На улучшение инфраструктуры города

Подведены итоги конкурса «Общественный бюджет–2019». В третий раз активные жители Кропивницкого вносили предложения по улучшению инфраструктуры города. А другие, не менее активные, горожане отдавали свои голоса за наиболее понравившиеся проекты. Координационный совет подвел итоги, которые представил журналистам директор департамента по вопросам экономического развития, торговли и инвестиций Городского совета г. Кропивницкого Андрей Паливода.

В этом году ажиотажа вокруг проектов не было. Учтя недочеты предыдущих годов, в Положение о конкурсе были внесены определенные коррективы. Так, теперь запрещено агитировать за проекты в помещении для голосования. Кроме того, к голосованию не допускаются точечные предложения типа замены окон в школах.

В голосовании приняли участие почти 9300 кропивничан. С одной стороны, количество небольшое, иллюстрирующее не особую активность горожан. Но, по словам Андрея Паливоды, это больше, чем в прошлом году, и на уровне других городов мы выглядим достаточно активными гражданами.

Напомним, что проекты делились на три категории: большие, социальные и малые. По итогам голосования победили два больших: «Инновационная детская медицина» и «Спортивный городок NEW LIFE ». Два социальных: спортивный комплекс для детей с инвалидностью «Надежда» и «Красочный мир» (приобретение современного медицинского оборудования для специализированного детского сада №46 «Краплинка»). Плюс 14 малых проектов.

На реализацию предложений, которые были поддержаны, из городского бюджета выделяется 5 миллионов гривен. Но координационный совет обратил внимание на то, что неплохо бы «подтянуть» еще по одному проекту из категории «большие» и «социальные», если их авторы подкорректируют смету. Если депутаты горсовета согласятся дополнительно выделить еще 850 тысяч гривен, то можно будет реализовать еще два проекта из категории «малые».

На координационном совете было рассказано о том, как реализуются проекты общественного бюджета прошлых годов. Предложения-победители 2017 года реализованы стопроцентно. Что касается 2018 года, то малые и социальные до конца года будут выполнены, а по двум большим могут не успеть. Это касается проекта реконструкции набережной Ингула и создания «Зеленого театра». Задержки связаны с проведением тендеров и предложением реконструировать не только центральную часть набережной, а все пространство – от Михайловской до Киевской. Директор департамента заметил, что с авторами проектов все согласовано, и работы могут быть закончены в следующем году.

Андрей Паливода заметил, что социальные проекты, не прошедшие конкурс, ввиду их важности для громады города, будут переданы на рассмотрение профильным подразделениям горсовета. Кроме того, он обратил внимание на потребность вносить дополнительные коррективы в Положение о конкурсе «Общественный бюджет». Если у активных граждан есть дельные предложения, они могут обращаться в департамент экономики горсовета.

Следует заметить, что проекты нынешнего года качественно отличаются от предыдущих. Их авторы избегают мелкотемности, интересов одного двора, акцентируя внимание на важности и необходимости реализации идей для большой части города. В этом и видится предназначение самого проекта «Общественный бюджет». В этом, собственно, и есть его основная задача. Конкурс закрыт, конкурс открывается. До весны есть время предложить что-то уникальное и универсальное. Вдохновения всем!