2018-й в номинациях: хит-парад «УЦ»

В уходящем году в области и ее центре судили мэров, травили собак, отпускали на свободу подозреваемых в организации заказного убийства, вливали миллионы кредитных долларов в дырявый, как сито, водопровод, штурмовали ларек и даже «отжимали» коммунальные предприятия.

Говорят, историю нужно помнить, чтобы не повторять ошибок и делать правильные выводы для будущего. Мы собрали самое показательное, разбили по номинациям и напоминаем – как раз с этой целью.

Дело на миллиард

Арест сына нардепа Станислава Березкина, бывших должностных лиц созданной им компании «Креатив» и руководителей государственного «Ощадбанка» в рамках уголовного дела о возможном хищении 20 миллионов долларов кредита, стал, наверное, самым громким скандалом года, связанным с Кировоградщиной.

Были еще, например, полицейский чин из областного центра, который выбросил взятку из окна автомобиля, убегая от СБУ, а на следующий день пришел на работу, где его и взяли. Или депутат райсовета, который взял 5 тысяч долларов непонятно за что, признал вину и отделался в суде «легким испугом».

Но ситуация с Березкиными показательная и масштабами, и неоднозначностью. Сами фигуранты, апеллируя к доводам типа «зачем компании с миллиардным оборотом красть 20 миллионов», заявили, что НАБУ и САП выполняют роль коллекторов и что любой, беря кредит в госбанке, может оказаться их клиентом. Как бы то ни было, убедить Раду снять неприкосновенность с нардепа, который якобы все организовал, прокурорам и следователям не удалось. А судьи уже через день отпустили арестованных под залоги в десятки раз меньшие, чем просили обвинители…

Добрые внутри

Самый гуманный суд в мире никуда не переехал ни после развала страны, в которой этой фразой шутили, ни почти на тридцатилетнем рубеже существования сегодняшней Украины как независимого государства. Отмечаем наибольших, как сказали бы раньше, человеколюбцев 2018-го – наших судей в целом, здесь кого-то одного выделить сложно.

Из недавнего, на всю страну прогремели – под домашний арест отпустили подозреваемых в организации заказного убийства на Большой Пермской в Кропивницком. Где киллер расстрелял иностранца посреди улицы с очевидцами и камерами. Отпустили заказчика и посредника, по версии следствия. Это от «десятки» до пожизненного.

– Под домашний арест, за жизнь человека, - глава Национальной полиции Украины Князев в «Фейсбуке» написал.

Прямо перед этим в областном центре закончились судьи, не отказавшиеся слушать «дело Клюкиной», – бывшую руководительницу среднего звена из областной прокуратуры уже три года обвиняют в получении взятки. Процесс «переехал» в Знаменку. Тем временем в Ленинском райсуде Кропивницкого вроде как собираются заново слушать дело о жестоком убийстве таксиста Евгения Орлова с участием несовершеннолетнего. Два года прошло, судьи болели, уходили в отпуска и на пенсию…

Несмываемое

В 2018-м достиг «градуса кипения» вопрос так называемых закладок – наркоторговли через Интернет и мессенджеры, все новые адреса которых наносят аэрозольной краской на городских стенах, заборах и тротуарах. Сначала об этом говорили только бывший прокурор области Сергей Жолонко и мы с его слов, к середине-концу года резонанс достиг публичных заявлений на уровне мэра-начальника областной полиции. Пришедший на этот пост в июне Роман Козьяков в начале ноября сказал нам, что в вопросе есть сдвиги. Из собственных источников слышали о нескольких задержанных как раз в связи с надписями. Посмотрим, как будет в новом году.

Не можем не отметить и особо выдающееся из «обычного». В феврале по подозрению в крышевании наркоторговли задержали двух высоких чинов Александрийского горотдела полиции – майора и подполковника. Источники в СБУ утверждали, что они эту самую торговлю могли якобы и организовать, получая по 10 тысяч в месяц со сбытчика. Дело в суд передали, но обвинение в сбыте наркотиков им в итоге предъявлено не было…

Позорище-2018

Тут без иносказаний, оно и есть. Всего три года назад высокопоставленные медики области радовались, как дети, – именно к нам переехала из оккупации часть Донецкого национального медицинского университета, наконец-то будут в области свои свежие кадры.

И вот – на всю страну скандалище. Иностранные студенты устраивают публичную акцию, жалуются на отсутствие учебников, практики и обещанного английского языка преподавания, мол, учите нормально или верните деньги. Приехал проректор и говорит: ребята, плохие новости – деньги далеко не все к нам попали, да и не факт, что вы в стране законно.

Разборки между ректоратом, бывшими руководителями международного факультета и фирмой-посредником, которая находит абитуриентов за рубежом, продолжаются, в том числе публично. Уже не раз прозвучали слова «незаконная миграция», говорили об участии СБУ в ведущемся расследовании. Об этой истории мы точно еще поговорим в 2019-м, конкретно «УЦ» – в самом скором времени.

«Санитарное» зверство

Были в 2018-м вещи и «за гранью». В начале лета Кропивницкий сравнивали с живодерней, а под стенами горсовета люди полчаса молчали, чтобы привлечь внимание к убийствам бездомных и домашних собак.

Сообщали почти о двух сотнях животных, мучительно умерших во дворах на улицах разных районов города от противотуберкулезного препарата, положенного в еду, и 8-ми уголовных производствах по поводу. Уже в июле о подозрении объявили 46-летней безработной Юлии Шевцовой. Та говорила, что собаки, мол, кусали ее родственников, да и пользы никакой от них нет. Ей грозило до 8 лет за жестокое обращение с животными. Суд дал 5 – условно.

А в марте на улице Беляева мирный предприниматель, торгующий товарами для пчеловодства, среди бела дня достал пистолет и начал из него палить прямо через голову проходящей девочки – как выяснилось позже, холостыми, в сторону бездомной собаки. В суд по начатому административному производству ни заявителя, ни свидетелей так и не вызвали.

Административные мэры

Зато туда в 2018-м вызывали мэров всех трех крупнейших городов области – нечастое совпадение. Как минимум один уже привлечен к административной ответственности. За блокирование движения автотранспорта вокруг центральной площади Александрии суд в октябре постановил взыскать с городского головы Степана Цапюка, отдавшего соответствующее распоряжение, аж 500 гривен штрафа.

Его светловодского коллегу Валентина Козярчука в августе постановили привести в зал суда принудительно, если не придет сам. Там тоже протокол полиции, что-то о незадекларированном вовремя миллионе без малого гривен дохода.

У обоих и без того есть о чем подумать: у Козярчука – затяжной конфликт с горсоветом и ультиматумы жителей, у Цапюка – акции протеста предпринимателей и закупки продуктов для детсадов по завышенным ценам. Иск прокуратуры о взыскании нанесенного городскому бюджету ущерба в сотни тысяч гривен мэрия в лице горуно не поддержала.

А городского голову Кропивницкого Андрея Райковича в суд вызывает бывший заместитель Александр Грабенко, уволенный в ноябре. Якобы его действия, связанные с договорами аренды, стоили городскому бюджету 4 недополученных миллиона. Сейчас пытается восстановиться в должности и получить зарплату за время «вынужденного прогула»…

«Отжим» на благо?

Еще один знаковый момент из коммунальной сферы. В 2018-м мощности, которые отапливают большую часть подключенных к «центральной трубе» квартир областного центра, решили забрать у фирмы, арендовавшей их последние 14 лет. Кропивницкий стал, за исключением Киева, единственным областным центром, где на это пошли.

Лопнуло терпение. Уже далеко не первым звонком стали отключения тепла жилым домам и детским садам из-за того, что «Кировоградтепло» не смогло обеспечить своевременную оплату топлива и получить номинации от «Нафтогаза» дважды за прошлый отопительный сезон. Этой зимой работа без тех же номинаций на коммерческом газе, который вдвое дороже, стала звонком последним.

Процесс «развода» не будет простым, но в следующую зиму город должен войти уже с единым коммунальным предприятием, единым центром принятия решений и единым тарифом. Его для предприятий такой суммарной мощности, как в итоге получится, устанавливает, к слову, НКРЭ в Киеве, а не горисполком.

Недовымодернизировавший

Не меньше, а может, и больше, чем про тепло, в этом году говорили и писали о воде, точнее – водопроводе. Еще точнее – об областном водоводе «Днепр-Кировоград», подающем питьевую воду половине населения области в городах и поселках. И дело не только в тарифе, который снова вырос и вот-вот должен вырасти еще.

Дело, скорее, в том, что, к примеру, в Кропивницком, где живет грубо половина абонентов предприятия, текла вода и рвали трубы целый год. На постоянные порывы жаловались как в отдаленных районах – на Новой Балашовке, Кущовке, Новоалексеевке и так далее, так и в самом, что ни на есть, центре города. Писали о ремонтах «чопиком и хомутиком», рекомендациях заменять участки водопровода за свой счет и т. д. Это с одной стороны.

С другой – в 2014-м был заключен договор о займе Мирового банка на модернизацию областного водовода в целом на астрономическую сумму в 44,4 миллиона долларов. Эти деньги уже четвертый год осваивают, в 2019-м закончился льготный период, долг нужно возвращать. Это будем делать мы – по словам директора коммунального предприятия Романа Илыка, именно потому в расчеты для очередного повышения заложили плановую прибыль. Только где модернизация-то?

Невыездные

Таковыми уже практически стали все мы, жители Кировоградщины. Покидать территорию родной области по автомобильным дорогам становится все рискованнее, и не легче от того, что проблема не на нашей стороне. Ситуация парадоксальная: на Кировоградщине в 2018-м впервые за много лет открыли новую дорогу, объездную вокруг Знаменки, много других довели до ума – кто ездит, тот в курсе. За три последних года в дорожные ремонты на территории влили рекордные 3 миллиарда.

Но нормально доехать можно только до границы региона. О «взорванном» николаевском направлении говорено-переговорено, писали мы в 2018-м и о «бетонке» в сторону Одессы, не намного лучше в Полтавской или Черкасской областях. Что нам с этим делать, кроме, как оставлять авто дома и ехать поездом, если так уж нужно, совершенно непонятно. Не за соседей же делать дороги?

Бюджетник года

Может, именно поэтому так мало гостей не то что из других стран, но и из других городов приезжает на фестиваль «Кропивницкий», имеющий официальный статус национального. Если не считать участников его программы, которые едут зарабатывать вполне достойные гонорары.

Например, телезвезда 90-х Анжелика Рудницкая, свое время уже отпевшая, в 2018-м выступила на центральной площади областного центра за 100 тысяч гривен. В целом поп-концерт в рамках фестиваля в 2018-м обошелся государству почти в полтора миллиона, а весь фестиваль – впятеро дороже.

Детального отчета о расходах на организацию никто так и не увидел, но в новом году денег будет еще больше. Девять миллионов, опять же, из госбюджета – по словам инициатора действа, нардепа Александра Горбунова из «Народного фронта».

Все состоится буквально за месяц до парламентских выборов. И это, безусловно, никоим образом не будет и раньше, конечно же, не было агитацией нас за него за наш счет. Счет на 23 миллиона гривен налогоплательщиков за три года. Кое-кого из налогоплательщиков с публичного отчета нардепа люди в камуфляже совсем недавно выводили и даже выносили под руки из помещения на воздух. Чтобы не «бузили».

Те же и ларек

Самого разного рода противостояний с участием этих самых людей в глубоком тылу за последние годы было с избытком. Но более нелепое, чем война, объявленная этим летом колбасному ларьку в областном центре отдельными демобилизованными участниками АТО, навскидку и не вспомнишь.

По словам одного из них, он прямо с «передка», из-под Широкино, все бросил и помчался домой, когда узнал. Узнал, что возле одной из остановок хотят передвижной ларек мясокомбината «Ятрань» заменить на более удобное для клиентов сооружение.

Активисты в камуфляже и гражданском с генератором, болгарками, шуруповертами наперевес дрались с полицией и корпоративной службой безопасности, ругались с мэром, который владеет предприятием, в социальных сетях поднялась настоящая свистопляска. А потом вдруг все закончилось. Магазин работает, территория благоустроена, на клумбе высажены цветы.

Подобного внимания ни одна малая архитектурная форма в городе ни до, ни после не удостаивалась – твердый факт. Тем временем, по данным социологии, количество людей, не доверяющих армии, в Кировоградской области за минувший год выросло в два раза. Говорят, из-за использования людей в камуфляже для политического давления, в рейдерских атаках и прочая…

Железная логика

Понятно, что одним из главных трендов года, который заканчивается, стали события года, который вот-вот начнется. Выборы же. Интенсивность артподготовки рекламными образами и смыслами чем позже, тем гуще, в последние месяцы и недели зачастили и рейтинги. Одно из исследований, сделанное социологической конторой с 25-летним стажем, дало совершенно неожиданный контраст.

С одной стороны, согласно его результатам, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то в первом туре больше всех на Кировоградщине набрала бы дважды экс-премьер, действующий Президент – второй.

С другой стороны, председателю областного совета Александру Черноиваненко, который возглавляет и областную «Батькивщину», по данным социологов, в разной степени доверяют около 14% опрошенных. Больше половины ответили «не знаю такого»! Показатель президентской вертикали, глав областной и районных государственных администраций – чуть больше и чуть меньше 30% соответственно.

По всему похоже, что эти самые стороны – лидера в телевизоре и представителей на месте, не все люди между собой связывают. Так что лауреаты этой номинации – они вокруг нас и среди нас. У кого-то внутри даже. С Новым годом!