«Затишна оселя» нуждается в участии

Не так давно мы писали об открытии дома для родителей в Аджамке «Затишна оселя», и вот его двери распахнулись для первых жильцов. Два дедушки и одна бабушка, оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах, теперь окружены заботой. О первых радостях и проблемах (без них не обошлось) нам рассказала инициатор создания дома, директор благотворительного фонда «Притулок “Затишна оселя”» Валерия Кривошапка.

Сначала о приятном. Неравнодушные люди на просьбу помочь продуктами откликнулись так активно, что на всю зиму хватит овощей, круп, макарон, сахара, консервации. Постояльцев кормят свежим и вкусным. Их помыли, переодели и постригли. В новых образах – не только аккуратные прически, но и посветлевшие глаза.

Среди первых жильцов неожиданно оказался кировоградский художник Владимир Остроухов (на фото). Ощутив тепло и внимание добрых людей, он изъявил желание снова рисовать. Благо, в Аджамке живет его давний друг, известный художник Анатолий Шаповалов. Владимир Иванович уже получил от коллеги все, что нужно для творчества.

С одной стороны, очень жаль, что именитый живописец, работы которого с удовольствием покупали коллекционеры, а персональные выставки собирали аншлаги, оказался в приюте. С другой – хорошо, что он оказался именно в этом приюте. Валерия сказала, что родственник определил Владимира Ивановича в «Затишну оселю» на три месяца. Что будет потом – сложно предугадать. Может, он захочет остаться в Аджамке. А может, вдохновленный человеческим участием, вернется к жизни – в свою квартиру в центре города, и продолжит радовать нас уникальными остроуховскими картинами.

А теперь о том, что еще нужно «Затишной оселе». Во-первых, это забор. Территорию необходимо оградить, чтобы она стала еще уютнее, еще домашнее. Нужны средства, чтобы приобрести 120 метров «рабицы», столбы и оплатить работу. Во-вторых, нужно доделывать ремонт в помещении. Количество желающих поселиться здесь или поселить стареньких родственников растет, поэтому надо спешить доделывать жилые комнаты.

Еще приюту нужны моющие и чистящие средства, а также памперсы. Нелишним было бы дооформить фасад. Домику нужно красивое крыльцо с оригинальной вывеской. Да много чего еще нужно – это ведь как вселиться в новую квартиру и начать жизнь с нуля.

Самое главное – «оселе» нужны финансовые партнеры. Валерия их необходимость объяснила следующим образом:

– Создавать «Затишну оселю» мы начали четыре года назад. За это время минимальная зарплата поднималась трижды. Люди звонят мне и хотят сдать родственника или знакомого с пенсией 1500 гривен. Вопрос: где взять деньги на обслуживающий персонал? Сейчас нам помогают женщины-волонтеры. Они готовят, стирают, убирают, ухаживают за старичками. Но рано или поздно встанет вопрос об их трудоустройстве. Для этого нужны деньги.

«Затишна оселя» ищет финансовых партнеров. Это могут быть родственники постояльцев, которые обязуются доплачивать за содержание пожилого человека. Если у старичков нет родственников, для них ищут партнеров «со стороны». Такая схема уже работает: две неравнодушные девушки перечисляют благотворительную помощь на содержание в приюте бабушки с минимальной пенсией. Состоятельные бизнесмены могут делать регулярный платеж на счет «осели» – там, наверху, это обязательно зачтется.

Аджамский приют готов принимать бабушек и дедушек на временное содержание. В жизни могут быть разные обстоятельства: дети уезжают на заработки или в отпуск, а за родителями некому присмотреть. В такой ситуации можно смело обращаться к Валерии Кривошапке – 050-271-34-89. В «Затишной оселе» всем рады, всех любят.

«Без финансовой поддержки наш дом не сможет принимать стареньких людей, которые нуждаются в нашей помощи», - говорит Валерия.

Счёт: № 26004052911076

БФ ПРИТУЛОК ЗАТИШНА ОСЕЛЯ БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЄДРПОУ/ДРФО 39438840 «ПАТ КБ ПРИВАТБАНК». Код банка 323583.

Назначение платежа: благотворительная помощь.