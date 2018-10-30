Музыка для подготовленного слушателя

«Что мечтаю сыграть? Тройной концерт Бетховена – это моя мечта», - говорит наш собеседник. А его коллега тут же подхватывает: «Ух ты, тройной концерт Бетховена и я сыграть не откажусь». Это интервью проходило за час до их выступления в областной филармонии.

Нашими собеседниками были два интереснейших музыканта – пианист Андрей Васин и виолончелист Игорь Пацовский. Андрей – солист Киевского национального дома органной и камерной музыки, преподаватель Национальной музакадемии им. Чайковского. Игорь – солист камерного ансамбля «Киевские солисты». Такое сочетание – фортепиано и виолончель – для местных почитателей классической музыки является редкостью, и пропустить этот концерт ну уж никак нельзя! Зал филармонии не был набит до отказа, но, к нашему удивлению, людей, готовых выложить свои кровные, пусть и небольшие, за билет (а концерт был коммерческим, стоимость билета 40 грн), в Кропивницком оказалось немало. И это порадовало.

Перед тем как выйти на сцену, Андрей и Игорь поделились с корреспондентом «УЦ» воспоминаниями из детства, впечатлениями от нашего города и историей своего стихийного дуэта.

– Расскажите, в какой момент жизни каждый из вас понял: все, мое призвание – музыка и ничто иное?

А.В.: – Для меня этот момент настал, когда я учился в Николаевском музучилище. Я сам родом из Николаева, но музыкальное образование закончил в Киеве. Я получил диплом о среднем образовании и понял, что это серьезно, что дальше будет именно музыка.

И.П.: – А для меня такой момент наступил в 6 классе музыкальной школы. У меня в школе был замечательный педагог, который давал понять, что музыка – это мое. Но я был ребенком и серьезно к этому не относился. И вот мой учитель умирает. И встал вопрос, что делать дальше, – продолжать заниматься музыкой или отказываться от нее? Это был очень трудный выбор, родители мне не могли в нем помочь, потому что они не музыканты. Но я этот выбор сделал и выбрал музыку.

А.В.: – Я тоже вырос в немузыкальной семье, и свой выбор мне пришлось даже отвоевывать на каком-то этапе жизни. Но, когда родители поняли, что это серьезно, смирились.

– Вас что-то связывает с Кропивницким, кроме приглашения выступить в филармонии? Бывали здесь раньше?

А.В.: – Я в Кропивницком – тогда Кировограде – был где-то лет 20 назад, выступал на этой самой сцене. Я участвовал в конкурсе им. Нейгауза, занял второе место, получил грамоту. Так что для себя лично могу назвать этот концерт «20 лет спустя». Сегодня мы приехали в Кропивницкий по приглашению Натальи Бондаренко (художественный руководитель филармонии. - Авт.). Точнее, она пригласила выступить меня, а я предложил приехать Игорю.

И.П.: – А я согласился (смеется).

– Сколько времени и в каком формате существует ваш творческий дуэт?

А.В.: – Мы дружим с 2005 года. Я в хороших отношениях с «Киевскими солистами», вместе с ними делали целый ряд проектов. С Игорем мы сначала делали какие-то разовые вещи, а потом стали регулярно играть вместе.

И.П.: – В «Киевских солистах» очень демократичный подход к работе, это не оркестр, а ансамбль. То есть каждый участник либо является, либо может заявить о себе как солист. Инициативы каждого участника поощряются – если он хочет выступить соло или вместе с приглашенными музыкантами. И получилось так, что мы с Андреем чаще всего выступали как раз под эгидой «Киевских солистов». В этих проектах мы успели уже наиграть приличный репертуар – и вдвоем, и с другими людьми.

– Кстати, о репертуаре. Какая музыка сегодня зазвучит в филармонии?

А.В.: – Программа начинается с произведений романтического периода – Мендельсон, «Соната», «Адажио» Шумана, ранние пьесы Рахманинова. Будет немного экзотики – «Большое танго» Пьяццоллы, написанное для фортепиано и виолончели. Это особое произведение, поскольку поклонники Пьяццоллы знают, что большинство своих произведений композитор написал для традиционного танго-квартета – рояль, скрипка, контрабас и аккордеон. А это произведение было написано по просьбе величайшего виолончелиста Мстислава Ростроповича.

И.П.: – Мстислав Леопольдович очень любил исполнять новую музыку и поэтому буквально преследовал композиторов с просьбами написать что-то для виолончели. Такая же история была с Прокофьевым, Мясковским и другими композиторами.

– Вы не задумывались над тем, чтобы сделать ваш дуэт более… коммерческим, что ли? Репертуар уже есть, нужно создать красивое название, бренд и запустить пару-тройку интересных проектов…

И.П.: – Идеи такие, конечно, возникают, но реализовать их очень сложно. У каждого из нас есть своя основная работа, мы к ней привязаны.

А.В.: – Мне эта идея кажется неосуществимой. Во-первых – то, что Игорь говорит, мы играем в разных коллективах. Наше сотрудничество строится в основном на энтузиазме. Это такое творческое хобби.

А.В.: – Есть еще один нюанс: музыка, которую мы играем, не может иметь большого коммерческого успеха. Чтобы ее воспринять, нужен подготовленный, грамотный слушатель. У такой музыки по определению не может быть много поклонников.

Тем не менее, дуэт Васин – Пацовский и слегка мрачноватая музыка романтизма были восприняты кропивницкой публикой на ура. Зрители не скрывали восторга и не жалели о том, что потратились на билет. Мы очень хотим, чтобы музыканты приехали в наш город снова, и надеемся, что пустых мест в зрительном зале на их концертах уже не будет.