Помочь встать на ноги

Впервые за много лет независимости в украинском бюджете выкроили средства на одну из почти забытых статей расходов: обеспечение жильем тех, кто сам не в состоянии его приобрести. Только в Кропивницком в течение 2018 года было приобретено 11 квартир для лиц из числа детей-сирот.

– У нас на учете состоят 19 человек из числа детей-сирот, – говорит начальник городского управления по вопросам защиты прав детей Татьяна Тимоховская. – Как видим, жильем удалось обеспечить более половины тех, кто в нем нуждается. Средства на покупку квартир не закладывались в городском бюджете – это государственная субвенция. Деньги выделялись в рамках программы по строительным, капитальным работам и покупке жилья в целях развития семейных форм воспитания и обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа. Эта программа была инициирована Президентом Порошенко и поддержана Кабмином, имеется соответствующее постановление. Она начала действовать в 2017 году. Тогда мы тоже получили средства из госбюджета, они были направлены на приобретение жилья для детских домов семейного типа. Мы купили два больших жилых дома. А в 2018 году Городской совет г. Кропивницкий выбрал направление по обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их числа.

Как объяснила Татьяна Николаевна, загадочным термином «лица из числа детей-сирот» государство обозначило молодых людей, в детстве получивших статус детей-сирот. Когда ребенок достигает 18-летнего возраста, он приобретает этот статус и имеет его до 23 лет.- Я считаю, что именно эта категория наиболее уязвимая, – говорит Татьяна Тимоховская. – До 18 лет дети находятся под опекой, о них заботятся родственники или государственные учреждения. А как только они взрослеют, им приходится идти фактически в никуда. Собственное жилье поможет им крепче встать на ноги.

На покупку жилья в рамках президентской программы было потрачено 4,7 миллиона гривен. Все квартиры были куплены на вторичном рынке, однако управление по вопросам защиты прав детей следило за тем, чтобы жилье было в приличном состоянии – имелись отопление и горячая вода, исправный санузел. В большинстве квартир были установлены пластиковые окна.

– Все купленные квартиры – однокомнатные, – отмечает Татьяна Николаевна. – Была установлена предельная стоимость, выше которой мы не могли заплатить. Во время поисков жилья мы столкнулись с недоверием продавцов – люди неохотно шли на сотрудничество с городской властью. Думаю, это потому, что при обычных сделках купли-продажи продавец сразу получает деньги на руки. А у нас другая процедура – средства начислялись на счет через казначейство, это занимало некоторое время. Тем не менее, мы справились с задачей, а некоторые из продавцов, зная, что жилье покупается для сирот, даже оставляли в квартирах мебель.

Корреспондент «УЦ» при содействии управления по вопросам защиты прав детей побывал в трех из 11 квартир и пообщался с их счастливыми владельцами. Первые две квартиры были куплены в районе ж/д вокзала. Мы зашли в одну из них.

Нас встретили предыдущая владелица этой квартиры и бабушка ее нового владельца – Руслана Паламарчука. Сам Руслан сейчас служит в армии, его военная часть находится в Днепропетровской области. У Руслана есть еще младший брат. Мать воспитывала двоих сыновей одна, но рано умерла, и бремя заботы о детях легло на бабушку Анну Петровну. Из имевшегося до недавнего времени жилья у семьи – крохотная «однушка» в доме-малосемейке на улице Академика Королева. В ней все втроем и жили. Руслан уже имеет профессию – он выучился на сварщика, но по специальности пока не успел поработать.

– Вы знаете, как он был рад, когда увидел свою квартиру! – рассказала нам Анна Петровна. – Я плакала, Руслан плакал, да все плакали!

Руслану досталась квартира уже с выполненным ремонтом, но без мебели. Заняться ее обустройством у парня пока нет времени – служба. Но, по словам бабушки, его греет мысль о том, что из армии он вернется уже в собственное жилье.

Нам очень хотелось встретиться с еще одним защитником-сиротой Александром. Но он сейчас находится в зоне боевых действий, связаться с ним не смогли. Свое жилье – наверное, лучшая награда за то, что он защищает нас с вами.

У счастливой собственницы второй квартиры с необычным и красивым именем Сабина уже есть своя дочь. Сейчас Сабина живет и работает в Днепре.

– До этого я жила у своей тети – она же и была моим опекуном. Жили сначала на 101-м микрорайоне, потом на Школьном, – рассказывает Сабина. – Я выучилась здесь, получила профессию облицовщика-плиточника. После того как закончила учебу, уехала в Днепр, нашла там очень хорошую работу. Квартиру, естественно, снимаю. Здесь, в своей квартире, сделать пока ничего не успела – документы на руки я получила 4 декабря. Вся процедура оформления заняла всего три дня, и я очень благодарна за то, что у меня теперь есть свое жилье. Мне есть где жить, у тети свой дом, но все-таки свое собственное жилье – это совсем не то, что чужое.

Пока Сабина хочет оставаться в Днепре, поскольку работу с сопоставимым уровнем заработка в родном городе найти будет очень сложно. Но теперь у нее есть место, куда в любой момент можно будет вернуться.

У Ани Дудник теперь есть своя квартира на поселке Горном, дом находится совсем рядом со школой №22. О себе она рассказала немного – после смерти матери ее опекуном стала старшая сестра. Семья жила в частном доме на Маслениковке. Поэтому Аня и выбрала себе квартиру на Горном.

– Это очень хороший и тихий район, – говорит она. – Все, что нужно, находится рядом – поликлиника, магазины, школа, садик. Маршрутки ездят часто, добраться в город – не проблема. Я с самого детства знакома с Горным, и здесь мне очень нравится. Так что, когда мне предложили посмотреть квартиру здесь, остановила свой выбор именно на ней. Оформили ее в октябре, но мне, честно говоря, до сих пор сложно поверить, что у меня есть свое жилье.

Аня закончила техникум по специальности «повар-технолог» и успешно работает в одном из ресторанов Кропивницкого. Пока не получила собственную квартиру, жила у своего парня. Сейчас они вместе делают ремонт и обустраивают свое новое жилье.

За каждой из 11 приобретенных для сирот единиц жилья стоит похожая история. Рассказать обо всех счастливчиках мы не можем – информация о детях-сиротах защищена законом. Как объяснила нам Татьяна Тимоховская, ее управление имеет право предоставлять только самые общие сведения – имена подопечных, их возраст. А все остальное – исключительно по их личному согласию. Есть еще один немаловажный нюанс – по закону, квартиры, приобретенные для сирот за государственный счет, нельзя продавать и производить с ними иные операции. Данный запрет действует 10 лет, его цель – сделать невозможным отъем жилья мошенниками.

«Чем они заслужили такую честь?», возможно, спросите вы. Действительно, в Кропивницком, и не только в нем, огромное количество людей не имеет собственного жилья. Но сироты перед прочими гражданами оказываются заведомо в наиболее уязвимом положении – у них нет родственников первого порядка, от кого они могли бы получить жилье в наследство. И, естественно, нет средств, чтобы купить его самим. Но есть боль, которая с ними на всю жизнь, – боль утраты самых близких людей. И если их не поддержит государство, то – кто?

Фото Павла Волошина, «УЦ».