Художник от Бога

О нем уже сказано много хорошего, но он из тех, о ком хочется говорить и говорить. Созданные им полотна из числа тех, на которые можно смотреть и смотреть. Его хочется слушать и за ним наблюдать. Особенно когда он берет в руки кисть и становится перед полотном. Нашему современнику, талантливейшему Мастеру, художнику от Бога Анатолию Шаповалову – семьдесят.

К юбилеям принято подводить итоги. Но итог – это некая подведенная черта, а вдохновение Анатолия Гавриловича, умение видеть мир в особенных красках, его человеколюбие – нескончаемы. С днем рождения, добрейшей души человек! Ваши друзья еще раз с удовольствием выражают вам свою признательность.

Николай Цуканов, владелец галереи «Елисаветград»:

– С Анатолием Гавриловичем я знаком с открытия нашей галереи. Я не говорю, что это самый лучший художник – это вопрос вкуса, но могу утверждать, что это самый позитивный художник. Его природная доброта присутствует не только в работах, но и в отношениях с людьми.

Многие художники консервативны, закрыты, не умеют радоваться чужим успехам. А Шаповалов приезжает из Аджамки практически на все выставки, которые мы организовываем, и искренне восхищается работами коллег. Я как-то спросил одного живописца, кто у нас лучший художник, на что он ответил: «В шахматы играет полсела, но я у всех выигрываю». А Анатолий Гаврилович в силу своей скромности никогда не говорит, что его работы лучшие, он просто дарит людям свое искусство.

Художник Валентин Зорко как-то сказал: «Главное – не звание, главное – признание». Анатолий Шаповалов никогда не стремился к званиям. Но у него есть признание, народная любовь. Сколько людей мы привозили к нему в Аджамку! Он, в отличие от других, с удовольствием приглашает к себе в мастерскую, делится планами, показывает то, что сделал. На пленэрах он очень доступный, делится каждым мазком, каждым движением своей кисти, подсказывает. Он прирожденный учитель. Немногословный, но так выражает свои глубокие мысли, что я, например, очень многому у него научился.

У Анатолия Гавриловича замечательная семья. Ему очень повезло с супругой Татьяной, к сожалению, недавно ушедшей от нас. Она его вдохновляла во всем, дополняла его. Приятная, теплая, гостеприимная и хлебосольная женщина. Я знаю не так много жен художников, но Таня была именно той музой, в которой нуждается каждый творец.

Почему его работы обладают сильной энергетикой? Потому что он вкладывает в них свою энергетику. От него исходит доброта, которая притягивает людей. Дружить с Анатолием Шаповаловым – большое счастье.

Вадим Юрлов, коллекционер, г. Николаев:

– Как-то приезжаю к нему и говорю: «Толя, эту работу надо быстрее закончить». А он: «Ты не понимаешь. У меня картошка не вся убрана»… Вещи, более ценные, чем художественные, общечеловеческие. Он не только картины рожает, он работает на земле. Это труженик. На таких держится земля.

Анатолий Шаповалов – не просто хороший художник. Он не то что давно должен был стать Заслуженным, он уже должен быть Народным. Да ему при жизни надо памятник поставить. Когда он пишет, создается впечатление, что его кисти и краски говорят с Богом, и заказ он получил от Бога. Это не просто художник с большой буквы, это глыба, из которой можно черпать и черпать.

Я счастлив и горжусь тем, что он мой друг, что я его хорошо знаю, могу прийти и выпить чашку чая, меня накормят в его доме, меня там тоже считают другом. Это для меня большая честь. Шаповалов – гениальный и уникальный человек. Пройдет двадцать-тридцать лет, и многие люди с гордостью будут говорить, что жили в эпоху братьев Шаповаловых.

Его краски волшебные, они зачаровывают. У меня на стене висит его картина «Натюрморт с рыбами». Он рассказал, что жена как-то принесла с рынка рыбу, выложила ее на стол, а он велел не трогать, пока не сделает наброски. Так получился прекрасный крестьянский натюрморт. Приходит ко мне знакомая, смотрит на картину и говорит: «Я бы ее не купила». Спрашиваю: «Почему?» Отвечает: «Она рыбой воняет»…

Нет лучшей похвалы художнику, чем услышать запах того, что изображено. Это не просто выдающееся мастерство, это великое мастерство. Если Шаповалов пишет сирень – картина пахнет сиренью, если свежий хлеб – свежим хлебом, если девушку – она пахнет юностью, свежестью, если маму – она пахнет молоком. С его картин льется доброта.

В день юбилея выдающегося украинского художника Анатолия Шаповалова, в это нелегкое для страны и для него время я желаю моему другу терпения и крепчайшего здоровья на многие годы.