С точки зрения духовности

У нас в городе может появиться еще один памятник. Согласитесь, все, установленные в течение нескольких лет, заметно украсили Кропивницкий и сделали его еще больше неповторимым. Тот, который в проекте, имеет несколько подоплек: духовную, историческую и градостроительную. А еще, по словам авторов проекта, это будет логическое завершение того, что у нас уже есть.

Евгений Бахмач, руководитель общества «Православна просвіта», родил идею – соединить «благую весть» (Благовещенский собор и фигуру Архангела-Хранителя) с памятным знаком в честь покровительницы нашего города «Встреча Пресвятой Девы Марии с Праведной Елисаветой». Знак планируют установить на перекрестке улиц Большой Перспективной, Соборной и Ушакова. Речь идет о сквере перед торговым центром «Копилка».

Автор памятного знака – львовский скульптор Владимир Цисарик. Он хорошо известен кропивничанам несколькими своими работами, среди которых памятники Пашутину, Тамму и Винниченко. Главный архитектор проекта – Виталий Кривенко. Вообще все, за что брались эти два профессионала, получалось на высшем эстетическом уровне.

По словам Виталия Ефремовича, памятный знак будет представлять собой четырехметровые фигуры Марии и Елисаветы, изготовленные из бронзы методом литья. И это еще не все: проект предполагает также благоустройство территории, на которой будет установлен памятник. Площадь не такая большая – всего 500 квадратных метров, но она должна преобразиться, чтобы подчеркнуть значимость скульптурной композиции.

Евгений Бахмач заметил, что без финансовой поддержки любой проект останется прожектом. Поэтому «Православна просвіта» открыла специальный счет для сбора средств. Всего на изготовление памятного знака и благоустройство территории необходимо несколько миллионов. Пока собрано только два, и первым откликнулся коллектив ПрАО «Гидросила ГРУП». Генеральный директор компании Юрий Титов свое участие в проекте объяснил тремя составляющими: духовной, архитектурной и исторической.

Стало известно, что готовность помочь в реализации проекта высказал мэр Андрей Райкович. И он будет участвовать как житель города, Почетным гражданином которого является.