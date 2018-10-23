Дороги. Есть повод гордиться

Если вы скажете, что в нашей области самые плохие дороги, покривите душой. Те, кто ездит за пределы Кировоградщины, отмечают, что наши дороги качественно отличаются от соседних. И часто это качество заканчивается как раз на границе областей.

За качеством дорог стоят люди, их усилия и труд. Накануне профессионального праздника работников дорожного хозяйства мы встретились с Вадимом Коюденко, начальником Службы автомобильных дорог в Кировоградской области. Всего два года он работает в этой должности, и достигнутые результаты поражают.

Вот вы знаете, что за последние пять лет в Украине не построена ни одна новая дорога? Да, они много ремонтировались, но не строились с нуля. А в нашей области она появилась – в объезд Знаменки. Почти шесть с половиной километров абсолютно новой дороги. Чем не повод гордиться?

Вообще сделанное поражает. И ведь это работа, в результатах которой может убедиться любой желающий. Например, наша служба отремонтировала 20 километров дороги Кропивницкий – Николаев. Пока только зашли в Компанеевский район, а в следующем году дойдут до Бобринца и таким образом обеспечат комфортный проезд до границы с Николаевской областью.

Вадим Валентинович рассказал, что, планируя свою работу, необходимо учитывать планы соседних областей. Вот проклятое всей Украиной Воссиятское было у николаевцев в плане на этот год, но они не определились с победителем на тендерах. Планы передвинулись на следующий год. И если соседи все-таки отремонтируют этот злополучный участок трассы, то с нашей стороны уже все будет сделано.

«Нам необходимо сообщение с югом», – подчеркнул начальник службы. «Бетонку» пока трогать не будут. С нашей стороны она вполне преодолимая, а соседи свой участок очень запустили. Вадим Валентинович резонно заметил: «Какой смысл делать капитальный ремонт дороги, ведущей в тупик?»

Не без гордости наши дорожники отчитываются о проделанной в этом году работе. Это 9 километров трассы Полтава – Александрия, 15 км Знаменка – Луганск – Изварино, 6 км нижнего слоя до границы с Днепропетровской областью. Провели эксперимент, заключавшийся в поверхностной обработке одиннадцати километров участка Глинск – Александрия – Петрово. Эксперимент удался, получилось качественно и экономично. Еще лет пять дорога послужит и не будет нуждаться в ремонте.

В этом году на дороги общего пользования области было выделено больше миллиарда гривен! Это рекордная сумма. А еще впечатлила сумма, выделенная на дороги местного значения. Но ее надо рассматривать в сравнении: в позапрошлом году на эту статью область получила 30 млн, в прошлом – 35, а в этом – 380 миллионов! Деньги распределили между районами, и жители некоторых сел не могли не заметить, что у них делали дороги. Если кому-то не делали, следует подождать: на следующий год заложено 510 миллионов.

Большое внимание служба уделяет безопасности дорожного движения. Автовладельцы не могли не заметить, что на всех основных магистралях области нанесена свежая дорожная разметка.

Вадим Коюденко заметил, что не хватает средств на эксплуатационное содержание дорог. Да, в течение двух лет сделали 150 километров, но есть такие, где нет текущего ремонта, где зияют ямы. На эксплуатационное содержание в этом году было выделено 118 млн при потребности 300. Но в середине ноября дорожники ждут дополнительные средства именно на эту статью.

К середине ноября все запланированные на этот год работы будут завершены, и служба уже озаботилась тем, чем будет заниматься в следующем году. «Мы объехали критические участки области и уже подготовили проекты на 3 миллиарда гривен. Теперь их надо защитить в Киеве, – рассказал начальник службы. – Мы работаем по маршрутному принципу, не ремонтируем кусками. Взяли одну дорогу и доводим ее до идеального состояния. В зависимости от финансирования планируем продолжить трассы Полтава – Александрия, Кропивницкий – Николаев, Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – 30 км в сторону Умани и 25 километров Кропивницкий – Кривой Рог. Кроме того, в планах 20 км в районе Пятихаток на Маловисковщине».

Служба автомобильных дорог в Кировоградской области, отметим, не затягивает с тендерными процедурами, проводит их в начале года. Как правило, к марту уже определяются победители. И с первым весенним солнцем дорожники выходят на текущие средние ремонты. Именно это дало возможность до 10 сентября выполнить годовой план.

Но есть еще один нюанс – подрядные организации, их авторитет и возможности. Наша служба работает исключительно с теми, у кого есть асфальтобетонные заводы, своя техника, слаженный многочисленный коллектив. «Если дают гарантию 10 лет, то они не должны через год-два обанкротиться», – заметил Вадим Валентинович. Наши дорожники по текущему среднему ремонту успешно работают с тремя подрядчиками: двумя одесскими и киевским. Все они в нашей области имеют немецкие асфальтобетонные заводы.

На облавтодоры в последнее время уповать не приходится. В стране осталось только четыре сильных: кировоградский, винницкий, харьковский и волынский. С нашим служба сотрудничает по эксплуатационному содержанию дорог. И у него 11 работающих асфальтобетонных заводов. Отметил начальник и оправдывающие надежды райавтодоры: Александровский, Голованевский, Гайворонский и Кировоградский.

На фоне других областей по итогам девяти месяцев наша служба в тройке лидеров – план выполнен на 97,5%. К дорогам, которые приходится строить, ремонтировать, обслуживать, в этом году добавился участок автобана Киев – Одесса, проходящий через нашу область. Раньше его обслуживали черкасчане, но довели до ужасного состояния. Наши дорожники сделали ямочный ремонт, нанесли разметку. В планах на следующий год – серьезный ремонт, автобан не может быть в том состоянии, до которого его довели.

В канун профессионального праздника Вадим Коюденко заметил, что его будут праздновать и автомобилисты, и дорожники. Первым он пожелал терпения. Не так быстро, как всем хотелось бы, но работы продвигаются, дороги становятся лучше. А своим коллегам пожелал здоровья, процветания, финансирования отрасли и достойной заработной платы.

У правительства и «Укравтодора» есть программа, согласно которой к 2023 году все дороги, соединяющие областные центры, должны быть в идеальном состоянии. Если наши дорожники будут работать такими темпами да с надлежащим финансированием – на территории нашей области программа будет выполнена досрочно. Нет причин сомневаться.