Наше свинячье дело…

Тотемным символом 2019 года по китайскому календарю станет Свинья. Есть подозрение, что китайцы не зря сделали Свинью символом завершающего года 12-годичного цикла, поскольку по величине свинопоголовья (как и народонаселения. – Авт.), именно Китай занимает первое место в мире. Здесь проживает почти половина всех свиней планеты Земля! Понятно, что Китай является и самым большим производителем мясной продукции, но в год именинницы не будем о грустном…

По одной голове на душу…

Хотя 2019-й год по китайскому календарю является годом Желтой Земляной Свиньи, вполне может быть, что одомашнивание диких свиней произошло в бассейне Днеп­ра не позже, чем в междуречье Хуанхэ и Янцзы. Об этом может свидетельствовать количество тематических терминов в украинском языке, а еще невероятное количество поговорок и даже песен, посвященных свиньям. Между прочим, и лидерские позиции в свиноводстве еще царской России тоже принадлежали так называемым южным губерниям, то есть Украине. И различие с другими регионами было настолько значительным, что только подтверждает теорию об ареале зарождения отечественного свиноводства именно в Украине. У нас есть даже свои, так сказать, национализированные породы! Это Украинская белая и Миргородская породы, которые были самыми востребованными для разведения еще во времена СССР, и свиней в те времена разводили столько, что не всегда удавалось установить их точное количество.

Виктор Щербина, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Кировоградщины с 1995-го по 2000 год, вспомнил случай, когда руководитель одного из специализированных хозяйств по разведению свиней отказался принимать от участкового милиционера якобы украденную из его хозяйства свинью: «У меня не воруют! Можете пересчитать». Пересчитали и оказалось, что на ферме свиней даже больше, чем было указано в ведомостях.

В это трудно поверить, но еще в 1990 году областное поголовье обладателей пятачков и хвостиков составляло только в хозяйствах, то есть колхозах и совхозах, около одного миллиона голов, а еще около 200 тысяч свиней держали на личных подворьях. Сейчас раз в пять меньше, и тенденция к сокращению поголовья только усиливается. Причина – гастрономическое изобилие, а еще африканская чума свиней, из-за которой люди боятся оказаться в убытке, потому что при выявлении очага заболевания поголовье буквально выжигается в радиусе нескольких километров. Поскольку очагов заболеваний АЧС в Украине все больше, то в зону рискованного свиноводства попадают целые регионы, как это было в Одесской области. Там в начале 90-х уничтожили практически все поголовье в нескольких районах! Можно даже подумать, что гибридная война против Украины ведется и на фронте животноводства, настолько АЧС способна повлиять на экономическую ситуацию, ценовую политику и на социальное состояние населения.

Однако на динамику поголовья влияют не только эпизоотические факторы, но и экономические. Виктор Михайлович Щербина приводит статистику, которая свидетельствует, что до 1991 года свиноразведением в той или иной мере занималось каждое коллективное хозяйство – хоть тысячу голов, но держали. Кроме этого, в каждом районе существовало и по одному специализированному хозяйству, где количество голов «воспитанников» исчислялось десятками тысяч! Понятно, что и цифры производства свинины впечатляли – на одного человека в Кировоградской области производилось 128 килограммов в год, при условно-советской норме потребления чуть меньше 80-ти кг. То есть во времена СССР свинины на Кировоградщине выращивали в полтора раза больше, чем требовалось населению области!

Однако эти данные только усложняют поиск ответа на практический, хотя и провокационный вопрос: почему при таком изобилии производства в СССР наблюдался дефицит тех же мясопродуктов? Но, похоже, на вопрос о несоответствии между официальными данными о количестве поголовья и практическим наличием мяса на прилавках советской торговли, вразумительного ответа не существует. Правда, один бывший руководитель районного уровня высказал предположение, что чаще всего количество поголовья держалось за счет долгожителей, то есть большинство животных жили на фермах не один год до достижения товарного веса, а намного дольше, поскольку их очень плохо кормили. Вот и выходит, что поголовье было, а есть – нечего. Версия интересная, но требующая доказательств.

С человеческим характером

Научный сотрудник лаборатории животноводства Института сельского хозяйства Степи Национальной академии наук Украины, расположенного в селе Созоновка, Лилия Геранина подтверждает, что строением внутренних органов свиньи действительно больше всего походят на людей. У них практически человеческие сердце, желудок, легкие и другие органы. А еще они очень дружелюбные животные, любят игрушки, не прочь подружиться с другими домашними кошками-собаками. Особенно потешными бывают маленькие поросята, которые очень привязываются к людям. Они умные, умеют отличать хороших людей от плохих. Был случай, когда свинья намеренно билась о двери дома, пока не разбудила хозяев, таким образом она предупредила их о пожаре. Свиньи умеют регулировать температуру тела, и именно для этого они любят валяться в лужах, но вообще это теплолюбивые животные, для них, как и для людей, самая комфортная температура окружающей среды составляет 18-20 градусов тепла. Они плодовитые – за раз приводят потомство в несколько поросят. Рекорд – тридцать поросят. Папаши, то есть производители, могут достигать веса в несколько центнеров, вплоть до полутонны. Свиньи веселые и даже компанейские, любят ласку и доброе слово, но чувствуют надвигающуюся опасность…

Свиньи хорошо поддаются дрессировке, не зря некоторые из них становятся звездами цирка и даже проявляют интерес к науке. Сотрудник института Степи Светлана Евтушенко рассказала историю, как во время лекции на ферме свинья истребила всю научную документацию преподавателя, которую тот неосторожно оставил в пределах досягаемости.

У них прекрасно развито обоняние, о способностях свиней искать грибы знают все, но иногда они могут утереть нос и опытным служебно-разыскным собакам. Невероятно, но свиньи не только отлично плавают, но и разбираются в навигации! Когда-то рыбаки специально брали свиней в лодки и, когда теряли землю из виду, бросали животных в море. Свиньи безошибочно направлялись к невидимому берегу. Выскажем предположение, что именно благодаря этой способности свиней людьми были заселены острова Тихого океана.

Возможно, что и нам в скором времени свиньи укажут правильное направление развития сельского хозяйства. Производство валовой продукции сельского хозяйства в СССР наполовину состояло из производства продукции растениеводства и животноводства. В силу различных причин сейчас наблюдается значительный перекос, и не в пользу животноводства. Производство зерновых, то есть кормовой базы, у нас уже практически достигло лучших показателей советских времен, теперь очередь за развитием животноводства, в частности – за наращиванием поголовья свиней. Зачем – мы с вами хорошо знаем.

В общем, все указывает на то, что год Свиньи обещает быть благосклонным, если мы будем достаточно добрыми и терпеливыми.