Буэнос-Айрес: первое золото

Свой первый материал из столицы Аргентины, с юношеских Олимпийских игр хотелось бы начать, конечно, с радостных событий. После двух дней состязаний в активе украинских спорт­сменов одна золотая и одна бронзовая награда. Впрочем, обо всем по порядку.

Несравнимое сравнение

Понятно, что, отправляясь на юношескую Олимпиаду, мне хотелось сравнить, происходящее здесь, с большими Играми в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане. Тем более, еще свежи в памяти радостные корейские мгновения. Но, как оказалось, даже с Бразилией сравнивать не стоит, ибо юношеский статус соревнований определил и подход к их организации.

В аэропорту, после перелета по маршруту Киев – Франкфурт – Сан-Пауло – Буэнос-Айрес (около 16 часов в воздухе), никаких признаков Игр я не заметил. Стоило больших трудов при помощи полицейских отыскать стойку, где волонтеры встречали прибывающих на юношескую Олимпиаду. Правда, транспортом нас с еще десятком коллег обеспечили и до отелей доставили. Ну мне пришлось все же немножко побродить в поисках своего жилища. Сразу понял, что мои никакие познания английского особо не пригодятся. Здесь упорно говорят на испанском и не понимают, как это вы можете его не знать. Хотя народ аргентинцы потрясающе добродушный и отзывчивый, готовый оказать любую посильную помощь.

Практически сразу возникла проблемка с активацией аккредитации. В аэропорту этого, как в Рио, не делали, и нужно было доехать до Аккредитационного центра, но без местных песо сделать это невозможно. Кредитные карты тут в большинстве магазинов и кафешек не принимают, не говоря уже о такси. Валюту же поменять оказалось непросто, поиск обменника занял добрый час времени. Кстати, как рассказали нам позже, аргентинская валюта за какие-то две недели стремительно обесценилась по отношению к доллару. Связано ли это с юношеской Олимпиадой или просто кризис подкрался – сложно сказать. Но сейчас за 100 долларов вам дадут 3750 песо, а в конце сентября курс доходил почти до 42 песо за 1 доллар.

После того как я обзавелся местной деньгой, мне предстояло прокатиться в местном метро. Нужно было разобраться в хитросплетениях шести линий без привычных киевских указателей на каждой станции. Причем здесь, если перепутал направление, просто перейти на другою сторону не получится. Нужно снова платить 12 песо (1 песо – 0,75 гривни) за вход уже на другой стороне авеню, как именуются тут большинство улиц. Никаких жетонов в Буэнос-Айресе нет. Все идет через специальные карточки. Нам тоже их выдали на 4 поездки в день. Зато остальной транспорт при наличии аккредитации бесплатный.

Но мне до счастья обрести полноценную аккредитацию нужно было еще добраться. И тут на помощь пришли Гугл-карта и добрые аргентинские самаритяне, объяснившие словами и жестами, куда ехать и где переходить на необходимую линию. В общем, чудо свершилось.

Короче говоря, проблемы возникали на каждом шагу, но больше всего расстроили неполадки с Интернетом, который работал в пресс-центре с перебоями. В общем, первый день насторожил и немного обескуражил, добавив новых экстремальных впечатлений.

Огорчение и восхищение

На следующий день на площади Республики, где расположена главная достопримечательность аргентинской столицы – Обелиск, высотой 67 метров, состоялась торжественная церемония открытия III юношеских Олимпийских игр. На моей памяти – это впервые, чтобы подобное шоу проходило не на спортивной арене, а в самом центре города, где зрители не привычно сидели на отведенных местах, а наблюдали за представлением стоя, заполонив огромный проспект. Небольшая трибуна была установлена для официальных лиц и ограниченного количества зрителей, получивших специальные пропуска. Остальные же стоя наблюдали за красочным шоу, перед которым не только мне, но и, наверное, многим коллегам настроение изрядно подпортили.

Итак, где-то недельки за две до начала Игр нам предложили сделать специальную аккредитацию на церемонию открытия, отправив в оргкомитет все данные, что я, как сознательный, сделал. Ну и получил в Главном пресс-центре юношеской Олимпиады (МPC) входной билет, как это было в Рио и Пхенчхане. На следующий день оказалось, что тикет на торжественное открытие ЮОИ дал возможность расположиться в зоне поближе к Обелиску, где меня вместе с другими коллегами чуть не раздавили.

Вместо объявленных в билете 19 часов, шоу началось в 20 (2 часа ночи по Украине), и к этому времени счастливчики, которым таки достались тикеты с местами (кстати, билеты здесь не продают) тоже успели прилично заскучать. Прижатый к забору ограждения, я стал свидетелем того, как людям становилось плохо, и несколько человек даже вынесли на носилках. Так что медицинская служба работала с полной нагрузкой, и это только в нашем секторе. А что же там было дальше на проспекте 9 июля, где людей собралось огромное количество, трудно даже представить. Наверное, не только я невольно напрягся, когда раз пятнадцать на экранах показали план эвакуации, а диктор его упорно повторял.

Впрочем, постановщики шоу прекрасно понимали, что они делают. Да и опыт проведения именно здесь грандиозных праздников, где радуются победам национальной футбольной сборной и проводят другие торжества, уже имелся. Главным действующим лицом действа был …Обелиск, на котором и вокруг которого разворачивалась большая часть представления. Световые эффекты превращали монумент в арены соревнований, где роль спортсменов на невероятной высоте выполняли воздушные акробаты. Еще были движущиеся конструкции, которые периодически выезжали к месту основных событий с новыми героями. Ну и то, что в постановке были задействованы артисты, которые располагались на балконах домов напротив, прибавляло своей изюминки. Конечно, были и привычные фейерверки, и долгожданное аргентинское танго, и многое другое, включая речи президента МОК Томаса Баха и руководителей оргкомитета Игр. При этом смотрелось все это на одном дыхании и захватывало дух. Когда же легендарные аргентинские олимпийцы прошлого и настоящего подняли олимпийский флаг и зажгли огонь Игр, а взрослые люди, стоящие рядом, радовались, как дети, а маленькие зрители тоже были в восторге от происходящего, то мое поганое настроение, предшествовавшее шоу, постепенно улетучилось. Но осадочек остался.

Главные вершины впереди

Тут отойдем от хронологии и расскажем о выступлении представителя Кировоградщины, скалолаза Ярослава Ткача. Ярик стартовал во второй день и квалификацию начал очень лихо. Как он и обещал, в любимой скорости Ярослав был на высоте в прямом и переносном смыслах. Только представитель Кореи в двух попытках на разных трассах показал чуть лучшее время, чем у подопечного Николая Побережца. В общем, украинец стал вторым среди 21 соискателя наград. Дальше был боулдеринг, где на четырех коротких, но сложнейших трассах (лишь единицы их покоряли), которые нужно пройти за лимитированные 3 минуты, удалось набрать два балла и финишировать с 17-м результатом. Но место в заветной шестерке, которая в финале (10 октября) продолжит борьбу за награды, Ярослав Ткач сохранил, опустившись на пятое место. Но потом были относительная неудача в сложности и только 11-я итоговая позиция в многоборье. Но ничего страшного не произошло. Статус одного из сильнейших в мире в скоростном подъеме Ярослав подтвердил, а потом не хватило везения и опыта.

Детально о выступлении мы поговорим со спортсменом и тренером позже, когда эмоции остынут. Пока же нужно сказать еще совсем юному скалолазу, единственному завоевавшему лицензию для Украины в новом олимпийском виде спорта и выступившему очень неплохо, и его тренеру, большое спасибо. А новые вершины у Ярослава Ткача и его наставника Николая Побережца верим, что еще впереди.

Ни дня без награды

Пока украинцы выступают именно под таким девизом. В стартовый соревновательный день бронзу в нашу копилку положил дзюдоист Олег Вередыба. В весовой категории 55 кг украинец без проблем чистыми победами прошел два предварительных раунда, но в полуфинале нарвался на контратаку от соперника из Монголии. В поединке за третье место с маленьким, но очень юрким французом Рикардом Валадье украинец был активнее и постоянно атаковал. И защитная тактика французского спортсмена сыграла с ним злую шутку. Арбитры вначале вынесли Валадье два предупреждения за пассивность, а за несколько секунд до окончания основного времени присудили нашему атлету один балл, который принес заслуженную победу.

В числе солидной группы украинских болельщиков, которые чрезвычайно активно поддерживали своего соотечественника, был и президент НОК Украины Сергей Бубка (по чистой случайности наши места оказались рядом на трибуне) и не скрывал своего волнения, а затем и безмерной радости. И сразу же после окончания бронзовой схватки главный украинский олимпиец вместе с журналистами спустился в тренировочный зал, где наш герой ожидал церемонию награждения, высказав слова благодарности Олегу и его тренеру Юрию Пирогу за характер и волю к победе, отметив, что это лишь первый, но очень серьезный шаг к будущим взрослым олимпийским достижениям.

Сам же Олег Вередыба в коротком комментарии для «УЦ» сказал, что настраивался на золото. Но монгольский дзюдоист, противостояние с которым было самым сложным, здорово использовал его ошибку. Что же касается француза, то он умеет выкручиваться из сложных ситуаций и наказывать за оплошности. Но тут важно было контролировать ход событий и эту оплошность не допустить, что и получилось сделать. Ну а тренер бронзового призера Юрий Пирог не скрывал своего удовольствия, хотя уверен, что его ученик способен на гораздо большее.

Следом за Олегом Вередыбой свою бронзовую схватку проводила Анастасия Балабан, которую арбитры просто засудили в полуфинале, отдав победу в дополнительном периоде будущей чемпионке Марии Хименес из Венесуэлы. А в поединке за третье место с первым номером мирового рейтинга Эрзой Муминовик из Косово наша Анастасия была активной, но против победного приема конкурентки не устояла. Как следствие – только 5-е место.

В понедельник пришел и на нашу улицу золотой праздник. И сотворила его в фехтовании на саблях Катерина Черний. О характере чемпионки юношеских Олимпийских игр говорит тот факт, что в полуфинале и финале она 3-4 балла уступала своим конкуренткам из Чехии и Тайваня. Но Катя собралась и не только ликвидировала отставание, но и обеспечивала себе солидный отрыв. На последней минуте фехтовальщица из Тайваня шла ва-банк, бросалась на Екатерину, как раненый зверь, но было уже поздно, и Черний – чемпионка этих Игр.

Вот как прокомментировал финальный поединок и успех своей подопечной тренер чемпионки Дмитрий Рейзлин:

– Катя начала поединок слишком просто. А ее соперница, между прочим, чемпионка мира в личных соревнованиях. Вот и стала она набирать очки. Но у Кати, в чем вы, наверное, смогли убедиться, металлический характер. А еще мы поговорили в перерыве, где я акцентировал внимание, что каждое действие должно быть ложным и нужно конкурентку перехитрить, обмануть. И вот так за счет несгибаемого характера Катерины и правильной тактики мы смогли переломить ход событий и победить. А в победу я заранее никогда не верю, вплоть до пятнадцатого укола. О том же, что Катя Черний – это наша звездочка в фехтовании, я знал уже давно. Теперь и другие это узнали. А потому я безмерно рад за свою очень талантливую и целеустремленную ученицу, у которой, надеюсь, впереди хорошее будущее.

Ну и свой эксклюзивный комментарий нам дала счастливая Катя Черний:

– Я очень хотела подарить родной Украине эту золотую медаль. Меня вдохновляли наши потрясающие болельщики, которые пришли поддержать меня сегодня. И эта поддержка придавала новые силы и очень помогла переломить ход борьбы как в полуфинале, так и в финале. Вместе мы доказали, что мы украинцы – просто лучшие. Если же говорить конкретно о финале, то мы же встречались с этой соперницей на групповой стадии, и там я ее достаточно легко перефехтовала. Здесь же она избрала единственно правильную тактику выжидания и создала мне большие проблемы. За счет чего удалось вернуть инициативу? Я вам даже не могу сказать. Все это происходит на дорожке, где решения приходят иногда спонтанно, а иногда осмысленно. Я, наверное, просто очень хотела победить и выплеснула все эмоции. Знаете, верила, что смогу завоевать золото еще сегодня утром, когда выходила на первый бой. Окончательная же уверенность пришла, когда вышла в финал. Повторюсь, что мысли о поражении я даже не допускала. Знала, что это моя Олимпиада.

И закончить этот материал хотелось бы теплыми словами о нашей сборной. Это действительно единая Команда, где все переживают, болеют и поддерживают друг друга. Так, как болеют здесь за своих украинцы, не болеет никто. Тут в едином порыве сходятся спортсмены, тренеры, официальные лица и наша небольшая, но очень дружная журналистская группа. И вот в этом прелесть юношеской Олимпиады. Ведь такого единения чувств и эмоций на взрослой Олимпиаде вряд ли можно увидеть.

Игры набирают обороты, и интересных событий будет еще немало. Кстати, ночью, когда пишутся эти строки, на солнечный и теплый Буэнос-Айрес вдруг обрушился ливень с градом огромных размеров. Вот такие открытия чудные тоже можно здесь лицезреть.

Юрий Илючек – специально для «УЦ» из Буэнос-Айреса.

Автор благодарит Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко, Максима Березкина, Александра Павленко, Руслана Згривца, Сергея Максимова, Тиграна Хачатряна, Алексея Олейника и Юлию Колесникову за поддержку и помощь в поездке на юношеские Олимпийские игры.