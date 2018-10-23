Хорошо сидим!

Конечно же, такого мы никому не желаем, но если вас вдруг посадят в изолятор временного содержания (естественно, по ошибке, как подозреваемого), то отныне в нем будет находиться намного комфортнее, чем еще совсем недавно.

В понимании многих десятилетиями формировалось мнение, что ИВС и СИЗО – это почти тюрьма. Мол, в камере тебя ждут блатные, которые устроят тебе «прописку», а могут и убить (такие случаи были нередки). А охрана изначально уверена, что ты преступник, и относится соответственно, но за деньги тебе и поесть, и выпить, и уколоться доставит. Камеры переполнены втрое выше нормы, люди спят по очереди. Что поделаешь – так реально думали об этих местах обыватели, и так действительно бывало. Мероприятие, проведенное в прошедшую пятницу в Кропивницком, дало надежду, что все это в прошлом, и даже в камере можно чувствовать себя человеком.

Правоохранители, правозащитники и благотворители презентовали систему Custody Records, призванную обеспечить полноценное соблюдение прав временно задержанных в ИВС. Пока только в ИВС. Изолятор временного содержания – это то, что раньше называлось КПЗ – камера предварительного заключения, находится такой изолятор обычно в здании, где работают правоохранительные органы. Задержать и поместить в ИВС по закону можно только на срок до трех суток. ИВС у нас располагается в городском отделе полиции по улице Вокзальной, СИЗО – недалеко от тюрьмы по улице Куропятникова. ИВС находится в ведении полиции, СИЗО – Государственной службы исполнения наказаний. СИЗО – следственный изолятор, это несколько иное место, там могут держать подозреваемого до года, пока идет следствие, там все намного серьезнее. Пока реформа дошла лишь до ИВС, но не за горами ее внедрение и в СИЗО.

Так что ж это за новая система обращения с задержанными полицией? Вкратце ее суть – все под контролем. Все время пребывания в ИВС проходит под видеонаблюдением и согласно установленным процедурам. С первой минуты задержанный и полицейские, которые его задержали, приняли, которые с ним работают, находятся под контролем камер. Пишется каждая секунда. Сначала задержанному зачитывают памятку о его правах, ну прямо как в американских фильмах: «Вы имеете право на молчание…» и т.д. А затем не просто дежурный или кстати подвернувшийся опер, а специально подготовленный инспектор по правам человека (так называется должность) проводит анкетирование задержанного. Вопросы стандартные – кто, откуда, в чем дело, но, кроме них, есть и медицинская анкета – о хронических заболеваниях, потребностях в регулярном приеме лекарств, аллергиях на препараты и т.д. Все серьезно, и задаются эти вопросы не для галочки, если надо, сразу врача вызовут задержанному.

«Инспектор по правам человека – новая отдельная должность в полиции. Каждое утро инспектора проводят покамерный обход, обыск камер и задержанных, также мы спрашиваем их о возможных жалобах. На новых лиц, которые сюда попадают, мы заводим отдельное дело», – рассказал инспектор по соблюдению прав человека ИВС ГУНП в Кировоградской области Владислав Цымбал.

Вся последующая жизнь задержанного в четырех не самых уютных стенах тщательно фиксируется. В его электронное дело вносится вся информация – когда кормили, когда медицинское обследование проходил, когда и кто из посетителей бывал, когда выходил на прогулку. Эти данные сохраняются и доступны всем, кому положено по закону. И все это делается не для того, скажем, чтобы подловить человека, задумавшего побег и уже начавшего подкоп. Наоборот, в первую очередь система вводится для того, чтобы следить за правомерностью действий полицейских, для контроля над ними.

«В работе полиции одним из главных принципов является соблюдение прав и свобод граждан. Отныне в электронную подсистему будет вноситься информация по питанию лица, о свиданиях, прогулках и других действиях, связанных с содержанием и перемещением временно задержанного, – говорит начальник полиции Кировоградской области Роман Козьяков. – Эти данные дают нам возможность при необходимости пересмотреть правомерность действий полицейских и самих задержанных. Они гарантируют выполнение нашего приоритета в работе – создание безопасной среды для пребывания задержанных лиц».

«Система Custody Records позволяет фиксировать все действия в отношении задержанных лиц и полицейских, которые их содержат. Инспектора прошли специальное обучение и сейчас умеют работать с электронной базой данных. Кстати, ранее сотрудникам необходимо было вести 22 бумажных журнала с данными! Сейчас, учитывая систему, все модернизировали, намного упростили. Кропивницкий – четвертый город в Украине, где ввели эту систему, после Днепра, Хресона и города Сарны Ровенской области. Это пока пилотный проект. Мы переняли опыт Великобритании. Подобный эксперимент там внедряется уже десятки лет», – рассказал Николай Сиома, директор благотворительной организации «Украинская фундация правовой помощи».

«Конечный и ожидаемый результат от внедрения этой системы – это уверенность. Уверенность задержанного, права которого не будут нарушать, и он может обжаловать любое действие. Это то, что мы хотим привнести в отношения между полицией и гражданами», – отметил директор программной инициативы «Права человека и правосудие» Международного фонда «Відродження» Роман Романов.

«Відродження», «Украинская фундация правовой помощи», а также Консультативная миссия Европейского Союза в Украине поддержали этот проект материально, бюджетные средства не расходовались.

Еще один шаг к формированию демократического правового государства сделан. Так и хотелось напоследок сказать: добро пожаловать в изолятор, но все же пожелаем никому там никогда не бывать.