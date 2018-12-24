Год неровной игры

Украинский футбол в уходящем году принес своим верным болельщикам больше разочарований, чем радости. Насколько серьезными являются существующие проблемы и есть ли проблески надежды в будущем, постараемся сегодня разобраться.

Сборная надежды?..

На общем, достаточно унылом фоне развития украинского футбола выступление национальной сборной видится лучиком света. Нужно отдать должное Андрею Шевченко с его помощниками за то, что не боялись рисковать, избавились от зависимости от номинальных лидеров, смело вводили новых исполнителей, подбирая их под свою модель. Украина стала играть в другой футбол, отличный от того, к которому мы привыкли за долгие годы.

Наши футболисты стали больше контролировать мяч, больше творить и больше мыслить на поле. И тут точно ко двору пришелся не только Марлос, но и окрепший в Бельгии Руслан Малиновский, выдержавший конкуренцию в «Ман.Сити» Александр Зинченко, ставший более уверенным Цыганков. По мере своей готовности сыграли также главные надежды – Ярмоленко с Коноплянкой, которые, повторюсь, уже не выглядели незаменимыми. Да и Андрей Пятов уже, похоже, прекрасно понимает, что подросла достойная смена в лице Андрея Лунина. Юный кипер пока не имеет подобающей практики в Испании. Однако в тех матчах, что играет, производит превосходное впечатление, как и в национальной сборной.

Что касается крайних защитников и хавбеков, тут тоже есть выбор, благо, Караваеву и Матвиенко всегда готовы прийти на смену Соболь, Бутко, Миколенко, да и выдавшего прекрасный год в «Александрии» Андрея Цурикова уже на сборы вызывали.

Если говорить о чистых разрушителях в центре поля, то тут пока предпочтение отдается Степаненко, но игроков этого амплуа и такого мышления у нас предостаточно. И отчего-то кажется, что этот «вымирающий футбольный вид», играющий под девизом «выжженная земля без проблесков мысли», скоро и в нашей сборной уйдет в прошлое. Ведь уже совсем в другой футбол играют Шепелев, Шапаренко и другие ребята, способные не только тупо разрушать и бесконечно стелиться в подкатах, но и созидать. Главными же проблемами этой сборной являются форварды и центрбеки.

С защитниками попроще. Ведь Ракицкий и вначале Кучер, а потом Кривцов, Ордец, тот же Матвиенко из «Шахтера» прекрасно понимают друг друга с Пятовым. Но уже есть Никита Бурда, Игорь Пластун, Василий Кравец, Александр Сваток, которые не «связаны узами» с конкретным вратарем. Это если окончательно списать со счетов Хачериди и Чигринского, которые играют в своих клубах. Так что тут тоже дело решаемое.

С чистыми нападающими проблематичнее. Ставка на Романа Яремчука сыграла не в полной мере. Да, наш бельгийский форвард вписывается в командный ритм и хорош в подыгрыше, но губит массу моментов. Да и Беседин не лучше, а другие, хотя можно еще вспомнить молодых Марьяна Шведа и Андрея Брячука, у нас просто перевелись. Ходят слухи о натурализации Мораеса. Но давайте все же надеяться на своих…

После победы в своей группе и возможности сыграть через два года среди сильнейших сборных Европы Украина получила не очень удачный жребий к Евро-2020. Как известно, в отборочном турнире нужно занимать первых два места в своей группе. И тут нам предстоит сражаться с действующими чемпионами Европы – португальцами, которые и без Роналду вышли в полуфинал Лиги Наций, а также сербами, обладающими серьезным и сбалансированным составом из футболистов ведущих европейских клубов. Это худший из вариантов, которые были в третьей корзине. С учетом же того, что сербские болельщики – знатные провокаторы, которые не скрывают своих симпатий к России, эти матчи будут иметь еще и политический подтекст. А команды Литвы и Люксембурга нужно априори обыгрывать, если рассчитываешь на прямую путевку на чемпионат Европы. Нет, есть еще, конечно, путь через Лигу Европы, но пробиваться таким утешительным способом – это удел слабых. Так что только следующий год ответит, реально ли сильна сборная Шевченко или даже не крепкий середняк?

Борьба самих с собой

Если сборная подарила нам приятные мгновения, то в национальном футболе в целом улучшений не произошло. Был, правда, успешный финал женской и мужской Лиги чемпионов в Киеве. Но в этом далеко не наша персональная заслуга. А вот то, что руководство ФФУ постоянно обвинялось в коррупции (завышенные цены на украинские газоны с искусственным покрытием, отмывание денег в офшоре, вольное обращение с Кубком Лиги чемпионов, непомерные личные траты президента ФФУ и конфликт интересов как руководителя Бюджетного комитета Верховной Рады) и нечистоплотности в ведении дел – это печально. Недавнее громкое разоблачение организаторов договорных матчей больше похоже на спектакль. Даже первого взгляда на все это достаточно, чтобы понять, что доказательная база, как обычно, слабовата.

С приходом нового руководства УПЛ единого телепула мы не получили, количество болельщиков на трибунах не увеличилось, качество игры не улучшилось, вопрос о расширении элитного дивизиона до 16 команд успешно провалился. Позже появилась информация, что расширение до 16 команд невыгодно «Шахтеру», который и поспособствовал тому, что заседание по этому вопросу сорвалось. Ведь появление в элите СК «Днепр», «Металлиста-1925», «Волыни» в придачу с амбициозными ковалевским «Колосом» или петровским «Ингульцом» точно не на руку «горнякам». Проще же выигрывать первенство, имея по четыре матча с «Мариуполем» и донецким «Олимпиком», а еще поединки на первом этапе с практически безнадежными «Черноморцем» и киевским «Арсеналом».

Так что, имея самую солидную финансовую базу и отлично работающую клубную структуру, номинально донецкий клуб без проблем решает свои задачи в чемпионате. Благо, сейчас еще и руководство ФФУ благоволит донецкому клубу. Чего стоят разные подходы в наказании арбитров, ошибающихся в матчах грандов, разные сроки дисквалификаций игроков за одинаковые нарушения и тональность в высказываниях по отношению к двум претендентам на золото. Что говорить, если человек до мозга костей с «шахтерским сердцем» Вячеслав Шевчук, ныне возглавляющий донецкий «Олимпик», уже ощутил на себе, что такое попытаться выиграть у своей бывшей команды. «Олимпик» неожиданно для Фонсеки стал сражаться с его подопечными, а не сдался до игры, как было ранее. И это вызвало гнев коуча «горняков» и привело к перепалке с эмоциональным молодым коллегой, справедливо недовольным судейскими ошибками.

Только ленивый не говорит о том, что помогает завоевывать лидерство действующим чемпионам «Мариуполь», состоящий в большинстве своем из арендованных у «горняков» футболистов. Кстати, именно мариупольцы в прошлом чемпионате, отобрав очки у киевлян в предпоследнем туре, обеспечили команде Паулу Фонсеки золото.

Похоже, фундамент к очередному титулу донетчане уже заложили. Фонсека продолжает умело пользоваться тем, что создано Луческу. Даже стиль оправдания неудач перенял у своего предшественника. Этот состав «Шахтера» собрал еще опытный румынский Мистер. Дополнил его Мистер португальский разве что Матвиенко, Данченко и Мораесом. Ну и новичок Майкон где-то неплохо смотрелся.

Бразильцы без особых проблем вписываются в этот стиль с контролем мяча и розыгрышем до верного. Но вот проблем в обороне стало больше, и сложностей в играх с соперниками, которые не имитируют борьбу, а реально сражаются, прибавилось. Однако сложно представить, что в таком первенстве «Шахтер» позволит себе разбазарить преимущество в 7 очков над «Динамо».

Впрочем, динамовцы в неудачах могут винить только себя. Подопечные Александра Хацкевича при равенстве с главными соперниками (по одной победе и поражению) транжирили очки в играх с «Карпатами», «Львовом» (поражения), «Зарей» и «Черноморцем» (ничьи), а «Александрии» киевляне уступили по делу. Можно, конечно, говорить о смене поколений, о ставке на молодые таланты, о работе на перспективу в интересах сборных Украины разных возрастов, однако болельщики хотят видеть результат здесь и сейчас. А ожидаемого результата, как и классной стабильной игры, нет. В этом плане «Шахтер» выглядит посолиднее, хотя тоже теряется в условиях реальной конкуренции.

Соперники стали меньше бояться «Динамо» и выходят на поединки с подопечными Хацкевича без дрожи в коленках. И как тут не упомянуть проблемы с селекцией? Ведь первую часть сезона вице-чемпионы Украины провели без настоящего форварда. Это еще хорошо, что лучшее приобретение киевлян за последние годы, Беньямин Вербич, переведенный в нападение, исправно забивал. К положительным моментам можно также отнести игру Шапаренко и раскрывшего свой большой потенциал, способного сыграть на любой позиции в защите Миколенко. И то, что Хацкевич ближе к концовке года стал больше доверять молодежи, усадив на скамейку приостановившихся в своем развитии Гармаша и Сидорчука, вселяло в болельщиков оптимизм. Хотя в целом год для «Динамо» был неудачным.

Сенсации, откровения, взлеты

ФК «Александрия» неожиданно для многих стал в этом первенстве реальной «третьей силой». В предыдущем обзоре мы уже останавливались на причинах взлета александрийского клуба в тройку лучших. Можно напомнить, что тут все основано на доверии и отличном взаимопонимании руководства клуба и тренерского штаба, стабильности финансирования, отличных условиях для подготовки, сбалансированности состава и четкой стратегии достижения результата, выстроенной наставниками. Не случайно же дублирующий состав александрийцев занимает второе место, а основа финишировала на третьей позиции.

Подопечные Владимира Шарана могли закончить год и вторыми, но потеря из-за травм и дисквалификаций шестерки ведущих футболистов и откровенное невезение в поединке с ФК «Львов» привели к необязательному поражению. При этом александрийцы опережают идущую четвертой луганскую «Зарю» на 8 пунктов и имеют солидный задел в борьбе за прямое попадание в групповой турнир Лиги Европы. И для того, чтобы сохранить свои позиции, безусловно, нужно укрепить состав, желательно в каждой линии. Но Владимир Шаран это и сам прекрасно понимает, как и руководство клуба.

Что касается преследователей, то среди них явного фаворита не наблюдается. «Заря» в очередной раз переживает стадию нового становления, и непонятно, чем все это закончится. «Ворскла» не выдержала борьбу на три фронта и реально сбавила обороты. А «Десне» место в шестерке сохранить бы, хотя перед Александром Рябоконем и его парнями необходимо снять шляпу. Команда, не сильно изменившая состав после первой лиги, сохранила свой стиль, свой почерк и свое умение реализовывать тренерские задумки. Да и бывшие игроки «Зирки» и «Александрии» Евгений Паст, Антон Братков, Артем Фаворов, Андрей Гитченко и Сергей Старенький явно пришлись здесь ко двору.

О «Мариуполе», убивающем хоть какую-то интригу, было сказано выше. Понимая политическое значение существования команды на прифронтовой территории, все же замечу, что будущего у таких клубов просто нет. Ведь ФИФА и УЕФА твердо намерены ограничить до минимума количество арендованных футболистов и более тщательно проверять источники финансирования. И тогда руководству ФК «Мариуполь» придется не заниматься сомнительным креативом, оскорбляющим соперников, а либо строить клуб самостоятельно, либо…

Если «Александрия» – это сенсация года, а «Десна» – откровение года, то грозой авторитетов точно стал ФК «Львов», обыгравший «Динамо» с «Александрией» и сыгравший вничью с «Шахтером». В этом огромная заслуга наставника Юрия Бакалова, который разобрался с составом, отсеяв набранный предшественниками балласт, и поставил грамотную, нацеленную на результат игру. При таком настрое и характере львовяне способны и на место в первой шестерке замахнуться, реально бросив вызов «Десне» и «Мариуполю».

«Олимпику» с «Карпатами» придется бороться за место под солнцем с одесским «Черноморцем» и киевским «Арсеналом», которые на сегодня выглядят в Премьер-лиге абсолютно лишними.

Европейские реалии

Об уровне нашего чемпионата говорят выступление в еврокубках и падение Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Здесь мы уже девятые и, если не произойдет прорыва, вполне можем остаться с одним представителем в Лиге чемпионов. Хотя в последние годы мы и так неизменно имеем здесь в групповом турнире только одну команду, поскольку вторая, чаще всего «Динамо», просто не проходит квалификационные раунды. Ну а «Шахтер», в прошлом сезоне прыгнувший выше головы и пробившийся в плей-офф, в этом году опустился на свой реальный уровень. «Лион» оказался просто безапелляционно лучше по качеству игры, чем украинский чемпион. Об этом свидетельствовал ключевой поединок, который из-за военного положения игрался в Киеве. Тут нужно вспомнить, что и на своем поле футболисты французского клуба играючи ликвидировали гандикап в два гола и были ближе к победе. А на НСК «Олимпийский» «Лион», который не позволил себя обыграть «Ман.Сити», снова пропустил первым. Но и до, и после пропущенного гола абсолютно уверенные в своих силах гости просто «возили» своих соперников. А отыгравшись, лионцы без проблем довели матч до нужного результата. Скажем так, что и «Хоффенхайм» переигрывал «горняков» как на выезде, так и дома, но пал жертвой собственной расточительности, проблем в обороне и желания победить вдесятером, не говоря уже о том, что мы лицезрели в противостояниях с «Ман.Сити», который делал с донетчанами все, что хотел. Так что Лига Европы – это еще неплохой результат для нынешнего «Шахтера».

«Динамо» же выполнило поставленные задачи не без доли везения. Достаточно вспомнить гостевые победы над «Ренном» и «Астаной», когда соперники выглядели более убедительно и поражений точно не заслуживали. Но, с другой стороны, были упущенные победы в киевской игре с той же «Астаной» и выездном матче с чешским «Яблонцем». Но и там сами действия динамовцев оставляли желать лучшего. Единственная классная игра у команды Хацкевича получилась с «Ренном» в Киеве, а вот за недавний домашний матч с «Яблонцем» игрокам и тренерам наших вице-чемпионов должно быть стыдно.

Теперь команде Александра Хацкевича предстоит реабилитироваться в феврале, когда киевляне сойдутся в двухраундовом сражении с греческим «Олимпиакосом». Греки ни в национальном первенстве, ни тем более в Европе уже давно не лидеры. Но именно парни Педру Мартинеса оставили без еврокубков «Милан», обыграв подопечных Рино Гатузо в последнем туре ЛЕ с необходимой разницей в два мяча. Впрочем, «россо-нери» также могут только вспоминать о минувших больших победах. В общем, третья команда Греции нашему «Динамо» вполне по силам. Но для этого киевлянам нужны усиление и удачный результат в первом матче в Пирее, где давление болельщиков будет сумасшедшим.

Способен пройти немецкий «Айнтрахт» и донецкий «Шахтер». Но подопечные Ади Хюттера, который уже проходил «горняков» с «Янг Бойз», выиграли все свои матчи в Лиге Европы, претендуют на место в тройке лучших Бундеслиги, будут находиться в лучшем тонусе и обладают более надежной обороной, чем «Хоффенхайм». Окажутся ли аргументы Паулу Фонсеки внушительнее – посмотрим. Пока же шансы обеих наших команд можно оценивать, как пятьдесят на пятьдесят. Но это в теории, а игра может быть либо безжалостно-обескураживающей, либо впечатляюще – обнадеживающей. Как и следующий футбольный год…