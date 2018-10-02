Tulum Bass: от этно до панка

В ночном клубе «Провокатор» состоялся второй по счету фестиваль современной музыки Tulum Bass fest. Организаторы учли особенности как самой музыки, так и ее слушателя. В результате получился очень зажигательный и приятный вечер.

Перед фестивалем его организаторы убеждали нас, что в Кировоградской области есть коллективы, не уступающие по качеству музыки хедлайнерам украинской сцены. И они оказались совершенно правы!

Некоторых участников Tulum Bass fest’а кировоградский слушатель уже знает. Например, этно-коллектив «ЭксампейЯ» Кировоградского районного дома культуры. В их репертуаре – аутентичный фольклор, собранный в экспедициях по всей области. А еще – великолепные голоса Эдуарда и Татьяны Дикаренко, Светланы Булановой, Виктории Шишовой и современные аранжировки. Кто любит слушать «Даха Браха» и им подобных – прислушайтесь к песням «Эксампейи». Хорошо у нас знают панков из группы «Солнце Чернозем» и их неизменного лидера Руслана Дормашова и хеви-метал группу «Чорне сяйво», завершивших фестиваль на самой громкой ноте.

Другие участники стали настоящим открытием. Например, группа Efir, в вокалисте которой корреспонденты «УЦ» узнали… актера театра им. Кропивницкого Евгения Скрипника. Вот так сюрприз! Тем более что музыка у Efir’а оказалась очень качественная и гармоничная, с превосходными и яркими текстами. А у Жени – великолепный голос.

Не менее удивительным было выступление группы The Sound Age. Когда на сцену вышла скромная светловолосая девушка и стала тихим голосом отвечать на вопросы ведущего, некоторые зрители в зале начали тихо хихикать – дескать, она что, сейчас еще и петь будет? Да, она стала петь – да так, что некоторые подпрыгнули в своих креслах от неожиданности. Потому что нельзя судить о голосе певца, пока он не запел! У вокалистки Ксении Чекановой – профессионально поставленный голос и более 10 лет работы в ансамбле «Антарес». Группа The Sound Age за семь лет существования приняла участие в нескольких всеукраинских фестивалях и хорошо зарекомендовала себя. Жители Кропивницкого совсем недавно слушали их на «КропФесте».

К сожалению, не смог приехать на «Тулум Басс» гость из Ужгорода Виктор Микловш – слег с воспалением легких.

– Виктор сам позвонил нам и предложил свое участие, – говорит один из организаторов фестиваля, директор благотворительного фонда поддержки творческих инициатив «Атман» Андрей Бондаренко. – Он очень хотел приехать, но болезнь его подкосила. Второй заявленный ранее участник Артем Лоик тоже стал жертвой форс-мажорных обстоятельств и не смог приехать к нам. Но фестиваль состоялся, он живет и потихоньку набирает армию поклонников. В прошлый раз мы организовывали его под эгидой областной филармонии, и в конечном итоге сам концерт прошел там. Но зал филармонии предполагает более строгий формат и несколько другую публику. Хотя, например, «Солнце Чернозем» на сцене филармонии – и для них, и для нас это был неожиданный опыт. В этот раз мы вместе с основателями в лице Кировоградского областного департамента культуры, туризма и культурного наследия, Центра народного творчества, «Бюро металлического джаза» Эдуарда Гевы и БФ «Атман» решили перенести фестиваль в зал, более подходящий для подобных мероприятий. И это решение оправдало себя. Tulum Bass fest задумывался как своеобразный срез современной музыки, представленной в Кировоградской области, а также как площадка для местных коллективов, где они могли бы представить и показать себя. И с этой задачей фестиваль, я считаю, справился, несмотря на то, что он переживает этап становления. Уже видно, что инициатива директора департамента культуры Валентины Животовской действительно была необходима, она вызвала интерес у целевой аудитории и уже имеет спрос. Дальше и сам фестиваль, и интерес к нему будут только расти.

Инициатива действительно замечательная. Tulum Bass fest имеет все перспективы стать еще одной изюминкой культурной жизни Кировоградщины и привлекать исполнителей из других областей. А может, он станет трамплином для взлета новой звезды украинского шоу-бизнеса?