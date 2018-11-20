Приоткрывая занавес. Макс Величко

Группа «Внутри Звука» взорвала не одну сцену. Этих музыкантов можно слушать бесконечно. О них есть статья в Википедии, где коллектив представлен как «инструментальный modern art-rock проект… Четыре человека, постоянно живущих “внутри” своей музыки, которая придется по вкусу любителям гитарного инструментала, фьюжн, фанка, прогрессивного арт-рока, эйсид-джаза и других подобных направлений».

«Внутри Звука» будут участвовать в рок-фестивале «Украина-Центр». Наш собеседник – Макс Величко, талантливейший гитарист, автор музыки, виртуоз.

– Макс, для нас большая честь – твое участие в нашем фестивале. А сколько фестивалей было в твоей творческой жизни?

– Спасибо, для нас тоже честь быть приглашенными на этот фестиваль, ведь это вообще редкое явление – музыкальный фестиваль в нашем городе. Так что очень надеемся, что ваш фестиваль будет иметь замечательное будущее.

Как гитарист на протяжении своей творческой деятельности я играл на разных фестивалях. Это были крупные фестивали – «Перлини сезону», «Червона рута» в 2000-х с группами «Надзвичайні думки», «Весняний галас». Мы даже занимали какие-то призовые места. Было много небольших фестивалей локального значения. Знаковым стал «Жемчужный Рай» в Балаклаве, на котором мы с Димой Трифоновым (басист «Внутри Звука») получили гран-при в номинации «инструментальная музыка», после чего коллектив, по сути, и стал существовать на постоянной основе.

– В принципе, а когда «начался» Макс Величко? С чего ты начинал?

– Начинал я с гитары во дворе в 13 лет, позже стал брать уроки игры на инструменте, в 16 я уже играл в крутой металл-группе Stressor, и мы записали один альбом – «Фатум».

– Какие самые громкие сцены у тебя были? Вспомни самые значимые для тебя.

– Мне очень запомнился полуфинал «Перлин сезону» в Запорожье с группой «Надзвичайні думки». Точно не помню год, наверное, 2001-й. Это была первая по-настоящему крутая сцена с профессиональным саундом, светом. Мы были в восторге тогда. Очень классно было сыграть с «Внутри Звука» на «Жемчужном Рае» в Крыму – незабываемые впечатления. В последние годы в составе арт-прог проекта Karfagen я выступал на классных европейских фестивалях Art Rock Fest Bergkeller (Рейхенбах, Германия), ProgDreams V Fest Boerderij, (Зутермер, Нидерланды), 2 Days Prog+1 (Веруно, Италия).

– Не тесно ли тебе в Кропивницком?

– Не знаю, что ответить. Наверное, да.

– Мы, наша редакция, которая тебя очень любит и ценит, помогли как-то в популяризации тебя и твоей группы?

– Спасибо редакции «УЦ». Неоднократно информация о наших группах, концертах была на ваших страницах. Естественно, это очень нам помогает. Ну и декабрьский фестиваль в честь 25-летия газеты – это здорово. От лица всех участников группы поздравляю вас.

– На нашем общем фесте будут сюрпризы, которые ты умеешь преподносить?

– Думаю, отличным сюрпризом будет само выступление «Внутри Звука» – как для наших фанов, так и для нас. Поскольку это очень редкое событие – в последнее время мы очень редко выступаем. Обещаем сыграть самые лучшие наши композиции.

Даже не думайте, что это все! Читайте в следующем номере «УЦ» блиц-интервью с еще одним звездным участником рок-феста «Украина-Центр».