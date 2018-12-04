Что там с «евробляхами» сегодня?

С 25 ноября в Украине действует новое законодательство о пребывании в Украине автомобилей с иностранной регистрацией и растаможке импортных автомобилей с пробегом. Еще недавно по всей стране владельцы машин с польскими, литовскими и прочими номерами протестовали против принятия этих законов. Но теперь им деваться некуда – они вступили в силу. Мы поинтересовались: в Кировоградской области уже пошел процесс переоформления машин на «евробляхах»?

Таможенная служба Кировоградщины проявила в этом вопросе открытость и доступность. В прошедший вторник руководство пригласило к себе представителей движения «Авто Евро Сила» – они по всей стране в основном протестовали против новых норм законодательства, касающихся растаможки машин на «евробляхах». На встречу пригласили и коррес­пондента «УЦ». Знаете, все прошло, на удивление, мирно, заметно, что наши земляки, у которых есть машины с литовскими, польскими и прочими номерами, смирились с изменениями в законах и готовы урегулировать свои отношения с государством в этом плане. У владельцев таких машин есть много вопросов к фискальной службе, но все они в основном технического плана. Есть ситуации, к примеру, когда машина была немецкой регистрации, потом ее купил поляк, а у них в Евросоюзе даже не надо переоформлять документы в таком случае, потом машину по доверенности отдали украинцу. Как регистрировать такую машину? У таможенников есть ответы на такие вопросы, все вполне решаемо. И, кстати, в финансовом плане не так уж и страшно.

Виктория Ерофеева, начальник Кировоградской таможни, пообещала «евробляхерам», что в каждом конкретном случае сотрудники таможни будут внимательно разбираться, обирать автовладельцев никто не собирается, таможенники просто исполняют нормы закона.

Компетентно и доступно водителям разъясняли все нюансы нового законодательства заместители начальника таможни Евгений Скибицкий и Николай Царенко.

На момент подготовки номера к печати еще ни один водитель «европейской» машины не обращался в Кировоградскую таможню Государственной фискальной службы и территориальные сервисные центры МВД в Кировоградской области за услугой переоформления. Вообще первые автомобили в Украине растаможили по новым ставкам во вторник, 27 ноября. В Волынской области первыми перерегистрировали Opel и Citroen.

Об этом сообщил начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий на странице в Facebook.

За растаможку Citroen Berlingo 2010 года выпуска владелец заплатил акциз примерно 13000 гривен. До принятия законопроекта ставка составила бы 16800 гривен.

Растаможка Opel Vivaro 2012 года выпуска обошлась в 11900 гривен вместо почти 21 000 гривен, как это было бы раньше.

Дальше процесс понемногу пошел везде. Но в масштабах всей страны на начало недели по-новому не оформлено еще и сотни автомобилей!

Впрочем, если бы эти законы не приняли, водители машин с еврономерами по-прежнему бы просто ничего не платили, разве что символические штрафы за превышение срока пребывания в стране – раз в год такие машины должны были покидать Украину и могли тут же возвращаться назад (хотя многие водители и эту норму игнорировали). Теперь приходится платить, чтобы через время ваша машина не стала золотой и не разорила вас (там постепенно штрафы будут расти до сотен тысяч гривен!).

Как это сделать?

Для начала надо через таможенного брокера обратиться на таможню. При себе необходимо иметь:

регистрационные документы на транспортное средство (техпас­порт);

документы, подтверждающие право собственности на автомобиль (купчую или генеральную доверенность на право отчуждения), но возможны случаи, когда будут приниматься и другие документы;

необходимую для обязательных таможенных платежей сумму, акциз в которой вычисляется по формуле, прописанной в Законе № 8487.

В Кропивницком таможня находится по адресу: улица Лавандовая, 27Б (бывшая Мориса Тореза), там же неподалеку есть брокерские фирмы.

После того как вас обслужат на таможне и вы заплатите, что положено, надо отправляться в Территориальный сервисный центр МВД. Адрес Территориального сервисного центра в Кропивницком – проспект Инженеров, 9/92 (в прошлом всем известное МРЭО ГАИ). Распорядок работы – с 9 до 18 часов без обеда. Внимание – понедельник, как и воскресенье, выходной день. В субботу работают до 16:45.

Для регистрации (перерегистрации) транспортных средств всех категорий иностранного производства или отдельных агрегатов необходимы:

заявление установленного образца (заполняется в Территориальном сервисном центре);

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;

документ, где указана стоимость транспортного средства (для первичной регистрации транспортного средства);

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения;

платежные документы (квитанции), подтверждающие оплату государственной услуги, и плату за специальную и бланочную продукцию.