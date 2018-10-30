Gracias, juventud olimpica Buenos Aires!

Итак, очередное олимпийское путешествие, не без приключений уже по дороге домой, завершилось. Наконец-то возвратившись на родную землю, можно оглянуться назад и еще раз вспомнить то, о чем не успел рассказать вам из Буэнос-Айреса.

Наши

Нас не может не радовать, что на юношеской Олимпиаде выступали сразу два представителя Кировоградщины и одна из 23-х медалей, добытых здесь украинцами, была вручена кропивничанину Олегу Дорощуку. Мог ли наш прыгун в высоту претендовать на большее? Сам Олег, уже когда эмоции улеглись, заметил, что способен был обеспечить себе задел на первом этапе, когда даже в непростых погодных условиях мог прыгать выше, чем 209 см. Тогда у него появилось бы определенное преимущество перед тем же австралийцем Миерсом, который феерил на втором этапе. А китаец Чен Лонг не просто снова взлетал высоко, но и чувствовал уверенность, имея за плечами перевес в 8 см. Так что шансы на серебро у Олега Дорощука были. Хотя во второй соревновательный день наш земляк остался доволен собой. Украинец прыгал на грани своих собственных нынешних возможностей, и рекордные в карьере 216 см в первой попытке были очень близки. И как тут не вспомнить слова наставника Олега Дорощука Геннадия Здитовецкого, который переживал за ученика в родном Кропивницком, поскольку в официальную делегацию включен не был, а за собственные средства ехать в Аргентину было, мягко говоря, дороговато. Так вот Геннадий Борисович за две недели до старта заметил, что Олег обладает потрясающей психологической и нервной устойчивостью именно во время соревнований. И в олимпийском Буэнос-Айресе его подопечный еще раз это продемонстрировал, справившись с волнением, когда не все получалось, и дважды стал третьим, что позволило подняться на бронзовую ступень пьедестала почета.

Что же касается другого представителя Кировоградщины на юношеской Олимпиаде Ярослава Ткача, то он взвешенно подошел к своему выступлению в состязаниях по спортивному скалолазанию. Ярик считает, что мог быть первым в соревнованиях на скорость, где во второй попытке уступил совсем чуть-чуть сопернику из Южной Кореи. Да и в боулдеринге, по словам нашего спортсмена, у него было несколько хороших возможностей пройти хотя бы одну трассу, а не покорить только две зоны и заработать два очка. Ну а «сложность» – это его наиболее проблемная дисциплина, и здесь выше головы прыгнуть, к сожалению, не получилось. Вот недоработки во всех трех видах многоборья и не позволили пробиться в число 6-ти лучших и еще раз выступить через два дня в финале. Так что в целом единственный представитель Украины в спортивном скалолазании, которое вообще впервые в истории было представлено в олимпийской программе, своим участием в таких грандиозных стартах остался не слишком доволен.

– Я ставил задачу для начала пробиться в финал, а потом уже постараться «зацепиться» за медаль. И здесь поставленную цель не выполнил. Хотя, с другой стороны, набрался опыта, получил море удовольствия от общения с ребятами из разных стран в дружеской обстановке, посмотрел множество других соревнований, где болел за наших. Условия проживания и питание вполне нормальные, да и я особо этим не заморачивался. Главное, что выступил на Олимпиаде и понял, что в будущем нужно сконцентрироваться только на своем коронном виде – «скорости», где могу претендовать на самые высокие места на Олимпийских играх 2024 года, если, как в спортивной гимнастике, медали будут разыгрываться в отдельных видах. После таких соревнований хочется тренироваться с удвоенной энергией для того, чтобы еще раз попасть на Олимпиаду. Никакие другие соревнования с уровнем волнения и накалом борьбы здесь не сравнятся, - подытожил Ярослав Ткач.

А вот как оценил выступление своего ученика Николай Побережец, который также находился в гуще всех олимпийских событий:

– Считаю, что Ярослав Ткач выступил достойно. В своем основном виде – скорости – он выложился максимально и занял второе место среди всех сильнейших ровесников в мире. Даже несмотря на то, что не получилось пробиться в финал, позитивного итога мы добились. Перед началом соревнований Ярослав был 17-м в многоборье в мировом рейтинге, а занял здесь 11-е место и укрепил свои позиции. Но для того, чтобы мы могли в дальнейшем претендовать на участие в Олимпиадах, нам нужны надлежащие условия. Надеюсь, что найдутся на Кировоградщине такие меценаты, которые смогут помочь нам построить современный закрытый стенд, где будет возможность тренироваться круглый год. И тогда не только талантливый мальчишка из Кременчуга Ярослав Ткач и многие способные кропивницкие ребята с девчонками смогут заниматься и претендовать на участие в Олимпийских играх.

Немного об итогах

Всего на спортивных аренах в Аргентине юные украинские спортсмены завоевали 7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. Если не учитывать два «смешанных» командных золота, то в неофициальном медальном зачете Игр Украина замкнула десятку лучших среди 206 стран.

Сразу замечу, что подведение командных итогов здесь не предусмотрено. Ведь, согласно Олимпийской хартии, соревнуются между собой атлеты, а не страны. Ну а поднятие национального флага и исполнение гимна в честь победителей – это как благодарность державе, подготовившей столь сильного олимпийца. Рейтинги же – это больше условное политическое состязание, которое подогревается журналистами, хотя они и фиксируют реальное положение дел в определенный момент.

Тут еще нужно учесть, что некоторые награды в Буэнос-Айресе атлеты добывали в составах интернациональных сборных, что делало условным любой рейтинг.

Как уже отмечал ранее, юношеские Олимпиады больше направлены на объединение ребят и девчонок из разных стран на то, чтобы они больше общались между собой и познавали мир. И для этого в Олимпийской деревне с утра до вечера бурлила жизнь, участники Игр пробовали свои силы в самых разных конкурсах и даже получали за это призы. И с этой целью уже в соревновательной программе при помощи мировой табели о рангах, как в фехтовании, или простого компьютерного жребия, как в большинстве других видов спорта, создавались те самые международные команды, которые вместе шли к поставленным целям.

В составах таких сборных Назар Чепурной стал победителем юношеской Олимпиады в спортивной гимнастике, а наша главная героиня Игр Екатерина Чорний добыла свое второе золото в фехтовании.

И вот так получилось, что к своему индивидуальному серебру на 10-метровой вышке наша прыгунья в воду София Лыскун в предпоследний день состязаний добавила бронзу в дуэте с российским прыгуном. Так распорядился жребий. Нет, можно было отказаться выступать, проявив принципиальную политическую позицию. Хотя все правильно решили, что это не тот случай. Прыгали-то ребята с трамплина и вышки сами по себе, а их баллы просто суммировались. Так что наша София удачно выполнила свои прыжки и заслуженно добыла свою бронзовую и 22-ю нашу медаль.

А судьи-то…

Были у нас шансы в два последних дня Олимпиады на золото – оба украинских боксера, добывших лицензии в Буэнос-Айрес, в итоге вышли в финал. Но тут в дело вмешался судейский фактор. Ни Тарас Бондарчук, боксировавший в категории 60 кг с парнем из Таиланда, ни Максим Галаничев, выступавший в весе 56 кг и на равных сражавшийся с чемпионом мира из Узбекистана, разгромного поражения со счетом 5:0 от арбитров точно не заслуживали. Но здесь были какие-то свои особенные критерии судейства поединков. Я специально еще пару раз потом пересмотрел поединки украинцев в записи и убедился, что они были даже точнее и расчетливее своих конкурентов по финалу. Кстати, только в одном случае, как раз тому самому Абдумалику Халокову из Узбекистана еще в полуфинале, о чудо, служители Фемиды отдали победу над аргентинцем. В остальных боях, как шутили в зале болельщики из других стран и даже специалисты, хозяев нужно было в ринге просто «уничтожить», и то, еще не факт, что победа не досталась бы аргентинцу.

К тому, что арбитры симпатизируют хозяевам, мы уже привыкли и на взрослых Играх. Но тут из Аргентины, на мой взгляд, судьи делали «спортивную мегадержаву» с 26-ю медалями, одиннадцать из которых – золотые. Больше всего мы почувствовали подобное судейское безобразие именно в баскетбольном полуфинале. Но об этом чуть позже.

А в боксе, где аргентинцы победили во всех финалах, в которых участвовали, служители Фемиды уже просто не могли увидеть, что украинец Галаничев был чуточку сильнее Халокова, остановившего победную поступь хозяина Олимпиады. Кстати, к чести Максима, он сразу после финала не стал искать оправдания своей относительной неудаче в неоднозначном судействе, а сказал, что допустил достаточно много ошибок, которыми опытный соперник воспользовался. Хотя, конечно, наш парень, не скрывавший, что очень хотел добыть золото и сделал для этого все, что было в его силах, выглядел очень расстроенным.

Но это еще ничего. В одном из следующих финалов представитель Казахстана Талгат Шайкен три раунда просто методично избивал россиянина Илью Попова, который толком-то ни разу по конкуренту и не попал. Но каково же было удивление всего зала, когда судейский вердикт оказался – 4:1 в пользу Попова! Обескураженный Талгат сказал что-то обидное конкуренту и бросился в российский угол с вопросом: «Сколько можете вы меня обкрадывать?» Это потом я уже узнал у представителя Национального олимпийского комитета Казахстана Жигера Азбергенова, что подобным образом Попов побеждает своего главного соперника в этой весовой категории на разных соревнованиях уже не в первый раз. И именно этим объясняется такая вполне объяснимая реакция молодого казахского боксера, у которого просто украли золотую медаль.

Да и я, признаюсь, когда российские коллеги закончили восторженное интервью с сияющим от счастья «чемпионом», спросил у них: а им самим-то от таких успехов не стыдно? Россияне опустили глаза в пол и ответили, что решают судьи, а они просто делают свою работу.

К счастью, наши юные атлеты на этой Олимпиаде все свои достижения завоевывали в честной борьбе, а уступали с достоинством. А вот обкрадывали их не один раз, но особенно обидно было нам всем наблюдать за судейскими выкрутасами в полуфинале мужского баскетбольного турнира 3 Х 3.

Спасибо за надежду

Наши девчонки и ребята, завоевавшие олимпийские лицензии в переживающем сейчас в нашей стране необычайный подъем баскетболе 3 на 3, достойны отдельного упоминания. Ведь давненько украинцы реально не претендовали на олимпийские награды в игровых видах. И эти медали реально были близки.

Сразу замечу, что в малом баскетболе, в сравнении с классическим, пришлось серьезно разбираться в правилах. Благо, на предварительном этапе наши команды играли по три матча, и время для усвоения нюансов было.

Здесь самое спорное – то, что тренеры находятся на трибунах и никак не могут влиять на ход игры. Я уже писал, что мы шли на разные ухищрения и всей солидной группой поддержки во время сражений украинских сборных дружно выкрикивали указания наставников.

Вот как оценил игру своих подопечных на предварительной стадии тренер женской сборной Дмитрий Неволин:

– В группе мы сыграли четыре матча, три из которых выиграли и один проиграли. Хорошо, что заключительный поединок проводили с американками. Понимали, что свою основную задачу на этом этапе решили, и это немножко расслабило. Но, с другой стороны, именно в этой встрече была возможность оценить собственные силы и увидеть проблемы. Ведь сборные Шри-Ланки, Египта и Новой Зеландии к числу топовых не относятся. Таких соперников мы должны были обыгрывать, если хотели претендовать на что-то существенное. Это задание мы выполнили. А вот игра против девушек из США сложилась с самого начала не в нашу пользу. Мы сразу позволили забить легкие мячи, много теряли мяч и отпустили конкуренток вперед. Под кольцом против таких фактурных и мощных баскетболисток сражаться нам было сложно. Попытались отыграться за счет дальних бросков (за попадание начисляется 2 пункта. - Авт.), но не попали столько, сколько было нужно для равного противоборства. Так что в целом уступили крупно – 9:21 (играют 10 минут чистого времени либо до 21 очка. - Авт.) – абсолютно по делу. Но главное, что пробились в плей-офф и увидели, над чем нужно поработать и что улучшить.

Поделилась своими впечатлениями и игрок команды Вероника Космач:

– Опыт, который мы здесь приобретаем, очень ценный. Это позволит развиваться нашей будущей карьере. Нельзя сказать, что победы давались нам легко. Ведь соперницы не собирались уступать без боя. Но, если победили, значит, были действительно сильнее. Мы показали хорошую физическую готовность и сыграли тактически грамотно, используя свои сильные стороны. Это позволило выигрывать с солидной разницей в счете. Ну а матч с американками был неудачным. Мы не ожидали такого напора и жесткости от соперниц. Они нас подавляли за счет физической мощи и не позволяли развернуться в атаке. И все равно с ними можно бороться. Просто после конкуренток, которых мы значительно превосходили в классе, попали под такой «каток» и не были сконцентрированными. Но временами мы показывали, что можем с ними биться. Нужно только больше уверенности в собственных силах.

В целом же впечатления от участия в Олимпиаде самые положительные. Здесь, даже в отличие от чемпионата Европы, другой уровень мотивации. Интересно было побороться с представительницами других континентов, которые играют несколько в иной баскетбол. Ну а вообще здесь царит дружеская и радостная атмосфера, люди здесь добрые и отзывчивые. Вот только еда однообразная и непривычная. Но это второстепенно. Главное, что мы достойно представляем свою страну. Очень помогает поддержка, которую нам здесь оказывают на трибунах. Ну и мы чувствуем, что дома за нас все болеют и желают успеха.

А вот ребята Владимира Журжия прошли групповой этап без потерь, удостоившись похвалы своего коуча.

– Порадовало, что от игры к игре ребята прибавляли. При этом подгруппа была очень непростая. Пусть никого не вводит в заблуждение стартовая разгромная победа над Андоррой. Просто мы соскучились по баскетболу после длительных сборов, поймали кураж и удивили соперников. А остальным сборным андоррцы нервы потрепали прилично. Очень тяжелая игра была с Венесуэлой. Вроде бы команда заняла четвертое место, но игроки там собраны цепкие, бросающие и умело обороняющиеся. Все матчи они провели достойно и уступали самую малость. Я больше переживал за встречу с Новой Зеландией, но здесь ребята действовали выше всяческих похвал и не оставили конкурентам шансов на успех. С Бразилией же пришлось изрядно потрудиться. Там, в отличие от нас, есть очень атлетичные ребята, с которыми сражаться было нелегко. Плюс они все еще и бьющие. Ну и адаптации у них не было. Так что нам нужно было отыскать те аргументы, которые сделали бы нас сильнее. К счастью, это получилось.

Сила нашей сборной – в командном взаимодействии, умении сыграть от соперника и классно защищаться. У нас нет явных лидеров, и каждый здорово выполняет возложенные на него функции. Наша глобальная тактика заключается в том, чтобы конкуренты подстраивались под нашу игру. Горим желанием реабилитироваться за неудачу на чемпионате Европы, - подчеркнул Владимир Журжий.

Ну а после двух четвертьфиналов у нас было совершенно разное настроение. Юлия Гутевич, Вероника Космач, Анжелика Ляшко и Анна Сугак, похоже, уж слишком переволновались. Даже в неудачном матче с американками наши девчонки временами смотрелись более уверенно, чем в противоборстве с австралийками. Соперницы, имевшие превосходство в физических кондициях, сделали ставку на простые комбинации и спокойно добывали очки под щитами. Украинки после нескольких неудачных дальних попыток и проходов под кольцо, где не получилось отправить мяч в цель, просто растерялись. Финальная сирена зафиксировала убедительную победу со счетом 16:6 команды Австралии, которая затем завоевала бронзу. Так что можем констатировать, что на этом турнире подопечные Дмитрия Неволина уступили лишь будущим чемпионкам из США, а затем бронзовым призерам из Австралии. Но наверняка украинские баскетболистки рассчитывали на большее, чем четвертьфинал.

И наши ребята тоже заслуживали большего, нежели итоговое 4-е место. В четвертьфинале с итальянцами, которые вначале ушли вперед в счете, за счет дальних попаданий Ильи Зайца и Александра Сидорука удалось вернуться в игру. А в концовке уже прекрасные действия в защите Игоря Сергеева с Виталием Шорстким позволили успешно сыграть в обороне, а наши снайперы довели дело до заслуженной победы – 14:11.

И вот тут, глядя на дальнейшее расписание, сразу же возникли вопросы к организаторам. Почему после одиноких четвертьфиналов решающие матчи игрались с коротким перерывом в один день? В конце концов, именно такая непонятная расстановка поединков стоила команде Владимира Журжия медалей.

Но до этого было «обыкновенное убийство» наших золотых надежд в полуфинале с Аргентиной. Перед матчем практически все трибуны и близлежащие окрестности были заполнены аргентинцами. На стюардов наши аккредитации не действовали, и для того, чтобы поддержать ребят на трибунах, пришлось просто «прорываться с боями». То же самое происходило и перед предшествовавшим женскому и мужскому финалу матчем за третье место, куда министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, вице-президент НОК Украины Николай Томенко и другие наши официальные лица попали лишь к середине поединка по настоятельной просьбе шефа украинской миссии в Буэнос-Айресе Анны Сорокиной. И дело тут не в авторитетах, а в том, что когда играют свои, то любые правила и нормы для аргентинцев отходят на второй план.

Но при этом в полуфинале у нас получалось временами давать такой шумовой эффект, что тысячная ревущая фанатская аргентинская масса диву давалась. Понятно, что больше всех переживал рядом с нами наставник украинских баскетболистов Владимир Журжий, которого мы буквально силой удерживали на месте для того, чтобы арбитры не применили к нему штрафные санкции. И нужно признать, что игроки чувствовали нашу поддержку и выдерживали психологическое давление. Украинцы отвечали ударом на удар, точным броском на точное попадание аргентинцев и лучше защищались. Когда же на последней минуте основного времени перевес сборной Украины достиг трех очков и вероятность пролета аргентинцев мимо финала была очень велика, свое веское слово сказал малазийский арбитр. Он не замечал очевидных нарушений у хозяев и свистел очень спорные фолы у наших ребят. И судье таки удалось добиться своего и вывести украинцев из психологического равновесия. Как следствие, при помощи штрафных бросков аргентинцы восстановили равный счет – 16:16, а заключительный бросок от Александра Сидорука пришелся в дужку кольца.

По правилам, овертайм в малом баскетболе играется до двух очков, и здесь уже вернуть былую уверенность украинским ребятам не удалось. Мы почему-то сбились на дальние попытки, не реализовали штрафной и позволили аргентинцам дважды забить – из-под кольца и со средней дистанции. Вот так вот, при содействии судей, аргентинцам точно гарантировали медаль, а нас ее лишили.

Уже через игру (это где-то 20 минут) главный снайпер нашей сборной Илья Заец с партнерами вынуждены были выходить на бронзовую дуэль со словенцами. К этой встрече подопечные Владимира Журжия ни морально, ни физически не восстановились. В итоге словенцы взяли украинцев «тепленькими» без особых проблем, выиграв матч со счетом 21:13. Но именно такие поражения, как от Аргентины, делают из юношей мужчин. И наши ребята заслужили только лестные слова за свое выступление на олимпийском турнире. А потом, глядя на то, как на волне эмоций аргентинцы в финале разбираются с бельгийцами, подумалось, что это был наш матч и наше золото. Но спортивный мир зачастую жесток…

Вокруг да около

Я заметил, что, несмотря на весь свой латиноамериканский темперамент, аргентинцы очень практичны и расчетливы. Они не стали строить грандиозные спортивные объекты, переоборудовав под небольшие залы выставочные павильоны, где были установлены разборные конструкции. Да и места соревнований под открытым небом новостройками не выглядели.

Олимпийская деревня, с которой удалось познакомиться, состоит из жилой зоны, вход в которую для журналистов был закрыт, и цирковой площади, где в период Игр просто бурлила жизнь, проходили дискотеки и другие самые различные мероприятия. Здесь же прошла и краткая, но динамичная церемония закрытия юношеской Олимпиады с молодежным подтекстом.

Строительство деревни началось в октябре 2016 года. Всего здесь построили 31 дом, ни один из которых не похож на другой. Гости размещались в основном в комнатах по четыре человека с одним туалетом и душем на всех. Кроме того, на территории Олимпийской деревни расположены столовая, вход куда был только по специальному браслету, различные службы НОК, центр спортивной информации, поликлиника, главная больница и автобусная станция, откуда при наличии аккредитации можно было уехать на все объекты. А еще бесплатно можно было воспользоваться и общественным транспортом. Кстати, автобусы в Буэнос-Айресе курсируют круглые сутки без перерыва.

Напрягали только большие расстояния между Олимпийским парком и другими местами состязаний. Так что посетить все арены, особенно те, где не выступали украинцы, физически было очень сложно. Тем более что привычного специального журналистского транспорта здесь не было. Но, в конце концов, где-то на 5-й день с автобусными развязками удалось разобраться. Так что все достоинства стрельбы из лука и пляжного гандбола в Технополис-Парке, расположенном где-то в двух часах езды от Олимпийской деревни, все же познать получилось. Здесь даже понаблюдал за двумя удачными поединками украинских лучников. Поразило, как спортсмены с такого солидного расстояния умудряются отправлять стрелы в цель. Правда, в своем матче наш Артем Овчинников из-за перепадов ветра допустил курьезную «баранку». Но парень с улыбкой воспринял свой выстрел в «молоко» и довел тот матч до победы, а потом даже дошел до бронзового поединка, в котором, к сожалению, уступил. В стрельбу из лука Артема привел отец, и парню настолько понравился статус Робин Гуда, что останавливаться на достигнутом он не собирается. Но для взрослой Олимпиады нужно больше соревновательного опыта.

Если говорить о своем общении с олимпийцами, то очень понравилась непосредственностью и искренностью наша чемпионка Ярослава Магучих, а еще одна обладательница золота Валерия Иваненко – критичным отношением к своему выступлению. Третий украинский победитель юношеской Олимпиады в легкой атлетике Михаил Кохан, начинавший вместе с товарищами по комнате в Олимпийской деревне, среди которых был и Олег Дорощук, каждое утро с гимна Украины, потряс уверенностью в собственных силах и решительным настроем на дальнейшее олимпийское будущее. Гимнаст Назар Чепурной удивил какой-то детской непосредственностью, а вот акробаты Александр Мадей и Дарина Плохотнюк – серьезностью и взвешенностью суждений. Но, вне сомнений, у каждого из ребят и девчонок была своя неповторимая изюминка.

В городском парке, где сражались в малый баскетбол и покоряли свои вершины скалолазы, еще демонстрировали свои трюки велосипедисты ВМХ и удивляли брейкдансеры. Как по мне, последний вид – это больше дань молодежной моде, и он очень далек непосредственно от спорта. А вот хоккей на траве, который ранее не особо интересовал меня даже в телетрансляции, вживую оказался очень динамичным и увлекательным зрелищем. Тем более что это один из самых популярных видов спорта в Аргентине с богатыми победными традициями. Трибуны здесь вообще не пустовали, тем более что хозяева выиграли золото у девушек и бронзу у юношей.

С посещаемостью соревнований проблем абсолютно не возникало, поскольку вход на трибуны, да и в Олимпийский парк, был бесплатным. Достаточно было иметь специальный электронный браслет. Но тут-то возникла самая большая сложность, ибо желающих, понятно, оказалось слишком много, а мест на трибунах – мало. Как удалось выяснить, организаторы приняли решение болельщиков запускать по временным отрезкам в порядке живой очереди. Ну и уже по ходу действа в парках установили большие экраны, где показывали состязания.

Вот кто оказался в выигрыше точно, так это торговцы разной едой и напитками. Поесть аргентинцы очень любят и, кажется, готовы поглощать пищу беспрерывно. Ну и цены на олимпийских объектах были олимпийскими. Если кола в городе стоила 50 песо (1 песо – 0,77 гривни), то здесь 75 аргентинских денежных единиц, а карамельное мороженое или замороженный сок – 95 песо. Соответственно стоил и разный фаст-фуд. В городе же за привычное нам молочное мороженое, как и за средний стаканчик кофе (здесь вообще не знают об «американо»), вы заплатите 45 песо. Что касается питания, то различные мини-маркеты, кафе, пиццерии, бары и рестораны в Буэнос-Айресе просто на каждом шагу. И работают они в большинстве своем почти до утра. Выбирай не хочу. Но вот первых блюд вы днем с огнем не сыщете.

Поскольку рядом с моим отелем в самом центре аргентинской столицы, куда я возвращался ближе к 12 ночи, находилась открытая в это время китайская кафешка, где еда самого различного ассортимента продавалась на развес по 21 песо за 100 граммов, то я особо не привередничал. В среднем ужин с очень качественным мясом и гарниром обходился до 200 песо. Кстати, в пресс-центре нам предлагали только пакетные чай и кофе, так что в этом плане сравнение не в пользу юношеских Игр.

С олимпийскими сувенирами организаторы немножко просчитались, ибо главного талисмана – ягуара Pandi – просто не было в продаже. Ягуар, проживающий в Северной Аргентине, находится под угрозой вымирания. Благодаря выбору этого хищника в качестве талисмана организационный комитет юношеской Олимпиады пытался привлечь внимание к этой проблеме.

Изначально этого плюшевого маскота планировали продавать по 40 долларов, что даже в сравнении со взрослыми Играми очень прилично. Но, как удалось выяснить, заказывали аргентинцы игрушки где-то за границей, и при поставке возникли проблемы с таможней и местным контролем качества. В результате Pandi, в порядке исключения, разрешили вручать только победителям и призерам, а все остальные, в том числе многочисленные участники, почетные гости, журналисты – остались без заветного зверька. Что же касается всего остального (маек, батников, кепок, чашек, магнитов, брелоков, значков), то они стоили от 100 до 1500 песо.

Кстати, если еще говорить о сувенирах, то что-то, связанное с Лионелем Месси, тут сложно отыскать. Все дело в том, что всемирный футбольный кумир не пользуется на Родине особой любовью. Даже памятник Лео на Аллее спортивной славы Аргентины, где стоят скульптуры автогонщика Хуана-Мануэля Фанхио, теннисистки Габриэлы Сабатини, баскетболиста Ману Жинобили и других мегазвезд, разрушили, оставив один футбольный мяч с ногой на постаменте. Секрет такого отношения аргентинцев к Месси мы раскроем в следующей публикации. А вот футболисты Диего Марадона и Хуан-Роман Рикельме там по-прежнему вне конкуренции. Правда, церковь Марадоны, которая реально здесь есть, я так и не посетил и своему футбольному кумиру не помолился.

Многое из описанного выше узнал всего за день до своего запланированного вылета из Буэнос-Айреса, поскольку до этого свободного времени просто не было. И хотя потом настроение существенно ухудшили вынужденная задержка на сутки в Аргентине из-за отмены рейса, ночь в дешевом хостеле, а позже, уже во Франкфурте, - конфликт на идеологической почве с поклонником русского мира из Канады с привлечением полицейского и благополучной развязкой, общего впечатления от аргентинского вояжа это не могло испортить. Тем более что благодаря задержке рейса я посетил аргентинских кировоградцев и снова побывал в Рио, где вспомнил незабываемые олимпийские мгновения 2016-го.

Вот так, набравшись новых впечатлений, увидев бронзовый взлет Олега Дорощука и будущую олимпийскую украинскую перспективу, осветив, по мере сил и возможностей, все события в Буэнос-Айресе, я возвратился в Украину. Следующая юношеская Олимпиада через четыре года пройдет в столице Сенегала – Дакаре. И почему бы не рискнуть открыть для себя и для вас еще и Африку?..

Автор благодарит за помощь и поддержку настоящих поклонников спорта Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко, Максима Березкина, Александра Павленко, Сергея Максимова, Руслана Згривца, Тиграна Хачатряна, Алексея Олейника и Юлию Колесникову.