Кто, по вашему мнению, подходит на роль президента Украины

Каноническая фраза «Нет пророка в своем отечестве» в канун очередных президентских выборов в сознании как минимум четверти украинских избирателей трансформируется в устойчивую уверенность, что голосовать абсолютно не за кого. Но, как правило, внятно объяснить, какой кандидат им бы подошел, они не могут. Поищем на стороне?

Мы предложили нашим экспертам выбрать наиболее подходящую, по их мнению, кандидатуру на роль президента Украины из списка ныне действующих руководителей самых разных стран. Далее – в алфавитном порядке: Алиев, Грабар-Китарович, Грибаускайте, Додон, Дуда, Земан, Йоуханнессон, Ким Чен Ын, Киска, Лукашенко, Мадуро, Макрон, Маргвелашвили, Меркель, Мэй, Назарбаев, Нетаньяху, Нийнисте, Путин, Си Цзиньпинь, Трамп, Трюдо, Хаменеи, Фонсека, Эрдоган или предложите свою кандидатуру.

Леонид Швец, журналист: – Сразу встречный вопрос: поискать кандидатуру, подходящую для чего? Чтобы переиграть Тимошенко с Зеленским? Тогда ответ очевиден: только Дональд Джон Трамп.

Во-первых, нужен тот, кого совсем не жалко и кто достаточно неумен, чтобы на это согласиться. Во-вторых, Трамп – единственный импортный кандидат, имя которого известно в самых далеких уголках Украины, а узнаваемость в избирательном процессе – добрая половина дела. В-третьих, к Америке и всему американскому у нас относятся с трепетом, можно кампанию так и проводить – под американским флагом. В-четвертых, Трамп – знатный женоненавистник и хам, и на этой волне обыграл Хиллари Клинтон, поэтому убрать Тимошенко проблемы не составит. В-пятых, по опыту телевизионного шоуменства Трамп легко потягается с Володей. Правда, потом непонятно, что делать после его инаугурации, но ему и в Штатах непонятно было, а что касается российских агентов в руководстве, так и тут Дональду не привыкать.

И, кстати, зря вы так насчет отсутствия в Украине своих достойных кандидатов. Я бы рекомендовал присмотреться к Роману Насирову. Перспективный политик, с самобытным и незабываемым стилем – это его трогательное одеяльце чего стоит! Рома не сдался, отстоял свое честное имя в неподкупном украинском суде, который вернул ему пост главы Государственной фискальной службы. Еще летом Насиров заявил, что поборется за президентский пост. Хочется верить, что нынешняя победа только внушила ему дополнительную уверенность в себе, и мы еще увидим этот символ украинской надежды на справедливость во всей его красе.

Янина Соколовская, журналист, редактор: – Президентом Украины должен быть исключительно гражданин Украины. Ни варяги, ни греки на эту роль не подходят. Во-первых – не выживут, во вторых – ничего не поймут.

К сожалению, выбирая президента, мы каждый раз поступаем как производители «Мерседесов» на технологической линии АвтоЗАЗа – надеемся довести продукцию напильником до нужной кондиции.

Но что бы мы ни делали, у нас получается «Запорожец», а не «Мерседес». Как бы мы ни выбирали, у нас получается Украина, а не Германия. Как говорил Кучма, Украина – не Япония потому, что украинцы – не японцы. Но, может, это и к лучшему. Наша самобытность приводит к тому, что мы не только выбираем президентов, мы и переизбираем их достаточно оперативно. А иногда не дожидаемся срока выборов и выходим на майданы. В этой ситуации никакой иностранный прообраз президента нас не спасёт. Как говорил Тарас Шевченко, «в своей хате своя правда, и сила, и воля». Правда, будь Шевченко жив, мы бы и его в президенты не выбрали – мы на любом солнце обязательно обнаружим пятна, даже если это солнце украинской поэзии.

Вадим Мурованый, руководитель информагентства: – Да простят меня коллеги-юмористы, но я не хочу президента Зеленского – вот если бы Антон Лирник! Да простят меня друзья-музыканты, но я не хочу президента Вакарчука – вот если бы Гарик Бирча! Да простят меня мои знакомые феминистки и Ее-поклонники, но у нас уже был один дважды сидевший президент… и, кстати, Оля Полякова популистичнее будет! Да простит меня многоуважаемый редактор, но я не согласен с тезисом об отсутствии пророка на Родине. Наоборот, кроме нас, у нас никто не разберётся! Я не голосовал за Его первый срок, но проголосую за второй. А если все-таки следовать поставленной опросом фантастической задаче, то я бы выбирал Макрона – у нас с ним одинаковое любимое вино… и устрицы!

Дмитрий Разумков, политический аналитик: – На чужом лугу трава всегда зеленее. А в другой стране экономика лучше. Зарплаты выше. И лидер страны, зачастую, больше о народе думает. Так обычно считает каждый украинец, особенно после очередных выборов где-то за рубежом. Особенно, если лидером страны был избран молодой, амбициозный, «новый» политик, как Эмманюэль Макрон во Франции или Джастин Трюдо в Канаде. Именно на таких кандидатов сейчас спрос у людей, потому что «бывалые» оцениваются крайне негативно. Вот и в Украине на выборах хотят видеть похожую фигуру, чтобы не был раньше в политике, был хорошо известен, патриотичен и не имел за своими плечами всей этой политической грязи – с кем был связан, в какой партии состоял, чьи интересы представлял и так далее.

Запрос действительно не из лёгких, особенно, глядя на список потенциальных кандидатов. Из всех возможных претендентов подходит под эти критерии разве что Владимир Зеленский, который уже несколько месяцев занимает лидирующие позиции в рейтингах электоральных предпочтений.

Не стоит во всем, особенно в государственной политике, ориентироваться на Запад. В Украине есть свои достойные люди, которые, я думаю, точно смогут показать себя на политической арене.

Вадим Фульмахт, блогер: – Пашинян. Потому что он пытается менять систему, а не возглавлять ее.

Юрий Смирнов, литератор:

– Конечно, самый больший соблазн предложить нашим согражданам Путина, как наиболее социально близкого. Очень уж граждане Украины увлеклись поисками врагов и предложениями по сокращению и без того наших куцых личных и гражданских прав. Да и постоянная игра в «оставьте нас в покое – мы лучше и духовнее вас», в которую украинцы играют с россиянами, до боли напоминает отношения россиян и Запада. А если серьезно, я пожелал бы Украине честного левого президента. Такого, как лидеры Уругвая Мухика и Васкес. Почитайте про них. Как ни странно, в нашем мире можно жить по-другому, гораздо лучше, чем живем мы с вами.

Денис Богуш, политтехнолог:

– Все страны находятся в разных ситуациях, с разными соседями, с разной ментальностью населения, с разным уровнем развития и различными стартовыми возможностями. Мы хорошо знаем наших политиков и уже попробовали иностранцев. Наша система и сам народ «варягов» выплюнул, отторг, но определенное количество нужных реформ они успели провести. Если посмотреть на наших кандидатов в президенты, то среди них суперреформаторов я в упор не вижу. Все равно нам придется выбирать между Порошенко и Тимошенко. А мечтать о позитивных историях в других странах мы, конечно, можем…

Андрей Богданович, тележурналист, блогер: – Ох и задачка, выбрать президента Украины. Я не голосовал уже лет 14. То в силу занятости, то бюрократические преграды закона о выбоах, то просто не хотел. И сейчас для меня это процесс сложный. Я же не традиционный украинский электорат. Не женщина я, возрастом старше 45-ти. Не голосую эмоционально по принципу «нравится не нравится». Стараюсь подходить к этому процессу, анализируя действия, программы, историю. А тут такое. Беспрограммное… Да еще и списочек – ого-го!

Честно, сперва даже думал написать я – за Путина. Для провокации. Найти какие-то его успехи в экономике, международных отношениях, характере в конце концов. Но здравый смысл возобладал. Провокация тут неуместна. А успехов у Путина… Разве что его личное, с психологическими проблемами из детства, «эго». Да и смертей у него на совести хватит для нового фильма Ларса фон Триера о психопате. Или вот, красавец в прикольных носках – Трюдо? Хорош! Молод, красив, к Украине отлично относится, но почему-то – нет. Даже не могу объяснить. Ким Чен Ын порадовал в списке. Колоритно было бы. Недолго, но колоритно. Ну а свой Трамп у нас уже был.

Но ближе к делу. Я таки выбрал своего кандидата. Что стало определяющим? Общее прошлое со страной. Экономический успех. Внешняя политика. Внутренняя политика. Общение с гражданами страны. Вот буквально: может кто-то из них на улице поговорить по душам с человеком? Без пафоса или заискивания. Без эскорта и личной охраны? Мне нравится, когда президент обеспечивает постоянный, стабильный рост ВВП в 4 процента, мне нравится, когда страна интегрирована в Европу, мне нравится, когда страна защищена НАТО, мне нравится, когда у президента хватает смелости противостоять агрессору и оккупанту, мне нравится, когда человек на такой должности прагматичен, не олигарх и с хорошим чувством юмора (до сих пор содрогаюсь от публичных анекдотов Авакова, Януковича и Тимошенко). Ну и когда я уже определился, для уверенности прочитал несколько интервью моего кандидата и о моем кандидате. Вернее, кандидатке. Даля Грибаускайте. Я бы проголосовал за нее. За политика, которого нет в Украине.

Макс Бужанский, блогер: – Подходит любой, способный обеспечить приемлемые правила игры.

В том-то и ошибка наша, что ищем пророка, а он не нужен. Нужен просто тот, кто будет соблюдать правила.