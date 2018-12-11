Изменился поставщик газа. Не паникуем

Вообще-то такое у нас уже было, и не раз. Мы время от времени подписываем договора с новыми поставщиками тех или иных коммунальных услуг. Всегда это происходило спокойно, но именно сейчас население Кировоградской области разволновалось и запаниковало, увидев в почтовых ящиках новые договора. Панику – в сторону. Давайте разбираться.

Итак, на Кировоградщине изменился поставщик газа для населения: вместо «Центргаза» стало ООО «Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”». Это произошло не по инициативе местной власти, и даже не «Кировоградгаза», а в соответствии с постановлением Кабмина. Таким образом, с 1 ноября 2018 года спецобязательства по поставке природного газа бытовым потребителям возложены на нового поставщика.

Каждый абонент получил бланк заявления-присоединения, который рекомендовано заполнить, подписать и передать в газоснабжающую компанию. По словам заместителя директора филиала ООО «Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”» в Кропивницком Сергея Дробко, четко определенного срока передачи нет. Поэтому, заметил Сергей Георгиевич, «учитывая массовое обращение потребителей и возникновение очередей в центрах обслуживания абонентов, желательно дождаться спада обращения посетителей и тогда уже передать подписанное заявление-анкету». Важно, что не обязательно это делать самостоятельно, можно передать через соседей, родственников, завдомами, руководителей ОСМД. Прогнозируется, что все договора будут переданы в течение двух-трех месяцев.

Если абонент имеет задолженность перед «Центргазом», ее следует погасить, что естественно. Сергей Дробко акцентирует внимание потребителей на том, что «Центргаз» пока не закрывается, продолжает работать. Поэтому в любое время можно обратиться в «Центргаз» для проведения сверок и окончательных расчетов.

Важно знать, что за газ, потребленный с 1 ноября 2018 года, население области должно платить по реквизитам нового поставщика:

МФО 323475, Філія КОУ АТ «Ощадбанк», р/р 26035300710309, Філія ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”» у м. Кропивницькому, ЄДРПОУ 42472294. Призначення платежу: оплата за газ; особовий рахунок (9 символів); ПІБ; адреса; попередні показники лічильника; поточні показники лічильника; період оплати.

За газ, потребленный до 31 октября 2018 года, население платит «Центргазу» по привычным реквизитам, которые есть у каждого. Если кто-то случайно за газ, потребленный в ноябре, заплатил по старым реквизитам, тоже не паникуйте. Когда спадет ажиотаж, вы сможете обратиться в абонотдел и написать соответствующее заявление. Ваши деньги будут возвращены в полном объеме.

Потребители газа, получающие субсидии, могут не волноваться. «Субсидии октября начисляются абонентам. К тому же проводятся взаиморасчеты с предыдущим поставщиком. А с начала ноября субсидии начисляются и зачисляются на нового поставщика. Все эти действия осуществляются между газоснабжающей компанией и органом начисления субсидий, без участия абонента», – заметил Сергей Дробко.

Сфера обслуживания абонентов не меняется. Абоненты продолжают обслуживаться в тех же абонотделах управлений газового хозяйства в районах Кировоградской области, где обслуживались и раньше. В Кропивницком центр обслуживания потребителей находится в бизнес-центре ELISAVETGRAD по ул. Евгения Чикаленко, 1а.

В случае возникновения дополнительных вопросов абоненты могут звонить по телефонам: 0800-215-515, 044-537-05-54. Режим работы информационной линии: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00.