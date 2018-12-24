Скверное дело…

Нормальная газета отличается от политиков тем, что не обещает и не обличает, а обращает внимание и предлагает пути решения конкретных проблем. При этом ничего не требует взамен ни от избирателей, ни от властей, ни от политиков. Особенно это касается вопросов развития городской инфраструктуры. В частности, «УЦ» несколько раз писала о возможности использования бывших железнодорожных переездов для решения проблемы загруженности областного центра, и, кажется, городские власти нас услышали.

Не раз мы писали и о более взвешенном подходе к разработке проекта набережной Ингула в Кропивницком, о сохранении архитектурного облика города, реставрации исторических объектов, той же Крепости Св. Елисаветы и о многом другом. Казалось, эти темы находят не только поддержку и отклик в сердцах читателей, но и отражение в реальных проектах служб, отвечающих за развитие города, но – нет. Странно, что наболевшие вопросы как бы не очень волнуют и местную общественность, особенно патриотическую. Похоже, что все помыслы об улучшении жизни горячо любимого города у них ограничились усилиями, направленными на препятствие возвращению городу исторического имени. А дальше, как говорится, хоть трава не расти… Наверное, это все-таки примета времени, когда намного важнее громко заявить о намерениях, чем реализовать их.

Начнем с набережной Ингула, которую в середине «щедрых

70-х» заковали в бетон, тем самым приговорив реку к медленному умиранию. Казалось бы, что все разговоры о реконструкции и строительстве набережной должны начинаться с вопроса о спасении реки, однако господа архитекторы продолжают бить себя, образно говоря, в каменную грудь, не видя никакой другой перспективы, как только укрепить «бетонные берега», превратив их в некое подобие рекреационных и развлекательных асфальтированных зон. Возможно, в каменных, сохранившихся со времен средневековья европейских городах, каменные набережные органично дополняют городское пространство, хотя и там, где только возможно, стараются возвратить к жизни зеленые берега. У нас же до сих пор, несмотря на бетонные оковы в центре, берега Ингула остаются зелеными зонами, фактически сквером, растянувшимся между руслом и городской застройкой по обоим берегам реки, практически на всей протяженности в пределах города. Логично было бы предположить, что и реконструкция набережной сведется к демонтажу уродливых бетонных ограждений, к возвращению реки в зеленые берега, а русла – в природное состояние и восстановление течения, к устройству пешеходных дорожек, клумб и лавочек, освещению, но, увы. Проекты предлагают только исправить ошибки предшественников, то есть добетонировать там, где было недобетонировано.

По нашему разумению, мы должны спасти не только саму реку, но и возродить у населения уважительное отношение к ней. Особенно у молодежи. Похоже, что деды убили реку физически, а внуки готовы ее уничтожить нравственно. На днях наблюдал картину, как взрослый горожанин сделал замечание школьникам, бросающим на первый лед стеклянные бутылки. Они так и не поняли, почему этого нельзя делать, мол, здесь все равно никто не купается. Зато пообещали пожаловаться в полицию за попытку сфотографировать их без согласия! Это к вопросу о школьной реформе, правовом воспитании и воспитании самостоятельности подрастающего поколения. На природу места не остается, а если и остается, то только в качестве предлога для устройства очередного шоу.

В той же Европе создание зеленых зон давно входит в градостроительные концепции, а у нас только сейчас руководство города приняло решение сажать не хилые саженцы, а вполне взрослые деревья, что в разы повышает приживаемость. Это прекрасно видно на примере набережной в районе Михайловского моста. Впрочем, это не мешает общественникам, которые десятилетиями обрекали на засыхание высаженные ими самими саженцы на той же набережной, обвинять власти в древовредительстве.

Похожая ситуация возникла и вокруг остатков Крепости Святой Елисаветы, которую, по европейским меркам, как и по долгу, мы просто обязаны сохранить. Сберечь и как привлекательный туристический объект, и как дань уважения к трудам наших предшественников. Это сложно уже само по себе, потому что еще предстоит найти чертежи крепости, чтобы думать о восстановлении исторического облика. Но, кроме этого, находятся люди, которые утверждают, что крепость вообще не нужна в силу ее «имперского» происхождения.

С таким же «трепетом» к историческим зданиям относятся и некоторые собственники или арендаторы, хотя на словах все поддерживают идею восстановления исторического и архитектурного центра, даже создания туристического объекта с условным названием «Старый город». Но, опять же, никто не думает о концепции такого проекта, о его функциональной составляющей. Более того, ситуация с сохранностью старых зданий в Кропивницком настолько угрожающая, что требуются экстренные меры по сохранению оставшегося архитектурно-культурного наследия. Начальник управления по охране культурного наследия Городского совета города Кропивницкий Надежда Лисняк говорит, что на данном этапе идет корректировка историко-архитектурного опорного плана города, который позволит хотя бы остановить самовольные ремонтные работы на охранных объектах или строительство в историческом ареале. Надежда Анатольевна говорит, что в Польше, где она недавно побывала, все подчинено созданию зон отдыха в исторической части городов, в том числе и благодаря множеству больших и маленьких скверов, а то и просто зеленых уголков с лавочками и освещением.

Понятно, что все это существует на фоне высочайшей культуры реставрации и сохранности зданий, чего удалось добиться за счет привлечения денег отечественных и международных грантов. У нас тоже есть возможность двигаться в этом направлении, но кажется, что без революционных и нестандартных решений мы скорее потеряем и то, что имеем.

Казалось бы, для нас нет ничего проще, чем наполнить город зелеными уголками или скверами, но на практике происходит совсем противоположное. Все знают, что Центральный сквер практически утратил свое функциональное значение и превратился в тривиальное злачное место, где вечером небезопасно, а днем – просто невозможно отдохнуть из-за различных объектов торговли и просто торгующих. Мы знаем, что мэр города давно старается избавить сквер от торговых точек, но вряд ли это получится. Даже если переформатировать торговлю, изменить расположение кафе и магазинов – это мало что изменит. Более того, имеются желающие вообще построить на месте сквера очередной торгово-развлекательный центр, чем окончательно погубят идею создания в центре города тихого места отдыха.

Нужна революционная идея! Центр города задыхается без автомобильной парковки, так почему бы не построить здесь двухуровневую подземную парковку, над которой скверик будет очень даже органичным и уместным? Идея не только революционная, но и практическая, не требующая сверхсложных инженерных решений и огромных финансовых вложений. А выгоды – очевидны.

Говорят, что городская архитектура – это застывшая музыка. Вопрос только в том, слышите ли вы ее и понимаете?