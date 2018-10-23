На кого влияет Рацул?

Громкое дело о взятке, которую взял депутат райсовета в областном центре якобы за влияние на членов рекламной комиссии и горисполкома Кропивницкого, закончилось полным признанием вины, наказанием в виде штрафа и возникновением целого ряда вопросов к следствию.

В прошлую пятницу Кировский районный суд утвердил соглашение о виновности Александра Рацула, которое тот заключил с прокуратурой. Сотрудники Управления защиты экономики задержали его «на горячем» 6 июля.

Депутата Фортечного районного совета, руководителя рекламного агентства «Рік-Медіа» и завкафедрой социальной работы, социальной педагогики и психологии Центральноукраинского государственного педагогического университета обвиняли в вымогательстве и получении 5 тысяч долларов от предпринимателя за содействие принятию решения гор­исполкома областного центра о предоставлении в аренду пяти земельных участков под размещение билбордов с рекламой болгарских вин.

В итоге Рацул безоговорочно признал свою вину и, согласно решению, вынесенному судьей Владимиром Поступайло, заплатит штраф в 12,7 тысячи гривен и покроет восемь тысяч расходов на экспертизы.

Других подозреваемых по делу не установлено, доказательств, свидетельствующих о том, кому именно в исполкоме предусматривались доллары, следствие не получило.

– Мы проводили негласные следственные разыскные действия и проверяли встречи между Рацулом и членами исполнительного комитета. Таких встреч не зафиксировано. Поэтому не можем дальше проводить досудебное расследование и установить, с кем он действительно намеревался обсуждать вопрос, – в частности, сказал прокурор журналистам. – Если бы были данные о таких лицах, мы бы отпустили эти средства на некоторое время, чтобы проследить. Но в результате собранных во время НСРД доказательств, кому эти средства предусматривались, непонятно.

Теперь вопрос: а у самого полностью признавшего свою вину депутата спрашивали? Не может быть, что нет, и, судя по всему, безрезультатно. Тогда другой вопрос: если он не признается, кому предназначалась взятка, с чего бы заключать договор? Почему вместо штрафа не «впаять» пять лет лишения свободы, предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием), по которой было выдвинуто обвинение, например? Ну раз признал вину?

Или другой вопрос: если на самом деле «влиять» он вообще не собирался, то почему обвинение не было переквалифицировано по другой статье, о мошенничестве, завладении средствами обманным путем? Прокурор говорит, мол, если бы он рассказывал о каких-то вообще выдуманных лицах, не из числа должностных, это было бы мошенничеством…

В общем, все ясно, только ничего непонятно. Как, например, вот еще, зачем Рацулу 51 удостоверение прессы, которые назывались в перечне имущества, изъятого в ходе обыска. Их вместе с арестованными половиной дома, набором ножей, ювелирными украшениями и автомобилем в том же заседании постановили владельцу вернуть. Вместе с денежным залогом некоему гражданину Кузнецову, что-то около 140 тысяч гривен, которые были внесены, чтобы непонято в чем виновного депутата-педагога под стражей не держать. Неудобно ведь.

Напомним, по данным прокуратуры области, за первое полугодие 2018-го в суд было направлено 25 обвинительных актов в уголовных делах по фактам коррупции в отношении 27 лиц. Также за шесть месяцев в суд ушло 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. Максимальный штраф, предусмотренный соответствующими статьями Админкодекса – 42 тысячи гривен.