедельника в нашем городе начинается традиционный, уже 48-й, театральный фестиваль «Вересневі самоцвіти». Этот все­украинский праздник театрального искусства продлится неделю. О том, кто и чем порадует горожан и гостей, рассказал Евгений Курман, главный режиссер областного музыкально-драматического театра имени Кропивницкого.

«Мы хотели представить на нашей сцене театры из разных регионов, в том числе наших друзей и тех, кто у нас еще ни разу не был», - отметил Евгений Васильевич.

Откроет фестиваль театр из Днепра. Это первый государственный театр Украины, в нем работали Тычина, Курбас, Гнат Юра. Днепровцы покажут премьерный спектакль «Один день из тысячи ночей» по мотивам произведений о Ходже Насреддине.

Во вторник черкасский театр порадует нас современной пьесой Андрея Курейчика «Осторожно – женщины!». Придите поддержать актеров соседней области: здание театра сгорело, и они работают не на своей сцене. У нас все у них должно получиться.

На следующий день, 19 сентября, Нежинский академический украинский драмтеатр имени Коцюбинского покажет комедию «Дитина б все змінила». А николаевский театр в четверг подарит нашим зрителям легендарного «Тевье-молочника». Эту трагикомедию по пьесе Григория Горина николаевцы сыграют впервые.

Донецкий театр из Мариуполя привозит к нам «Энеиду» Котляревского. Кропивничане планируют в следующем году побывать в Мариуполе с ответным визитом. Кстати, мариупольцы будут участниками и «Вересневих самоцвітів» на Хуторе «Надія» в субботу, 22 сентября. Там будут работать творческие площадки, несколько спектаклей покажут наши аматорские театры, будет много музыки и песен. Закроет фестиваль в воскресенье винницкий театр, который привезет «Ассо и Пиаф» – страницу жизни великой певицы.

Обратите внимание на то, что билеты на спектакли давно уже продаются как в театральной кассе, так и через электронный сервис на сайте театра. И еще один момент: на Хутор «Надія» можно уехать на автобусах с площади Богдана Хмельницкого начиная с 9 утра субботы. Наслаждайтесь!