Челночный бег, «Народный фронт» и передел области

Вот уже вторую неделю Кировоградщина активно обсуждает законопроект о ее разделении на три района – сейчас их 21. Учитывая, что такое деление запланировано давно и об этом не раз говорили, информационный резонанс выдался неожиданно сильным.

А все политика. Вот такая скучная тема, как рисование новых административных границ на карте области, в преддверии нового выборного года вывела на размышления об очередном «сезонном перетекании» личного состава между двумя парламентскими партиями.

По сути

Документом предлагается Кировоградщину разрезать два раза поперек – по сути, на западный, восточный и центральный районы. К Кропивницкому «прикрутить» Долинский, Новомиргородский, Александровский, Бобринецкий, Знаменский, Новгородковский, Компанеевский и Устиновский районы, к Александрии – Петровский, Онуфриевский и Светловодский, к Голованевску – Благовещенский, Ольшанский, Гайворонский, Кировоградский, Новоархангельский и Новоукраинский.

Такой вариант разделения, предусмотренный будущей административной реформой, еще в марте анонсировал руководитель Кировоградского центра развития местного самоуправления Олег Яременко.

– Нас ожидает административная реформа, которая предусматривает ликвидацию таких органов, как областные и районные государственные администрации. На уровне будущих укрупненных районов и областей будут работать, скорее всего, префекты. Это французская модель, - в частности сказал он.

Согласно утвержденной в 2014-м концепции, к 2020 году в Украине будет новое административное устройство, вместо 11 тысяч сельских и поселковых советов – 1300-1400 общин, вместо 488 районов – около 100. Границы областей останутся без изменений. Об этом на пресс-конференции в Кропивницком сообщил Юрий Ганущак, эксперт Центрального офиса реформ Минрегиона. Он подтвердил также, что новые районы останутся также и без собственных советов.

– Район – это административная фактически структура, в большинстве стран Европы он именно так и формировался, то есть это «государево око» – представитель государства должен был добраться на лошади в конец территории, за которую отвечал, и обратно вернуться в этот же день, - в частности, сказал Ганущак.

О том, что местные выборы 2020 года должны пройти уже при полном охвате территории страны ОТГ, публично говорил недавно и Президент Петр Порошенко. «На закуску», в прошлую среду по поводу нового деления Кировоградщины и отдельных голосов, зазвучавших в связи с этим, высказался премьер-министр Владимир Гройсман.

– Вы хотите жить так, как вы сейчас живете, или вы хотите жить так, как живут объединенные территориальные общины? Если так, как развитые общины, то мы должны идти путем укрупнения, - подчерк­нул он.

«По касательной»

Возможно, никто бы не заметил, или не придал внимания внесению в Раду технического, по сути, законопроекта, касающегося давно проговоренных вещей, если бы не персональный состав подписавшихся под ним нардепов. Все трое – из «Народного фронта», к нашей области отношение имеет только кропивничанин Александр Горбунов.

Почему именно эти люди, учитывая, что «тема» на сто процентов президентская, каков лично их вклад в давно разработанные концепции, пока никто внятно не объяснил. Впрочем, вовремя передать вращение от одного колеса государственной машины к другому – тоже работа. И информационный повод. Опять же, «Народний фронт діє», как это многократно заявлено на билбордах у городских и сельских дорог.

Интересней другое – два других нардепа, приложивших к этому руку, оба в прошлом близки к жутко оппозиционной сейчас «Батькивщине».

Один из них – Андрей Река, бывший поселковый голова Новых Санжар в Полтавской области, в 2002-2007 гг. засветился в качестве помощника двух нардепов от этой партии, а в ряды НФ влился только в сентябре 2014-го. Накануне парламентских выборов – тогда у политсилы Яценюка был небывалый рейтинг. Второй – Николай Федорук, бывший мэр Черновцов. С 2012-го успел дважды сходить в Раду, в первый раз – от «Батькивщины». У нее тогда тоже был рейтинг.

Пока Юлия Тимошенко сидела в тюрьме, прошедший в парламент по списку той же «Батькивщины» Арсений Яценюк увел часть этого самого списка в свою новую партию. Теперь, похоже, маятник снова качнулся, и социологи снова пророчат рейтинги «Юле». А «Сене» – сами знаете что.

Автор этих строк готов с кем угодно побиться об заклад на символическую сумму, что всех трех коалиционных авторов законопроекта «о трех районах» мы сможем увидеть уже следующей осенью под новыми-старыми оппозиционными флагами.

Процесс пошел еще на местных выборах 2015 года. За год рейтинг НФ кончился, и партия на них официально вообще не пошла. Но, например, в тогда еще Кировоградский городской совет двое членов меньше года как избранного совета областной организации «Народного фронта» – Александр Цертий и Юрий Гребенчук – баллотировались и прошли от «Батькивщины»…

О том, что фирмы, к которым они имели или имеют отношение, «стабильно осваивают» строительные подряды за счет государственных субвенций на социально-экономическое развитие в Кропивницком, как раз писали недавно…