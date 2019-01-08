Я оглянулся посмотреть

На протяжении многих лет мы предлагали читателям «УЦ» собственную точку зрения на спортивные события и называли своих героев минувшего года. Но в этот раз (может, 25-летний юбилей газеты повлиял) мы решили отойти от привычной традиции. Сегодня я попробую поделиться своими личными впечатлениями от 2018-го. Это был один из самых интересных и насыщенных годов в моей журналистской карьере.

Январское предвкушение…

Первый месяц зимы запомнился торжественной церемонией проводов украинской олимпийской команды на зимние Игры в Пхенчхан и торжественным приемом Посольства Кореи в Украине для официальных лиц и журналистов, которым предстояло работать на Олимпиаде. Об условиях организации состязаний и подготовке украинских олимпийцев можно было запросто пообщаться с корейским послом, руководителями профильного министерства и НОК Украины, тренерами и самими атлетами. Большинство заинтересованных взглядов было приковано к стреляющим лыжницам и их наставникам. Мне повезло в тот вечер поговорить со старшим тренером женской олимпийской команды Урошем Велепецом, который был настроен оптимистично, несмотря на неудачное выступление подопечных на последних предолимпийских стартах. Остальным же спортсменам все присутствующие просто желали успехов, надеясь на то, что кто-то да и «выстрелит». И один парень не выстрелил, а взлетел на золотую ступень пьедестала. Но об этом позже. А пока во время презентации олимпийской экипировки фирмы «РЕАК» и представить себе не мог, что также облачусь в эту форму и в Корее она сделает нас с коллегами необычайно популярными.

В конце месяца, получая третий год подряд награду из рук легендарного Сергея Бубки как редактор лучшей спортивной газеты Украины по версии НОК – «Спортревю New», не мог и подумать, что уже в июле газета перестанет выходить в свет. Но никаких обид и претензий к учредителю «СN» президенту ФК «Зирка» Максиму Березкину у коллектива нашей редакции нет и быть не может. Все обещания и договоренности были выполнены. Дальше в дело вступили уже чисто экономические факторы. Но закрытие газеты, в которую была вложена частичка сердца, наряду с неудачным выступлением «Зирки» в футбольном чемпионате Украины считаю главными разочарованиями 2018 года для спорта Кировоградщины и для себя лично. К неудачам также отнесу попытку создания школы спортивного журналиста. Ну не созрела пока к такому бесплатному просвещению наша молодежь…

Олимпийский февраль

Вторая в моей карьере «живая» Олимпиада, проходившая в корейском Пхенчхане, оказалась необычайно познавательной и увлекательной. В этом велика заслуга моих киевских друзей и коллег Леонида Веселкова и Любомира Луканюка, с которыми я провел эти невероятные двадцать дней. Вместе мы удивлялись корейскому гостеприимству, делили жилище, хозяйкой которого была пожилая, но до сих пор работающая представительница древней профессии хене (ныряльщиц, погружающихся на два метра без акваланга в поисках даров моря). Мы спали на полах с подогревом, пробовали различные морепродукты и другие довольно острые и вкусные блюда местной кухни, втроем посещали экскурсии, предложенные организаторами Игр.

Но главное – с помощью друзей я открывал для себя зимнюю Олимпиаду, которая оставила даже чуть большие впечатления, нежели летние Игры в Рио. Нужно просто увидеть вживую соревнования на запредельно космическом уровне, к примеру, в мужском фигурном катании, чтобы пережить неповторимую гамму чувств. Но главным мгновением Игр были три невероятные золотые попытки нашего лыжного акробата Александра Абраменко (на фото вверху). Особенно третий прыжок, когда мы, до этого не радовавшиеся вообще никаким наградам, вначале вместе стали третьими, вторыми, а затем и первыми. Это было настоящее безумство радости, которое благодаря нашей украинской экипировке и огромному флагу, привезенному Леней Веселковым, попало в объективы телекамер зарубежных коллег и на какое-то время сделало нас популярными. Ну а количество болельщиков из других стран, которые хотели с нами сфотографироваться, просто зашкаливало.

Знаете, на следующий день после своего невероятного и сенсационного триумфа Александр Абраменко общался с Сергеем Бубкой, которому признался, что считал олимпийских чемпионов какими-то полубогами. Когда же он сам выиграл золото, то ничего сверхъестественного в себе не почувствовал. Да и при личном общении единственный наш медалист Пхенчхана словно смущался от вдруг свалившегося на него признания.

И вообще подавляющее большинство украинских атлетов (пообщаться была возможность чуть ли не с каждым) произвели просто прекрасное впечатление своими искренностью, открытостью и даже непосредственностью. Разочаровали же в этом плане разве что биатлонистки, которые просто отказывались общаться после неудачных гонок. И это притом, что более звездные Фуркад, Макарайнен, Кузьмина, Вирер, Йоханес Бе и Домрачева уделяли внимание хотя бы своим журналистам, объясняя причины неубедительных выступлений. И это еще одна особенность Олимпиад, когда спортивные небожители находятся рядом с тобой и при желании и хорошем английском аккредитованные журналисты могут пообщаться с каждым из участников Игр. А я, до этого видевший в деле таких живых гениев, как Месси, Болт, Фелпс, Байлз, смог насладиться неподражаемым мастерством лучших биатлонистов в истории – Мартена Фуркада и Дарьи Домрачевой, лыжницы Марит Бьорген, а также Эстер Ледецки (первой олимпийской чемпионки в двух видах – сноуборде и горных лыжах), Шона Уайта (трехкратного олимпийского чемпиона во фристайле), горнолыжников Акселя Свиндаля и Марселя Хиршера, конькобежца Свена Крамера, фигуристов Юдзуру Ханю и Алены Савченко и других легенд мирового спорта. Неизгладимый след оставила небольшая встреча и фото с королем биатлона Оле-Эйнаром Бьорндаленом, приехавшим в Корею в качестве тренера сборной Беларуси, за которую выступала его супруга – Даша Домрачева. Кстати, с белорусской примой и ее основной соперницей Анастасией Кузьминой тоже удалось пообщаться.

Самым же большим открытием этой, дай Бог не последней для меня, зимней Олимпиады стал керлинг, собиравший полные трибуны, захватывающий и завораживающий. Но, повторюсь, передать все эмоции, пережитые в Пхенчхане, просто не представляется возможным.

Футбольная весна

и ностальгия

После Олимпиады даже такие события, как участие в очередной церемонии «Герои спортивного года», где лучшими спортсменами 2017 года в Украине были названы фехтовальщица Ольга Харлан и боксер Александр Хижняк, работа на матче плей-офф Лиги Европы в Киеве между киевским «Динамо» и итальянским «Лацио» и финале Кубка Украины между грандами нашего футбола в Днепре отошли на второй план.

С радостью впервые открыл для себя замечательную, компактную, чисто футбольную «Днепр Арену». На «Днепр Арене» есть своя изю­минка, когда все происходит рядом с тобой и ты слышишь, видишь и ощущаешь все как-то по-особенному.

В родном городе я получил предложение о сотрудничестве от Центральноукраинского бюро новостей. С ходу снял первый сюжет о возрождении больших мотокроссовых гонок на трассе «Вербова лоза» в Александрии, где впервые за долгое время прошел этап чемпионата Украины. Знаете, и гонки, и работа очень понравились. Это как вернуться в прошлое, когда делали нечто подобное в телекомпании «ТВ-Центр», где в 1997-м, по большому счету, и начиналась моя карьера в спортивной журналистике.

От мечты до реальности

В начале июня была еще одна интереснейшая поездка в Киев, где нас с коллегами поздравляли с профессиональным праздником в замечательном экстрим-парке. Это фантастический островок спорта, где каждый может найти себе занятие по душе. Здесь я впервые детально познакомился с баскетболом 3 на 3, пообщался с президентом ФБУ Михаилом Бродским и получил неофициальное предложение от НОК отправиться на юношеские Олимпийские игры в Аргентину. С учетом того, что в этих состязаниях должны были принять участие два представителя Кировоградщины, решил попробовать осуществить то, что казалось маловероятным. Но, к счастью, наши меценаты не сочли меня окончательно обнаглевшим после корейского вояжа и поняли значимость аргентинских стартов для имиджа нашего города и области, пообещав помощь и поддержку.

Проходивший в это время в Кропивницком квалификационный турнир чемпионата Европы в группе С вызвал просто бейсбольный бум не только в нашей области, но и в Украине. Мне довелось присутствовать на нескольких заседаниях оргкомитета, и, поверьте, работа была проделана просто невероятная. Тут нужно отдать должное главному тренеру национальной сборной Украины Олегу Бойко и наставнику «КНТУ-Биотехком» Юрию Бойко, которые рискнули вынести свою идею на всеобщее обсуждение и получили одобрение национальной федерации. Дальше нашу инициативу утвердили на Исполкоме СЕВ, и отступать уже было некуда. Общими усилиями, приведя арену в порядок в сжатые сроки и при минимуме средств, мы вместе посрамили скептиков, подарили городу праздник и вдохновили людей на освоение азов бейсбольных правил. Говорю «мы», потому что был частью этого действа, радовался аншлагам на трибунах, с удовольствием описывал события на турнире для местных и всеукраинских СМИ и пережил разочарование и эйфорию в последний день. Да, тогда грянул спасительный ливень. И я, разобравшись при помощи специалистов в нюансах регламента, одним из первых успокоил болельщиков сборной Украины на трибунах информацией о том, что последняя результативная атака румынской команды не будет засчитана, если погода не улучшится. К счастью, природа сыграла за Украину. Но в этом была высшая справедливость, поскольку этот успех наши бейсболисты и тренеры точно заслужили. Этот турнир, безусловно, стал событием года для спортивной Кировоградщины, если не событием десятилетия. Ведь никогда в истории состязания уровня чемпионата Европы в главном городе Кировоградщины не проводились.

Да, еще же был прекрасный футбольный юношеский турнир, организованный ФК «Зирочка» при поддержке спонсоров и меценатов, на который приезжал Андрей Ярмоленко (на фото внизу). Я провел с Андреем почти целый день, и этот парень меня покорил своей доступностью, открытостью и отсутствием звездных замашек. Нужно было видеть глаза ребят, получавших подарки из рук самого Ярмолы и фотографировавшихся с ним. И ни одному ребенку и даже взрослому Андрей не отказал.

На футбольное поле стадиона «Зирка» летом еще выходила и ветеранская сборная Украины, которая сыграла вничью с нашими героями-воинами из 3-го полка спецназа им. Святослава Храброго. Я с удовольствием откомментировал этот матч и видел, какими разочарованными выглядели после финального свистка Владислав Ващук, Виталий Косовский, Сергей Нагорняк и их товарищи. Ведь ничейного результата с этой сборной в Украине добились единицы. И, может, этот успех еще больше вселил уверенность в игроков ФК «Кропивницкий», которые осенью выиграли первый чемпионат Украины Героев АТО.

Осенняя одиссея

Мои аргентинские заметки и репортажи с 3-х юношеских Олимпийских игр наверняка еще свежи в памяти читателей «УЦ». А потому ограничусь лишь небольшой констатацией фактов. Это самые искренние и наименее политизированные состязания из всех, которые посчастливилось освещать. Такие старты делают юных атлетов добрее и сплоченнее. Ведь множество медалей они добывали в составах интернациональных сборных. Из командных видов впечатлил баскетбол 3 на 3, который серьезно отличается от баскетбола классического и почему-то более перспективен в Украине. Были близки к медалям наши юношеские сборные и в Аргентине, но чуточку не хватило везения и стойкости ребятам и уверенности девушкам.

Любопытно, что на таких стартах просто нет вип-персон, ибо и президент МОК Томас Бах, и наши официальные лица во главе с Сергеем Бубкой болели за олимпийское будущее на трибунах вместе с обычными болельщиками, и, скажу вам, эмоции у них хлещут через край, не менее нашего.

Мне же посчастливилось увидеть и запечатлеть восхождение к олимпийскому пьедесталу наших перспективных юношей и девушек. И рад, что среди призеров Буэнос-Айреса 2018-го оказался целеустремленный и уверенный в себе кропивничанин Олег Дорощук. И пусть наш прыгун в высоту пока бронзовый призер только юношеской Олимпиады, но это первая такая медаль для Кировоградщины. Другой наш участник аргентинских стартов Ярослав Ткач также имеет отличные перспективы в спортивном скалолазании. В Буэнос-Айресе Ярик был вторым в скоростном подъеме и 11-м в многоборье по сумме трех видов. Вполне возможно, в Аргентине мы с вами следили за первыми шагами новых олимпийских героев нашей области, хотя они и так герои этого года, поскольку само участие в таких представительных соревнованиях достойно уважения.

Личный зачет

К собственным достижениям года отнесу возвращение в большой баскетбол в качестве комментатора домашних матчей «Золотого Века» в сети Интернет, совершенствование в тележурналистике на канале СВN, учреждение спортивной премии «СВN Sports Award», одним из победителей которой стал наставник ФК «Александрия» Владимир Шаран. Именно эксклюзивное интервью для «УЦ», опубликованное уже в 2019-м, с творцом главной украинской футбольной сенсации 2018 года считаю своей большой журналистской удачей.

Помимо массы интереснейших поездок, были призы НОК Украины и АСЖУ, областная журналистская премия и в завершение года – высшая награда Ассоциации спортивных журналистов Украины. Я скажу, зачем мне нужны такие награды. Это возможность показать людям, которые мне доверяют, что я неплохо делаю свою работу, это определенный сигнал для молодого поколения, что при желании и любви к своей работе можно и не в столице чего-то добиваться, и это сигнал для коллег, которые видят, что спортивная журналистика в нашей области жива и развивается. Потому впереди новые амбициозные планы, такие, как поездки на 2-е Европейские Игры в Минске, чемпионат Европы по баскетболу в Латвии и Сербии, юношеский чемпионат мира по футболу в Польше, а также создание авторской спортивно-аналитической телепрограммы, авторского видеоблога в «Ютубе», модернизация собственного сайта «Спортрепортер» и многое другое. Главное – любить спорт, болеть за своих любимцев и быть здоровым.

Автор благодарит Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко, Руслана Згривца, Сергея Максимова, Максима Березкина, Александра Павленко, Андрея Николаенко, Тиграна Хачатряна, Алексея Олейника, Андрея и Александра Кролевцов, Игоря Волкова, Юлию Колесникову за поддержку и помощь.