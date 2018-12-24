С новым бюджетом!

Последняя в уходящем году сессия горсовета Кропивницкого (если не случится ничего экстраординарного) оказалась достаточно продуктивной.

Главным достижением четвертого заседания 13-й сессии горсовета, которая закрылась практически ровно в полдень 20 декабря, конечно же, следует признать принятие бюджета города на 2019 год. Замечу, проект бюджета рассматривался 18-го декабря на заседании исполнительного комитета, но так и не был проголосован. «Возмутителями спокойствия» оказались председатели районных в городе Кропивницком советов Александр Кришко и Руслан Фросиняк из-за разногласий по поводу финансирования деятельности аппарата советов. В результате на фоне отсутствия достаточного количества членов исполкома не хватило одного голоса для «погодження». Поэтому проект решения о бюджете-2019 даже не был внесен в повестку дня сессии, что вызывало некоторые вопросы. Тем более что «народ» был настроен на принятие подарка в виде бюджета именно в День Святого Николая, а с организацией новой очередной сессии в этом году уже не получалось.

Ситуацию разрулил председатель планово-бюджетной комиссии Игорь Волков, внесший «с голоса» предложение включить в повестку дня 3-го заседания сессии вопрос о бюджете. Особых возражений не было, но поскольку это предложение оказалось последним в перечне активности депутатов, то и рассмотрение его стало возможным только на вечернем заседании 19-го декабря. Однако после перерыва депутатский азарт иссяк, и после 17 часов кворум уже не собрался. Следующее заседание было назначено на 20 декабря.

Игорь Волков журналистов успокоил: «Судячи з усього, бюджет буде розглянуто завтра, і я не очікую серйозних дискусій. Рішення виконкому має для ради рекомендаційний характер. В абсолютних цифрах: 2,7 мільярда гривень – це найбільший бюджет за останні роки. Відзначу, що міський голова в бюджетному процесі задає певні пріоритети для розвитку глобальних напрямків – закупівля великогабаритного пасажирського транспорту, ремонт арки та моста біля аеропорта, реконструкція Центру надання адміністративних послуг. Ці позиції показують напрямок руху й перспективи розвитку міста».

20 декабря состоялось 4-е заседание сессии, причем до принятия главного проекта решения депутаты успели внести изменения и в бюджет текущего года, распределив поступившие из госбюджета почти 19 миллионов гривен на нужды ЖКХ и здравоохранения города. А потом фракция «Оппозиционного блока» (ОБ) неожиданно попросила перерыв, и над принятием городского бюджета, как говорится, начали собираться тучи. Но все закончилось благополучно – начальник финансового управления Любовь Бочкова провела презентацию бюджета, проект которого и был утвержден практически единогласно. Андрей Райкович поблагодарил всех причастных к разработке и принятию бюджета города: «Це професійний бюджет, але тепер потрібно робити все, щоб наповнювати його змістом, тобто наповнювати дохідну частину», поздравил всех с наступающим Новым годом и закрыл сессию.

Надо сказать, что 13-я сессия стала достаточно успешной и в плане упорядочения деятельности представителей общественности. Третье заседание оказалось «несчастливым» для желающих поговорить с трибуны, поскольку в повестке дня стоял вопрос о переносе выступлений представителей общественности в раздел «Разное», то есть в конец повестки дня. Отметим, что «УЦ» регулярно выступала против этой бесконечной «пятиминутки активистов», которая надолго задерживала начало рассмотрения вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Были, правда, попытки обвинить горсовет в нарушении норм демократии, но в итоге депутаты согласились с предложением, тем более что перед голосованием состоялась достаточно яркая демонстрация превращения «народовластия» в балаган или инструмент решения бизнес-интересов. Во время обсуждения вопросов, касающихся местного самоуправления, слово получил житель города… Никополя и 10 минут «учил жить» кропивницких депутатов. В общем, теперь желающие выступить на сессии могут это сделать, но уже в конце заседания.