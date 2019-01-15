Пенсионное повышение – 2019

В нынешнем году пенсии в Украине планируется пересчитать четыре раза. Насколько и когда?

Как объяснила замначальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области Елена Романченко, повышение пенсионных выплат в этом году связано с двумя основными факторами: прожиточным минимумом и минимальной заработной платой.

– С января прошлого года мы проводим перерасчет пенсий людям, достигшим 65 лет, с учетом размера минимальной зарплаты, - отмечает Елена Яковлевна. - Но для того, чтобы этот перерасчет был произведен, нужны четыре критерия. Во-первых, человек должен достигнуть возраста 65 лет. Во-вторых, иметь полный страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. В-третьих, его пенсия при этом начислена на уровне минимальной – на данный момент это 1497 грн. И в-четвертых – он не является работающим пенсионером. Если все эти критерии есть, пенсия пересчитывается, исходя из 40% от минимальной заработной платы. С 1 января минимальная зарплата составляет 4173 грн, значит, минимальная пенсионная выплата указанной категории граждан составит 1669 грн и 20 коп.

В Кировоградской области этот перерасчет был произведен для 59 тысяч человек, что составляет 22% от общего количества пенсионеров. В среднем пенсии у 65-летних выросли на 159 грн.

Для других категорий пенсионеров, живущих на минимальную пенсию, ключевым фактором ее роста является прожиточный минимум.

– Прожиточный минимум составлял 1435 грн, в декабре ушедшего года он вырос до 1497 грн. Однако в 2017 году вместе с введением пенсионной реформы был проведен перерасчет минимальных пенсий – для тех, кто имел полный страховой стаж (мужчины – 25 либо 35 лет в зависимости от времени выхода на пенсию, женщины – 20 либо 30 лет), минимальная пенсия была утверждена на уровне 1452 грн. Те, у кого полного стажа на момент перерасчета не было, получали пенсию на уровне прожиточного минимума – 1435 грн. С 1 декабря обе эти категории пенсионеров получают минимальную пенсию на уровне действующего прожиточного минимума – 1497 грн.

В течение года прожиточный минимум будет повышаться дважды – в июле и декабре. С июля 2019 года он будет составлять 1564 грн, а в декабре вырастет до 1638 грн. Он влияет не только на размер минимальной пенсии, но и на сумму некоторых пенсионных доплат – например, на доплату за сверхнормативный стаж. Но эти суммы невелики, иногда они составляют всего несколько гривен.

Елена Яковлевна анонсировала нам еще одно грядущее повышение пенсий – с 1 марта. Оно будет связано с увеличением показателя средней заработной платы, который применяется при начислении пенсий. В постановлении Кабмина, принятия которого ожидают в ближайшее время, будет определен коэффициент увеличения заработка, из которого рассчитывается пенсия. Однако как именно повлияет введение этого показателя на размер пенсий и как он будет считаться, пока неизвестно. На сегодняшний день базовая формула, по которой начисляется пенсия, включает такие показатели:

– страховой стаж;

– размер заработной платы, которую человек получал за все время своей трудовой деятельности;

– средний размер зарплаты по стране за три года, предшествующих году назначения пенсии.

В зависимости от характера работы и ряда других факторов (сверхнормативный стаж, работа на вредных производствах, право досрочного выхода на пенсию и т. д.) в эту формулу включаются дополнительные показатели. С введением пенсионной реформы было прекращено начисление пенсий по выслуге лет (для тех, кто на момент принятия этих изменений в 2017 году уже имел необходимый стаж и выслугу, право на пенсию по выслуге лет сохранено).