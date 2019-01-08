Вольному – «Воля»?

Уже давно известно, что развитие телекоммуникационных технологий делает современное общество все более психологически зависимым от производителей телепродукта, но еще хуже то, что эта зависимость начинает носить черты практически рабской привязанности.

В 90-е годы первым шагом к повышению качества сигнала и увеличению количества принимаемых программ стало внедрение кабельного телевидения, причем в городах на «кабель» «присело» практически все население многоэтажных микрорайонов. Казалось бы, с появлением «кабеля» мы наконец-то стали практически независимы в выборе телепрограмм – выбирай любую. Но с повышением качества сигнала мы попали в полнейшую зависимость от операторов кабельного телевидения, которые со временем настолько усовершенствовали свои рабовладельческие приемы, что практически исключили возможность любой попытки хотя бы пожаловаться.

В кропивницком офисе «ТОВ “ВОЛЯ-КАБЕЛЬ”» мы сразу попали в окружение желающих пожаловаться на этого оператора. Инна Косенко говорит, что решить какую-то техническую проблему с диспетчером «Воли» практически нереально: «Я обращалась по указанным телефонам несколько раз, но проблема в том, что поговорить с живым оператором невозможно. По телефону отвечает автомат, которому ты и передаешь жалобу. У меня 10 каналов “снежат”, мастер приходил, даже не заходил в квартиру, что-то там делал в подъезде или на чердаке, но это практически не помогало. Зато за вызов берут большие деньги, хотя сигнал мы получаем по их же кабелю. Даже позвонить в Киев и пожаловаться в головной офис тоже стоит денег. Буду отказываться». Другой пользователь жалуется диспетчеру, что с первого января с нее почему-то стали взимать полную стоимость услуги, хотя она подписывала льготный договор по май текущего года. Есть проблемы и с расчетами у тех, кто согласился на «регулярные платежи», то есть автоматическое взимание абонентской платы c кредитных карточек. Многие из них перед новым годом получили cообщение о появившемся долге в несколько сотен гривен, хотя уведомлений об изменении тарифов люди не получали.

Попытка разобраться с ситуацией с помощью диспетчера в самом офисе тоже ничего не дала. Предоставить телефон регионального или киевского руководства наотрез отказались, а на оставленный номер телефона журналиста так никто и не перезвонил. В отделении банка нам обьяснили, что сбой в регулярных платежах произошел якобы потому, что «Воля» еще летом изменила банковские реквизиты, не сообщив об этом ни самому банку, ни даже своим клиентам. Правда, успокоили, что платежи, которые не дошли до «Воли», возвращались в банк на расчетный счет банковской карточки.

В офисе нам любезно сообщили, что тариф действительно изменился аж до 109 гривен в месяц, о чем клиенты могли только догадываться. По мнению диспетчера, «Воля» права и в отношении вызова технической поддержки, поскольку отвечает только за кабельные сети, а за качество сигнала в квартире ответственность несет сам пользователь. Как такое может быть, когда на сигнал жалуются многие, то есть проблема как раз в кабельных сетях, а отвечает клиент, понять сложно. Да и спросить не у кого, автоответчик продолжает повторять: «В случае возникновения проблем технического характера нажмите кнопку один, финансовых – нажмите кнопку два»…