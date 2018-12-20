Костянтин Яриніч привітав маленьких пацієнтів, перевтілившись у Миколая!

“У День Святого Миколая, взявши з собою помічницю Снігуроньку, завітав із подарунками до маленьких пацієнтів дитячого медичного центру «Добруджа». Для мене, в дитинстві, це свято завжди асоціювалося з дивом, на яке я з нетерпінням очікував увесь вечір. Сьогодні ж спробували подарувати це світле відчуття казки нашій малечі, 80 діткам у 26 палатах стаціонару. Адже кожна дитина у цей день чекає на привітання й подаруночок.

Окремо, хочу подякувати за сприяння головному лікарю «Добруджі» Оксані Клюєнко і нашому міському голові Андрію Райковичу. Сподіваюсь наше маленьке свято підняло настрій діткам та додало їм сил до якнайшвидшого одужання!

Від щирого серця бажаю, щоб у кожну домівку Святий Миколай приніс сил, здоров’я, затишку й гармонії!”

Про це Костянтин Яриніч повідомив на сврїй сторінці у “Фейсбук”.