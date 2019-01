«Мы должны заряжать добром»

Несколько лет назад в нашем городе появилось женское движение Self Made Group. Молодые женщины организовывают разного рода светские мероприятия, встречи с публичными людьми, дискуссии. А еще – уже традиционно в канун новогодних праздников помогают тем, кто в этом нуждается. Рассказывает руководитель Self Made Group Анна Заречная.

– Аня, как все начиналось?

– Первую акцию мы провели в 2015 году. Это было «два в одном»: презентация проекта Self Made Group (тогда нас было двое – я и Елена Стенчикова) и благотворительная акция. Мы объединились для сбора средств для Кристины Шестаковой (молодой кропивничанки, у которой отказали почки. – Авт.), на один день сменили свои профессии и стали официантками в DVA Coffee. Таким образом мы собирали чаевые, которые вместе с частью выручки передали на лечение Кристины. Мы хотели показать: каждый может присоединиться к благотворительной акции, стоит только захотеть.

В 2016 году в Self Made Group нас стало трое, а потом и четверо. И мы провели уже несколько благотворительных акций совместно с брендом One by One и кофейней Mokko. А уже в 17-м году объединились с «Бородатыми Помощниками» (Объединением творческих молодых людей города для совместных добрых дел. Отличительная черта участников: борода. Представители: Дмитрий Крендель, Егор Похиленко, Юрий Тушевский, Илья Зеленкин, Геворг Месропян и другие бородачи. – Авт.) и в роли официантов собирали средства для Новомиргородского детского дома. Собрали около 40 тысяч гривен. Естественно, потратили эти деньги на нужды детского дома – купили по списку все необходимое: утюги, плазмы, одежду, гигиенические наборы и многое другое.

19 декабря мы с подарками и аниматорами отправились в Новомиргородский детский дом, провели для них праздник, пообщались с детками.

– А что вы организовали в канун Нового 2019 года?

– В этом году мы решили не объявлять какой-то грандиозный сбор, а просто объединить единомышленников. Кинули клич в соцсетях, и много людей откликнулось. У нас был список нужных подарков, и каждый человек, который захотел присоединиться, просто помог нам закрыть этот список (тюнеры Т2 – 4 шт.; строительная тачка для перевозки стройматериалов; футбольные мячи; материалы для творчества: нитки для вязания, карандаши, фломастеры, краски, бумага А4, наборы для вышивания; средства личной гигиены; сладости; вещи, обувь для детей 7-17 лет; игрушки; книги; утюги – 2 шт.; мясорубка).

– Для какого заведения вы собирали все это?

– Мы выбрали Песчанобродскую школу-интернат в Добровеличковском районе. Там есть и детки из малоимущих семей, и сироты, и особые детки. Мы предварительно посетили эту школу, познакомились с руководством, пообщались с воспитанниками, посмотрели, как они живут. Порадовало то, как там чисто, все обустроено, видно, что директор на своем месте. Дети хорошо одеты, но того, что выделяет государство, все равно на все не хватает.

У них есть и футбольная команда, и танцевальный кружок, красивый сад на территории. А еще там есть обувная мастерская при школе, в которой мальчики шьют обувь, а еще дети вяжут носки, красивые шарфы, коврики. К нашему приезду они организовали ярмарку своих изделий. У нас была возможность что-то приобрести, а вырученные средства они положили себе в копилочку для того, чтобы купить материалы. Я себе приобрела красивые теплые носочки. Очень рада, потому что знаю – они сделаны с душой.

– А с кем из творческих людей Кропивницкого вы объединились на сей раз?

– Чтобы сделать детям праздник, мы обратились к областной филармонии. Опыт прошлого года (когда мы ездили в Новомиргород с аниматорами-Фиксиками) был настолько удачным, что даже мы, взрослые, танцевали и радовались от души, наблюдали за счастливыми детскими глазами. И у меня возникла идея снова сделать программу для детей, я позвонила руководству филармонии, рассказала о нашем проекте и пригласила их поучаствовать. Они в горячий период утренников (!) откликнулись, за что наша команда очень благодарна. С нами ездили Наталья Бондаренко и Оксана Буртовая. Мы арендовали микроавтобус и дружной компанией съездили в Песчаный Брод. Наш товарищ Владимир Шевцов, кроме того, что закрыл часть списка покупок, по своей инициативе организовал отдельно транспорт, который перевез все купленное и 103 сладких подарка детям от «Телеконтакта».

– Вы делаете такие акции именно в канун Нового года?

– Я видела очень много дискуссий в Интернете по этому поводу. Почему люди делают добро именно в рождественские праздники? Почему только тогда вспоминают о чужих проблемах, а не делают это на протяжении года? Благотворительность, с одной стороны, требует тишины, и говорить кому-то, что ты помогаешь, якобы некорректно, но, с другой стороны, идея Self Made Group – мы должны заражать и заряжать добром. Ведь женщина – это не только хранительница своего очага, она должна помогать не только своим детям и своей семье, но и показывать пример, поддерживая нуждающихся.

Своими впечатлениями от поездки в Песчаный Брод с нами поделились еще две прекрасные участницы проекта Self Made Group – Тала Заречная и Диана Остроухова.

Тала Заречная: – Мы выбрали интернат в этом году не случайно. Просто десять лет назад я была в этом селе – в Песчаном Броде, как раз возле этого интерната, жила моя подруга. Я сама когда-то воспитывалась в интернате после девятого класса, поэтому мое отношение к таким заведениям особенное. И вот через 10 лет я была приятно удивлена, насколько этот интернат преобразился. Дети растут в хороших условиях. Они трудолюбивы и дружны: старшие помогают малышам и ухаживают за ними. И что меня еще поразило – эти дети растут милосердными. Совсем недавно они навязали носков, шарфов и передали в дар в наш Кировоградский дом престарелых. В канун Дня Святого Николая они сами приехали в город. Ребята настолько приучены трудиться и быть занятыми, что, когда выходят из интерната, им уже не хватает этой энергии и занятости.

Диана Остроухова: – Я стала частью команды Self Made Group три года назад. Вместе с девочками начала с благотворительности. Тоже работала официанткой. Меня поразила реакция детей, когда к ним кто-то новенький приезжает. В этом году в Песчаный Брод с нами поехали три маленьких мальчика, один из которых – мой младший брат Тимофей. Они помогали нам наравне со взрослыми мужчинами. Это вдохновляет и дальше творить добрые дела.

Фото из личных архивов Self Made Group.