Петрово удивляет

По всей Кировоградской области, впрочем, как и по всей Украине, в декабре проходят Советы регионального развития, в каждом районе. На них обсуждается сделанное за последнее время и разрабатываются планы на будущее. Посмотреть, как это выглядит на деле, корреспондент «УЦ» отправился в Петровский район, поселок Петрово.

Честно говоря, само мероприятие отчасти напоминало заседание партхозактива или, из недавнего прошлого, защиту районами своего сегмента программы «Центральный регион – 2015». Хотя в сегодняшнем Петрово выступления людей были гораздо более живыми и абсолютно без напряжения – по итогам таких Советов никого не увольняют и никому не «ставят на вид».

Петровскому району есть чем хвастаться, в хорошем смысле слова. По итогам года работа системы образования в районе признана третьей в области после Кропивницкого и Маловисковской ОТГ. И медалистов много, и победителей олимпиад, и материальная база школ прирастает солидно, в общем, по всем показателям все толково.

Петровский район вполне можно считать самым спортивным в области. За 2018-й год в районе построено три полноценных футбольных стадиона и несколько футбольных площадок. Понятно, что в небольшом районе, клуб из которого, единственный такой в Украине, выступает в первой лиге, футболу уделяется повышенное внимание. Но не все эти поля построены ФК «Ингулец», строят и сельсоветы. Благо, со спонсорами в районе все неплохо обстоит. Много ответственных фермеров, поддерживающих проекты своих сельсоветов и района. А самый крупный спонсор – Центральный горно-обогатительный комбинат из Кривого Рога. Этот комбинат на территории Петровского района в двух карьерах добывает железную руду. Арендная плата, а также экологический сбор от ЦГОКа составляют львиную базу поступлений в бюджет района. Но, кроме официальных отчислений, по договору о социальном партнерстве комбинат строит в районе дороги (последняя – в селе Искровка), ремонтирует школы – общеобразовательные и музыкальную, больницы, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. Только в капитальный ремонт и приобретение оборудования для ЦРБ комбинатом в последние годы выделено с десяток миллионов гривен.

Сельское хозяйство района также в числе передовых в области. Все на Кировоградщине и за пределами знают мощные агрофирмы «Пятихатская», «Мариампольская» и другие.

На территории района также находится хвостохранилище другого комбината из Днепропетровской области – ВостГОКа, гидрометаллургического завода в Желтых Водах. Плата за землю и за экологию также дает серьезные поступления в бюджет.

И деньгами в районе распоряжаются толково. Все сферы получают положенное финансирование и сверх него. Глава Петровской районной государственной администрации Сергей Завалий скоро будет отмечать пять лет на посту руководителя района. Человек на своем месте, не зря его и депутатом областного совета избрали земляки.

В 2018-м отремонтировали чуть не самый аварийный мост Кировоградщины – через Ингулец в Петрово. Трем молодым медикам приобретено жилье. Продолжать можно еще долго – в Петрово по всем показателям прогресс. Да что говорить: тут было свое ФМ-радио, а с недавних пор есть даже свое телевидение – канал «Петрово ТВ», оно уже есть в местном кабельном пакете и на «Ютубе», скоро будет и эфирное вещание. Работают на этом ТВ приглашенные из Киева (!) профессионалы. Это в районе с населением в 25 тысяч жителей. Продвинутый район…

В приоритете на следующий год – капитальный ремонт дорог. Но и все остальное тоже будет развиваться.