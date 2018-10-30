Мысли ко Дню освобождения

28 октября Кировоградщина отметила День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Мы помним эти даты, те события, ценим и отдаем должное отцам, дедам и прадедам, очистившим землю от той заразы. Кстати, национальным праздником этот день сделал Виктор Ющенко.

Главы областной администрации Сергей Кузьменко, облсовета Александр Черноиваненко, народный депутат Константин Ярынич, городской голова Кропивницкого Андрей Райкович отдали дань памяти на мемориальном комплексе на Валах – цветы, минута молчания, достойные слова.

Несколько партий отдельно провели свои мероприятия – цветы, минута молчания, - не забыв упомянуть «защитим наши праздники».

Интересно, что при Советском Союзе этот день массово не отмечался. Только на уровне ветеранских организаций. И в региональном разрезе – у нас большинство знают, что за день 8 января, – это день освобождения Кировограда от оккупантов. Даже продуктовых каких-то наборов или неких сумм не выделялось ни при советах, ни до указа Ющенко. Теперь праздник подняли на национальный уровень. С названием как-то не очень складно получилось. На самом деле «фашистские захватчики» – советский, некорректный термин. Немцы были нацистами, фашистами были итальянцы. И разница между фашизмом и нацизмом известна любому студенту. Поэтому сегодня об этом дне чаще говорят как о дне «изгнания нацистов», «освобождения от вермахта» – ну не менять же название праздника, да еще перед выборами?

Кстати, почему именно 28 октября? Ранее день освобождения, согласно указу еще президента Кравчука, отмечали… 8 октября. Хотя обе эти даты весьма условны. 8 октября 1944 года была освобождена Украина в довоенных границах, без учета Закарпатья. А 28 октября был освобожден последний украинский город Чоп. Но! Бои на нашей земле шли еще почти месяц! Лишь 23 ноября было освобождено село Соломоново Ужгородского района – немцы там крепко засели и отходили с боями. Плюс тогда это была территория Чехословакии… Празднование 28 октября – отчасти дань советскому подходу к истории. В то время писали, что освобождение Украины – это подарок воинов к очередной годовщине Великой октябрьской социалистической революции, 28-го освобожден Чоп, а 5 ноября, в канун, – последние села.

Но суть не в том, как назван праздник и к какому дню он привязан. Главное ведь – память, которую не отнять, потому что у нас есть совесть.

Честно говоря, немного побаиваюсь за следующий год. В 2019-м День освобождения Украины практически совпадает с днем выборов депутатов в Верховную Раду. Можно не сомневаться, что у некоторых политических спекулянтов будут лозунги типа «Деды освободили Украину, а мы сегодня освободим от этих». Очень бы этого не хотелось.

А в контексте этого минувшего праздника будем ждать, когда появится еще один День освобождения Украины. Пускай, мы подождем, но дождемся, когда над Донецком и Луганском поднимут украинские флаги. И отметим новый День освобождения от захватчиков от всей души! Не хуже, чем освобождение от нацистов.