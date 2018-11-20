Драйв, подарки и сюрпризы

16 ноября (в честь Международного дня студента) в Кировоградской областной филармонии прошло яркое молодежное шоу «Додай драйву». Студенты наслаждались концертными номерами, принимали участие в конкурсах, выигрывали подарки, состязались за наибольшее количество лайков в «Инстаграме», делали селфи в специальной фотозоне. Интерактив проявился и в самом концерте – на сцене выступали не только известные в городе солисты Елена Колосюк, Артем Гасленко, Вера Кузьменко, Алексей Козачинский, Анастасия Безай и балеты «Три с половиной» и «Форсайт», но и талантливые студенты. Хедлайнером Дня студента в филармонии стал финалист пятого сезона телешоу «Х-Фактор» Влад Ульянич. Интервью с ним и с организатором праздника Богданом Швецом – далее в материале.

– Влад, все мы когда-то были студентами, ели хлеб с вареньем, по три раза пересдавали какой-то стрёмный экзамен и прогуливали пары. Вспомни свои студенческие годы.

– Парадоксальный факт: я учился в Днепропетровске в таможенной академии. Так что я – несостоявшийся таможенник. В моей жизни просто музыка всегда была на втором плане (ну это раньше). На самом деле я очень хорошо учился в школе и поступил сразу в несколько учебных заведений. Выбрал именно таможенную академию из-за того, что это был один из самых престижных вузов и мне посчастливилось без никаких взяток и «лапы» поступить туда своими силами. Это было в 2005-м году, как раз после «Помаранчевої революції». И я рад, что учился в этой академии, там дают хорошее образование отличные преподаватели. Хотя уже на пятом курсе понимал, что служба – абсолютно не мое. Вот и решил двигаться по творческой тропе.

– Сегодня просто пением никого не удивишь. Кто-то в образе женщины с бородой выступает (как Кончита Вурст), кто-то линзы надевает (как Melovin), а что делаешь ты?

– Образ, я считаю, – на втором месте. Главное – иметь свой авторский репертуар. Невозможно стать успешным артистом, если у тебя не будет своих песен. Неважно, ты их купил либо пишешь сам. На втором месте я бы поставил образ – ты должен быть с каким-то своим стилем, немаловажны твои костюмы, поведение, стиль общения. На третьем месте, конечно же, деньги, трудолюбие и удача – вот и все.

– Тебя сегодня на протяжении концерта не единожды называли «романтиком», «единственным романтиком». А почему, собственно говоря, романтик – за тексты, образ или это стиль жизни?

– На самом деле это все приклеилось ко мне в шоу «Х-Фактор», там меня назвали «главным романтиком 5-го сезона “Х-Фактора”». Я могу делать какие-то романтические вещи, но люди, которые знают меня ближе, будут долго смеяться, если меня называть романтиком при них, потому что я – человек очень раскованный, с чувством юмора, иногда саркастичный, особенно к моим близким. Они очень страдают от этого.

– А жена что думает по этому поводу?

– Жену я стараюсь радовать, безусловно. Если бы это было не так – вряд ли она вышла бы за меня замуж, но в целом она говорит: «Ты, блин, никакой не романтик. Это все ложь и провокация». Она, конечно, так говорит отчасти и в шутку, но есть доля правды в этом. Я просто умею любить, дружить, иногда кажусь чересчур правильным со стороны – может, из-за этого и приклеился такой образ ко мне. Я абсолютно не претендую на это звание. Просто максимально искренний в своих песнях, не привык писать о каких-то абстрактных вещах, которые сам не прочувствовал.

Студенческая программа«Додай драйву» получилась весьма трудоемкой. О нюансах работы над ней мы расспросили режиссера, автора идеи, заместителя директора по коммерческой части Богдана Швеца.

– Богдан, с чего вдруг у тебя возникла такая идея – провести в филармонии студенческую тусовку?

– В первую очередь хочу поблагодарить нашего директора Николая Кравченко за возможность самостоятельного принятия решения о проведении и концепции данного мероприятия, во-вторых, большое спасибо за оказанное доверие. Я сделал это шоу, чтоб доказать себе, что я и по образованию, и по жизни, и по внутреннему миру режиссер. У нас в филармонии есть возможности делать крутые вещи. Я хотел, чтобы кайфанули студенты, чтобы в непринужденной атмосфере раскрыли свой внутренний мир наши солисты. Я рад, что они работали на классном свете, на отличном звуке, что с каждым из них работали до концерта в режиссерско-постановочном плане.Они получили драйв от того, какие у них были номера.

– Тебя не смутил тот факт, что зал не был забит?

– Спасибо огромнейшее тем людям, которые пришли, – платно, бесплатно, купили-подарили-выиграли билеты. Это все неважно. На этот проект было потрачено много как моральных, так и материальных сил, но я считаю, что не всё в жизни измеряется деньгами. Да, конечно, хотелось бы, чтобы зал был забит. Люди, которые не пришли, просто не получили того позитивного заряда эмоций, который мы дарили зрителям в пятницу.

– Это твоя первая режиссерская работа в стенах областной филармонии?

– Да, я впервые выступал на сцене не в амплуа ведущего. Такая большая работа проделана на самом деле, ночи недоспаны, я за три дня до этого уже был на валерьянке. Очень сильно переживал за этот проект.

– Зря переживал. Получилось круто!