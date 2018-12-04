Субсидии-2019: новшества под елочку

Со скрипом и стоном, но целеустремленно и неумолимо украинское правительство движет систему субсидий к монетизации. И начать ее планируют уже с первого дня нового года.

В три этапа…

Осенью был разработан проект постановления Кабмина, по которому монетизировать субсидии собираются по трехступенчатой схеме. Сначала на «новые рельсы» переведут так называемых первичников – тех, кто впервые обратится за субсидией. Для них схема будет действовать с 1 января. Вместе с начислением субсидии на имя человека будет открыт счет в государственном банке (предположительно это будет «Ощадбанк»). На этот счет будут поступать все предусмотренные компенсации. Правда, распоряжаться этими деньгами самостоятельно человек не сможет, пока не завершится отопительный сезон. Ежемесячно с этого счета будет сниматься сумма компенсации с учетом потребленных энергоносителей – газа, электроэнергии, воды. Если вы были экономны и по истечении отопительного периода на этом счету остались средства, вы сможете их снять и потратить по своему усмотрению. Но, чтобы это сделать, нужно будет зайти в отделение «Ощадбанка» и написать соответствующее заявление. А еще – не иметь задолженностей и вовремя выплачивать свою часть.

Далее, с 1 мая, начнут монетизировать субсидии для домохозяйств, которым была начислена «летняя» субсидия, – как первичным, так и получающим ее много лет. Схема начисления и возврата средств такая же, как и на первом этапе. Более того, такой же она будет и для третьего. А третий этап, соответственно, стартует с новым отопительным сезоном 1 октября – тогда откроют специальные счета для всех оставшихся.

Данную схему озвучил глава директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко. Он также отметил, что сама процедура начисления субсидии не меняется – все так же нужно с пакетом документов приходить в свое территориальное управление соцзащиты или оформлять субсидию онлайн по форме, размещенной на официальном сайте Минсоцполитики. Возможно, претерпит изменения процедура перечисления остатка средств на личные счета получателей субсидий (потому как вы же представляете себе, что будет твориться в мае в отделениях «Ощадбанка», если нужно будет явиться лично и писать заявление!).

… или одним махом

Несколько позже первого Кабмин подготовил еще одно постановление по монетизации субсидий. Согласно этому варианту, ее предлагается провести не в три этапа, а сразу и для всех. Время «Ч» назначили на 1 мая 2019 года. За исключением этого механизм остается таким же, как и в предыдущем проекте, – на получателя субсидии открывается счет в «Ощадбанке», на него приходят деньги, затем ежемесячно снимается часть компенсации. При экономном потреблении по завершении сезона человек может получить остаток денег наличными. Однако данный вариант представляется менее вероятным – о нем говорят лишь некоторые из украинских СМИ, а на правительственных сайтах имеется информация только о трехэтапной монетизации. Этого же мнения придерживаются специалисты областного уровня. Например, главный местный специалист в вопросе субсидий, заместитель начальника Кировоградского областного департамента социальной защиты населения Надежда Крымская склоняется к тому, что первый вариант более удобен в реализации:

– Мы говорим сейчас лишь о намерениях, поскольку даже проектов решений для согласования на местах мы еще не видели, – отмечает она. – Но, с практической точки зрения, поэтапная монетизация представляется более удобной. Процедура будет отработана на относительно небольшом количестве обращений, а затем уже применена ко всем получателям. С точки зрения обслуживания банковских счетов, на которые будут поступать компенсации, это также более удобно. Хотя, имея опыт введения выплаты части сэкономленных субсидий наличными в прошлом году, могу сказать, что коллапса в отделениях точно не будет. Чтобы получать компенсацию в виде наличных, тоже нужно обратиться в банк и открыть там счет. Но это нужно сделать всего единожды, далее управления соцзащиты осуществляют все процедуры самостоятельно.

Инспектора пойдут

по домам?

Уже несколько месяцев в информационном пространстве то всплывает, то затихает тема проверки уровня жизни тех, кто обращается за субсидией. Якобы правительство желает создать при территориальных управлениях соцзащиты нечто вроде службы, представители которой должны будут приходить с проверкой в дом или квартиру обратившегося за субсидией и смотреть, насколько хорошо или плохо тот живет, не скрывает ли часть своих доходов. Нужно сказать, что определенную проверку Минсоцполитики регулярно проводит и без этого театра абсурда. Главное нарушение, которое выявляется путем верификации документов, - начисление субсидии на одного человека по нескольким разным адресам. Чаще всего это происходит потому, что при смене места жительства одним из членов семьи получатель забывает (или «забывает») уведомить об этом управление соцзащиты. А выехавший оформляет субсидию по новому месту жительства – уже на себя. Это нарушение влечет за собой серьезные последствия – с нарушителя не только снимается уже начисленная субсидия, ему приходится возвращать деньги, которые государство на него уже потратило. А вот поквартирный обход домовладений социальными инспекторами оказался не более чем очередной предвыборной «пугалкой».

– Служба социальных инспекторов существует с 1995 года, – говорит Крымская. – В ее ведении находятся случаи, когда решение о предоставлении или непредоставлении субсидии принимает комиссия. Это, например, случаи, когда человек хочет получить субсидию на сверхнормативную площадь жилья или не живет по месту регистрации и хочет, чтобы на него была начислена субсидия по фактическому месту проживания. Перед рассмотрением таких случаев комиссией на дом выезжает социальный инспектор, чтобы подтвердить необходимость субсидии в данной ситуации.

Службу социальных инспекторов также хотят реформировать, но точных данных о том, что это будут за изменения, на областном уровне пока не получить.

– Основная задача этой службы – контроль и мониторинг деятельности управлений соцзащиты, а не поиск нарушителей, – отмечает Крымская. – Думаю, ее снабдят дополнительными полномочиями именно в этой сфере. А по части выявления желающих воспользоваться государственной поддержкой, не имея на это права, работает само Министерство социальной политики. Оно все время держит руку на пульсе и вносит изменения в законодательство о субсидиях. Ранее массово обсуждались случаи, когда получатель субсидии рассекал по городу на «Мерседесе», сейчас мы говорим уже о «белых» и «серых» зарплатах. То есть законодательная база становится все более социально справедливой.

А денег хватит?

На сегодня, по данным областного департамента соцзащиты населения, субсидиями пользуются 123 тысячи домохозяйств – около 30% от общего их количества. Для сравнения – в прошлом отопительном сезоне субсидии получали более 200 тысяч домовладений. Одна из причин резкого снижения числа получателей субсидий – очередное изменение условий их предоставления, прошедшее в мае нынешнего года. Именно с этого момента стали актуальными такие показатели, как площадь дома до 200 «квадратов» и машина «моложе» 5 лет, а также появились шутки вроде «папа говорит, нельзя мне замуж, иначе субсидию не дадут». Говоря по правде, денег на субсидии в госбюджете на следующий год тоже было заложено меньше, чем на этот, - и тоже примерно на треть (55 миллиардов гривен против нынешнего 71 миллиарда). В Минсоцполитики уверяют, что этих денег хватит. Но есть один фактор, который может пошатнуть уверенность чиновников, - рост тарифов. Цена природного газа уже выросла, вслед за ней неумолимо поползут вверх тарифы на другие коммунальные услуги. На получателях субсидии этот рост почти не скажется, но однозначно приведет к росту количества обратившихся из числа тех, кто раньше мог оплачивать счета за коммуналку в полном объеме. На областном уровне также ждут роста количества обращений за субсидией.

– Цифра, которую я вам привела, – это количество домохозяйств, получающих субсидию по состоянию на начало отопительного сезона, – говорит Крымская. – Она относительно небольшая из-за того, что многие получатели субсидий имеют право на льготы. И имеют право выбора – пользоваться льготой или субсидией. Государство позволяет им самим выбирать, что лучше. На летнее время многие выбирают льготу, так как это получается выгоднее субсидии, а с началом отопительного сезона обращаются за субсидией. Несомненно, будут и те, кто раньше субсидию не получал, а теперь не может оплачивать счета, – хочу напомнить, что при повышении тарифа человек имеет право оформить субсидию в течение еще трех месяцев после даты повышения – и она будет начислена именно с этой даты.

Вот такие новшества под елочку. Конкретики в них пока немного, но обо всех изменениях – уже случившихся и будущих – мы обязательно будем информировать читателей «УЦ».