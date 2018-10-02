Ну, полетели! Вместе с Кореей

А в Кропивницком начинают выпускать дроны – беспилотные летательные аппараты! У нас появится новое технологичное производство, выпускающее затребованные и очень перспективные вещи.

До 2013-2014 годов дроны в Украине практически не выпускали, так были попытки кустарного производства. Заво­зили из Китая для немногих любителей. С началом войны на востоке многие начали активно проектировать и производить беспилотники. И сегодня в Украине действуют несколько уже сделавших имя фирм, крупнейшие из них – киевская ITEC и львовская MegaDrone. Теперь в эту вполне симпатичную компанию добавилась и наша фирма – SafeusDrone, представительство одноименной корейской корпорации.

На базе нашей летной академии в первую очередь будут проектировать и адаптировать к нашим условиям всякие квадрокоптеры и гексакоптеры. То есть у нас будут заниматься наукой, разработкой, инженерным делом! Уже одно это не может не радовать.

Чтобы все понимали, что дело на базе летной академии разворачивается серьезное, на открытие представительства в Кропивницкий прибыли Квак Воонг Шин – президент компании SafeusDrone в Республике Корея и Ли Янг Гу – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине. Естественно, присутствовали все наши первые лица – событие действительно незаурядное.

Почему для такого научного представительства был выбран именно Кропивницкий, именно летная академия? Потому что в академии уже давно и системно занимались работой с дронами, а более полутора лет назад открыли целый Центр беспилотных летательных аппаратов.

Чем там занимаются? Проводят обу­чающие курсы «Основы управления мультикоптерами». Там занимаются не так и мало людей. Например, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас их учится пятеро.

Как отметил во время открытия корейского представительства начальник летной академии Сергей Неделько, «очень важно, что страна, которая занимает передовое место среди инновационных стран мира, выбрала для сотрудничества именно наш город и учебное заведение, на базе которого основан технопарк и, в частности, осуществляется подготовка специалистов по беспилотникам». Реально это очень высокий уровень доверия.

– У нас лучше всех обучают пилотов, мы производим качественные системы безопасности, активно внедряем новые технологии в сельском хозяйстве. И нам приятно, что друзья из Кореи готовы к сотрудничеству в IT-сфере, что позволит нам иметь новые рабочие места и новый социальный уровень на Кировоградщине, – отметил глава облгосадминистрации Сергей Кузьменко. – Мы знаем, что эта роботизированная техника используется в более чем ста различных направлениях. Это новый современный и огромный рынок. Уверен, у того, кто работает в этой сфере, обязательно будет успех.

А господин посол Ли Янг Гу просто не скрывал своего большого удовольствия и был очень комплиментарен (надеемся не только потому, что на Востоке так принято). Он отметил, что подобное сотрудничество – это идеальное партнерство.

– У вас прекрасная инфраструктура, технологии, человеческий ресурс, необходимые в этой сфере, – подчеркнул он. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея уверен, что объединение усилий корейских и украинских специалистов в ближайшей перспективе будет только способствовать лидерству обоих государств в сфере информационных технологий.

Закончилось торжественное открытие демонстрационными полетами корейских дронов, показом их возможностей.