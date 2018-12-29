Владимир Шаран: «Только вперед, не останавливаясь на достигнутом»

Главной сенсацией уходящего футбольного года в Украине, безусловно, стал взлет ФК «Александрия». Александрийская команда, финишировавшая в прошлом сезоне на седьмом месте в УПЛ, в новом чемпионате с первых туров стала набирать очки и совершенно заслуженно ворвалась в тройку лидеров.

Более того, александрийцы во втором круге по делу на своем поле одолели киевское «Динамо» и стали вторыми. Но закончить год на серебряной лигочемпионовской позиции не позволил ФК «Львов», который, обыграв «Динамо» и сыграв вничью с «Шахтером», отобрал три очка и у наших земляков. Но при этом преимущество александрийцев перед ближайшим преследователем – луганской «Зарей» – составило 8 очков.

Естественно, что эксклюзивное интервью для «УЦ» с главным тренером «Александрии» Владимиром Шараном мы начали с вполне логичного вопроса:

– Владимир Богданович, могли ли представить год назад, когда недоброжелатели требовали вашей отставки, что в следующем сезоне ваша команда будет в тройке лучших?

– Ну погрешу против истины, если скажу, что был уверен в таком результате. Но, почему президент клуба решил продлить со мной контракт после неудачного сезона, скажу. Я заверил Сергея Анатольевича Кузьменко в том, что мы будем в шестерке. В этом, зная потенциал своих ребят, я точно не сомневался. Рад, что мне поверили, поверили в наш тренерский штаб, в игроков, и мы смогли оправдать такое доверие.

– Есть ли неудовлетворенность от того, что не удалось закончить год на втором месте?

– Ой, нет. Это было бы уже слишком. Я скажу, что и так мы очень высоко подняли планку. Это психологически сказывалось и на мне, и на ребятах. В концовке уже было видно, что игроки начали нервничать. И эта психологическая усталось сказалась в последнем поединке с ФК «Львов». Конечно, сыграло свою роль, что мы были ослаблены травмами и дисквалификациями шести исполнителей. Этот матч показал, что нам нужно укрепить состав. Ну и погода внесла коррективы в ход противостояния. Как работники нашего клуба ни старались, футбольное поле было далеким от идеала. А защищаться на таком газоне гораздо легче, чем взламывать насыщенную оборону. Тем более львовяне уже к 20-й минуте имели преимущество в два мяча. Понятно, что мы сражались до последней секунды и могли даже уйти от поражения, но это был не наш вечер. Тут нельзя списать поражение на невезение, поскольку до этого, в предыдущей игре с «Ворсклой», в концовке фортуна была на нашей стороне. Да и киевское «Динамо» вполне могло в Александрии отыграться. Так что где-то находишь, а где-то теряешь. Поэтому такой результат «Александрии» считаю нормальным, справедливым и закономерным.

– Назовите составляющие такого большого успеха?

– Знаете, пройдена только часть пусти. Вот когда закончим чемпионат на третьем месте, то тогда можно будет говорить о значительном достижении. Пока же отмечу, что мы сильны своим слаженным и дружным коллективом. Мы все прекрасно понимаем и дополняем друг друга и стараемся хорошо делать свою работу. У нас в команде собрались отличные ребята, с которыми очень приятно работать. Понимаю, что где-то бываю чрезмерно жестким, но футболисты к этому привыкли и выполняют требования. Заметьте, у нас не было еще ни одного случая штрафа футболистов. Хотя во многих других клубах такое наказание практикуется. Так что дисциплина у нас на высоком уровне. И это переносится на игровую дисциплину во время матча.

Главное – президент клуба Сергей Кузьменко понимает, что нам необходимо для развития и движения вперед, он прислушивается к моему мнению и по мере возможности выполняет пожелания. Так было с организацией сборов в межсезонье в Турции и Болгарии, с подписанием тех игроков, которые были необходимы, и с сохранением основной обоймы исполнителей, номинально не выполнивших задачу в прошлом чемпионате. Тем не менее, все, кроме Андрея Гитченко и Сергея Старенького, перешедших в «Десну, остались в команде и помогли выйти на сегодняшний уровень. Ну и с приглашением Кирилла Ковальца, Максима Задераки, Тимура Стецькова, а позже и Дмитрия Гречишкина мы не просчитались. Так что здесь слились воедино многие положительные факторы, где главным был единый коллектив.

– Можете назвать лучший и худший матчи осенней части чемпионата?

– Худшим, по моему мнению, был поединок 9-го тура на выезде с «Мариуполем», в котором мы уступили – 0:1 и в котором я команду просто не узнал. Хотя тот спад был ожидаемым, но не таким, каким он оказался. А лучшими назову первые таймы домашних матчей с «Ворсклой» и киевским «Динамо». Здесь был тот футбол, который хотел бы видеть. Мы агрессивно сыграли в атаке и очень здорово в обороне, практически не позволяя соперникам угрожать нашим воротам.

– Кого из футболистов хотели бы выделить и кто не совсем оправдал ваши ожидания?

– Не в моих правилах кого-то выделять. Я могу похвалить в раздевалке, внутри команды. Да и то редко. Мы выигрываем вместе, и каждый вносит свой вклад в достижение положительного результата. А вот покритиковать в качестве профилактики хотел бы Артема Поляруса. Он после того, как забил два мяча «Шахтеру» и неплохо смотрелся с «Черноморцем», серьезно сдал и в целом год провалил. Артем должен пересмотреть свое отношение к делу. Если же критика не подействует, то парень будет искать себе другую команду.

– Давайте кратко об игре конкретных футболистов. Начнем с голкиперов…

– Вратарь может и не выручать, но обязан брать свои мячи. Юрий Панькив в ряде матчей нас серьезно выручил, но были и грубейшие ошибки, стоившие нам потери очков. Говорю, как есть, и Юра об этом знает. Но в целом наш вратарь реально был одним из лучших и вселял в партнеров уверенность своими действиями.

Максим Леванидов показал в тренировочном процессе, да и в ряде матчей, что на линии играет даже надежнее Панькива. Однако сложная травма колена не позволила Максиму проявить свои лучшие качества. Есть у нас и Дима Рудик, который прогрессирует. Но вратарю, чтобы быть в тонусе, нужна постоянная игровая практика.

– Центральные защитники…

– Честно говоря, мы хотели с Антоном Шендриком прощаться. Но два заключительных матча прошлого сезона он провел на солидном уровне и убедил в своей необходимости. До этого Антон не играл почти год, но смог восстановиться после тяжелой травмы. В 31 год парень сыграл все матчи, за исключением дисквалификации с киевским «Динамо», без замен. Вырос в профессиональном плане Валерий Бондаренко, составив с Шендриком отличный тандем центрбеков. Благодаря их взаимодействию и взаимопониманию мы обрели стабильность в защите, что было основополагающим в нашей игре.

– Крайние защитники и латерали…

– Андрея Бацулу мы сознательно продали в Бельгию, получив достойное предложение. Я видел на позиции слева Андрея Цурикова и хотел дать шанс молодому Тимуру Стецькову. Цуриков, которому лучше играть из глубины, закрывая всю бровку, оправдал наши ожидания и заслуженно обратил внимание тренеров национальной сборной Украины. Стецьков картины не испортил, и мы на него серьезно рассчитываем. Павел Пашаев «наелся» футболом, не имея отдыха в межсезонье. Паша играл за сборную Азербайджана, что тоже отняло немало сил. Понимая, что у Пашаева будет спад, мы постепенно готовили Станислава Микицея, у которого истек срок дисквалификации за употребление допинга. Для футболиста, который пропустил полтора года, Станислав со своими задачами справился. Хотя, понятно, что стабильности ему не хватало и играл он с перепадами.

– Опорные полузащитники…

– Наша опора в центре поля – это настоящий лидер и капитан команды Андрей Запорожан. Несмотря на возраст, Андрей отрабатывал по полной и вел команду за собой. Мне всегда было спокойнее, когда наш капитан находился на поле. Игрой Запорожана я доволен.

Помог нам и опытный Леша Дов­гий, который в ответственные моменты подменял Запорожана и не подвел. Очень прилично прибавил Евгений Банада, который с Запорожаном дополняли друг друга в центре поля. Но Женя, прекрасно действуя в отборе, больше стал играть в пас и работать на созидание. И то, что он подключался из глубины в атаку, стало неожиданностью для соперников. И Банада стал нашим лучшим бомбардиром. Не удивлюсь, если Женя тоже получит вызов в национальную сборную.

Дима Гречишкин, который присоединился к нам уже по ходу чемпионата, показал себя настоящим профессионалом. Пришел он в команду не в лучших кондициях, но стремительно набрал форму и предстал универсальным футболистом. Номинальный опорник в интересах команды мог сыграть на фланге полузащиты, в центре и на фланге обороны. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы сохранить Гречишкина и на вторую половину сезона.

– Крайние хавбеки, вингеры…

– Максим Задерака оправдал свое приглашение, освежил командные действия, умело выходил на замены и быстро восстанавливался после повреждений.

Дима Шастал стал для многих открытием, когда от матча к матчу обретал уверенность, забивал решающие мячи, создав здоровую конкуренцию в коллективе. Парень он креативный, но Дмитрию немножко не хватает скоростной выносливости. Так что есть над чем работать.

Также отлично зарекомендовал себя слева и Женя Протасов. Но он не вовремя получил травму в молодежной сборной и выбыл из строя. Потенциал у этого игрока отличный, и, думаю, на сборах он наберет необходимые кондиции.

Об Артеме Полярусе я сказал выше, добавить тут нечего.

– Главные творцы…

– Основными нашими креативщиками были Василий Грицук и Кирилл Ковалец. За Кирилла мы не зря боролись и вложили определенные средства. Он продемонстрировал, что является игроком высокого уровня, способным решить исход матча в одиночку. Надеюсь, так будет в дальнейшем, снизить к себе требования я точно Ковальцу не дам.

Грицуку же серьезно мешали травмы. Тем не менее, Василий, когда выходил, то он делал игры. Достаточно вспомнить матчи с киевским «Арсеналом», донецким «Олимпиком» и выездной поединок с ФК «Львов».

– Форварды…

– К нападающим Артему Ситало и Виталию Пономарю, уверен, серьезные претензии есть не только у нас, но и у болельщиков. Форварды должны забивать, а с этим у ребят большие проблемы. Но мы продолжили сотрудничество с Ситало, поскольку Артем заслужил это своим отношением к делу, объемом работы на футбольном поле и самоотверженностью. Надеюсь, что Ситало еще свое бомбардирское слово скажет. К Пономарю у нас гораздо больше вопросов, но кредит доверия Виталий еще не исчерпал. Впереди сборы, и каждый получит свой шанс.

– Молодежь…

– Мы старались давать шансы в ходе сезона совсем молодым ребятам. Тому же Владиславу Бабогло и Денису Устименко, которые показали, что у нас есть хороший резерв. И за это хотел бы поблагодарить своих коллег, работающих с молодежным и юношеским составами. Не зря ведь наш дубль идет на втором месте, да и 19-летние, как говорится, не пасут задних.

– Тут логичен следующий вопрос: взаимопонимание в тренерском штабе?..

– Без нашего дружного тренерского штаба достичь нынешних успехов, какие они есть в этом году, было бы невозможно. Мы уже давно работаем вместе и прекрасно понимаем друг друга. Я благодарен Виталию Перваку, Сергею Лактионову, Вадиму Чернышенко, Андрею Ковтуну, Андрею Купцову, Юрию Гуре и другим коллегам за прекрасный и плодотворный год. Ну и не могу тут, пользуясь возможностью, не высказать признательность всем без исключения сотрудникам клуба, которые по праву разделяют с нами все радости и разочарования.

– Что необходимо для того, чтобы сохранить завоеванные позиции?

– Нам нужны спокойствие и хладнокровие. Необходимо также целеустремленно продолжать работать, сохраняя прекрасный микроклимат в команде. Надеюсь на хорошие сборы и необходимое точечное усиление состава. В надлежащей финансовой поддержке и обеспечении всех необходимых условий для подготовки мы не сомневаемся.

– Поделитесь планами на межсезонье и перспективами укрепления состава.

– Мы собираемся 10 января и будем закладывать фундамент физической подготовки в Александрии. 18 января запланировали игру с молодежным составом. Потом три дня выходных, 21-го вылетим на тренировочный сбор в турецкую Аланию, где работаем до 2 февраля. Возвращаемся домой и после трехдневного отпуска снова едем в Турцию. И уже оттуда прилетим на игру с донецким «Шахтером», которая запланирована в Харькове на 23 февраля. Укрепить нам нужно позиции центрального защитника, опорника, крайнего хавбека и нападающего. Работа в этом направлении уже ведется, но о конкретике говорить рано.

– Дальше, если позволите, вопросы на отвлеченные темы. Каково тренерское кредо Владимира Шарана?

– Я максималист, стремящийся воспитывать у подопечных дух победителей. Для этого даже в тренировочном процессе применяю соревновательный принцип, где проигравшие получают дополнительную физическую нагрузку.

– На какие европейские футбольные образцы стараетесь равняться?

– Мне импонирует игра сборной Франции и мадридского «Атлетико». Я против контроля мяча ради собственно контроля. Хочу видеть четкую игровую дисциплину, компактность при позиционной обороне, прессинг, агрессию и силовое давление в атаке.

– Ваша главная черта характера и основной недостаток?

– Я очень вспыльчивый трудоголик. Даже в отпуске думаю о команде.

– Как проводите свободное время, что читаете, какую музыку слушаете и какие фильмы смотрите?

– Свободное время провожу в кругу семьи, уделяя внимание 9-летнему сынишке. В последнее время читал биографические книги Хосепа Гвардиолы и Алекса Фергюсона. Психологически расслабляют комедийные телесериалы. Вот посмотрел «Домашний арест» Семена Слепакова. В мызыке мои вкусы постоянны. Это Bon Jovi, Bad Boys Blue, Secret Service и еще что-то подобное.

– Что цените в людях и что абсолютно неприемлете?

– Ценю человечность и порядочность. Всегда советую футболистам ставить себя на место других и оценить, как бы ты сам поступил в той или иной ситуации. Не люблю лицемеров, которые в глаза говорят одно, а за спиной делают подлости и подставляют.

– И финальный вопрос. Жизненный девиз и заветная мечта Владимира Шарана?

– Только вперед. Не останавливаясь на достигнутом, как написано на наших футболках. Мечтаю же снова вернуть «Александрию» в еврокубки и порадовать наших болельщиков, которых хотелось бы видеть на трибунах как можно больше.

В завершение хочу всех поздравить с праздниками Рождества Христова и Нового года. Мира нашим домам, благоденствия и побольше счастливых мгновений.