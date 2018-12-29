А кто родился в январе…

День рождения – это праздник для каждого человека и для его близких. Есть люди, которые помнят даты рождения всех своих родственников и друзей. А есть такие, кому надо напоминать не забыть поздравить. А еще есть даты рождения, забыть которые невозможно. Например, 1 января.

Вот что говорят астрологи. Рожденные 1 января полны амбиций, ставят перед собой высокие цели и представляют собой сильных лидеров, стремящихся только к победе. Целеустремленность и потребность во всем быть первым побуждают этих людей взбираться по лестнице успеха. Они являются высокообразованными людьми и ценят образованность в других. Кроме того, им свойственно во всем упорно держаться своих убеждений.

Среди родившихся 1 января – трое известных наших земляков. Мы поинтересовались у них, каково это совмещать два праздника, два повода.

Сергей Коренюк, директор департамента агропромышленного развития ОГА:

– Это прекрасный праздник. И в первую очередь это все-таки Новый год. Мы его встречаем, говорим тосты, пожелания. А потом вдруг кто-то из захмелевших друзей вспоминает: «Серега, так у тебя ж день рождения!» И потом пьют за меня и желают мне.

Это шутка, конечно. В принципе, все замечательно, «два в одном», как говорится. Мы понимаем, что две свадьбы в один день праздновать нельзя, но мы их празднуем.

А вот с подарками мне не повезло. Мне не дарят два – в честь дня рождения и Нового года. Всегда один, «объединенный». Зато я в свой день рождения дарю подарки близким людям. Я очень люблю дарить, радовать, удивлять. Это гораздо приятнее, чем принимать подарки.

Феликс Полонский, художник:

– Раньше мы собирались

31-го, а теперь первого января после обеда приходят родственники, и мы празднуем мой день рождения. В прошлом на мои юбилеи собиралось очень много гостей. Накрывался большой стол, стояла елка. Помню, как-то мне подарили красивейшую елку – высокую, пушистую, с шишками. Больше никогда такой красивой не было.

Теперь это просто семейный праздник. Мы для близких покупаем подарки, поздравляем с Новым годом. А мне что-то дарят на день рождения. С Новым годом всех! Пусть он будет лучше всех предыдущих.

Сергей Дьячук, доктор:

– Честно говоря, праздновать напряжно. Когда я работал в исполкоме, меня приезжали поздравлять много людей. Жена готовила на стол, мы сидели, праздновали. А потом я ушел из исполкома, наступило 1 января, жена накрыла стол, как обычно, на пятнадцать человек, а приехали трое… У меня есть ограниченный круг друзей. Их семь человек, и они никогда не забывают меня поздравить.

Нам удается разделить два повода. 31 декабря приезжают дети, внуки, мы украшаем елку, дарим друг другу подарки. Это семейный этап. А 1 января после обеда приезжают друзья. Это те, кто едет к человеку, а не к должности.

Мне не нравится, что у меня день рождения 1 января. Но что поделаешь? Дату рождения не выбирают. Всем – больше поводов радоваться и праздновать!