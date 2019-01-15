Сквер рубят – щепки летят

Кроме огромного количества социальных проблем, острых для одних и незаметных для других, в мире существует такая, которая объединяет все человечество, - глобальное потепление. Правда, толком никто не знает ни что это такое, ни как с ним бороться. Тем не менее, изменение климата происходит и в Кировоградской области, которая постепенно превращается из лесостепной зоны в степную. Средство борьбы с этим явлением есть, и это увеличение площадей зеленых насаждений.

Зеленый остров

Вообще-то Украина всегда считалась зеленой зоной, где «садок вишневий коло хати» обязан расти что в селе, что в городе. Даже в творчестве Николая Некрасова воспоминание о родине-матери и украинских народных весенних играх нашло отражение в стихотворении «Идет-гудет Зеленый Шум». Однако в действительности для того, чтобы наши города (тот же Елисаветград) стали зелеными островами посреди степи, понадобились усилия целых поколений озеленителей и просто жителей.

В последнее время тема, связанная с зелеными зонами Кропивницкого, чаще всего возникает в связи со скандалами вокруг вырубки или обрезки деревьев. Заметим, что больше всего возмущаются технологиями ухода за зелеными насаждениями (ЗН) активисты, но на самом деле они и понятия не имеют ни о технологиях озеленения, ни о состоянии зеленых зон и тем более об их перспективах. Наверное, поэтому, говоря об этих проблемах, они и оперируют не четкими данными, а страшилками типа «уран-радиация» и «пустыня».

В то же время по количеству растений на одного жителя мы находимся в «зеленой середине» городов Украины: от 12 до 20 квадратных метров садов, скверов и парков. Правда, как определяется этот показатель, тоже никто не знает, поскольку даже в научных статьях пишут, что ни в одном городе Украины нет полноценного реестра ЗН. Понятно, что нет его и в Кропивницком, в чем мы и убедились, общаясь со специалистами. Все понимают, что уровень озеленения, как и его развитие, без подробной инвентаризации установить сложно.

Но не стоит волноваться: в Кропивницком с зелеными зонами все нормально. Об этом говорит главный инженер КП «Благоустрій» городского совета Виктор Ивашина: «Никакой катастрофы с зелеными насаждениями в городе нет. Другое дело – их состояние. Но это вопросы другого порядка, потому что на сегодня главное – уход. Уже второй год подряд проводится инвентаризация зеленых насаждений, но этим занимаемся не мы. Такова система. Могу сказать, что в городе очень большое количество старых деревьев, требующих уже не ухода, а удаления и замены, чем, опять же, занимаемся не мы, а организация, выигравшая тендер».

По информации главного инженера, в городе насчитывается около тысячи уже задокументированных деревьев, подлежащих удалению или замене, но на их страже грудью, в прямом смысле, стоит общественность. (Сам слышал, как во время планерки на предприятии несколько раз прозвучала фамилия активистки Надежды Паливоды.) Например, удаление и последующая замена деревьев на улице Киевской была остановлена именно из-за протестов, хотя такие вопросы должны решать специалисты.

То же самое происходит и с обрезкой деревьев, которую неправильно называют «глубокой», а то и вообще «варварской». После нее остается только ствол дерева. Специалисты говорят, что такая обрезка называется омолаживающей, поскольку дает «пожилым» деревьям возможность сформировать новую крону, что и происходит в течение одного-двух лет. При этом активисты рассказывают об уничтожении всех деревьев, особенно если действительно погибает одно обрезанное дерево из нескольких десятков.

Специалисты же утверждают, что деревья часто гибнут и при наличии веток, зато после омоложения можно формировать крону, как того требует современный дизайн. Строго говоря, работников можно упрекнуть только в одном – такую обрезку они проводят не в течение трех лет, а за один раз, но, по большому счету, это особой роли не играет. А еще создалось впечатление, что в городе не существует какого-то генерального плана озеленения, который бы предусматривал и учет, и необходимость посадки новых растений. Говорят, что такой план есть в недрах главного управления ЖКХ города, но он – явно не руководство к действию, поскольку неизвестно, что в нем заложено.

Для парков земли у нас нет!

Виктор Ивашина отметил, что сейчас разрабатываются проекты землеустройства для установления границ объектов природно-заповедного фонда Украины, находящихся в Кропивницком. Прежде всего это парк Победы, он же Горсад, и Лесопарковая. Интересно, что активное строительство элитного жилья вокруг парка Победы вроде бы не затронуло территорию самого Горсада – пострадали только бывшие скульптурные реставрационные мастерские и павильоны. Но этого никак нельзя сказать в отношении Лесопарковой, где такое строительство таки ведется, но работы по установлению границ рекреационной зоны приостановлены ввиду… отсутствия финансирования. Кажется, что желание отдельных граждан строиться в этой зеленой зоне вошло в неразрешимый конфликт с интересами общественности.

Мало хорошего можно сказать и в отношении скверов и парков, расположенных среди жилых массивов. Они практически все переданы в частные руки или отданы в аренду. Самый яркий пример – сквер Центральный, где из-за аренды невозможно проводить работы по благоустройству. С другими скверами случилось и того хуже, поскольку они стали частными подворьями. Как говорят врачи, «мы их теряем», но еще большая проблема имеется в городе с наличием земли для разбивки новых зеленых зон. Даже для «юбилейных» 265-ти саженцев к годовщине основания города едва нашли место на берегу Ингула, в районе школы № 4. Что уже говорить о новых гектарах парков или скверов, земли для которых нет!

Кстати, не лучше, если не хуже, обстоит дело с выделением земли для залеснения области, поскольку все органы местного самоуправления охотно выделяют гектары для ветеранов АТО, но никак не для новых лесов. Счет идет на тысячи гектаров против нескольких сотен в год! Даже при таком «наличии отсутствия» площадей огромный вред зеленым насаждениям наносят те, кто больше всех озабочен их защитой. Некоторые активисты считают, что деревья и кустарники можно сажать где вздумается и как угодно, при этом совершенно забывая о необходимости ухода и полива. Даже сажать деревья нужно уметь. Это же можно сказать и по поводу ухода за зелеными зонами – этим делом должны заниматься специалисты, то есть работники специализированного коммунального предприятия, а не победители тендеров.

Если кто-то думает, что это точка зрения только представителей коммунальных служб, он ошибается. Свой взгляд на принципы озеленения имеют и частные специалисты. Директор ООО «Ландшафтная мастерская “Пан – тюльпан”» Мирослава Курцева говорит: «У нас есть специалисты, мы знаем параметры и ассортимент деревьев и кустов. Высадки необходимо планировать, исходя из местных условий, поскольку не каждое дерево выдерживает городские условия, загазованность, последствия посыпки дорожного покрытия. При грамотном подходе мы можем разработать проект озеленения, но местные власти к этому пока не готовы, возможно, и по чисто экономическим или организационным причинам. Те же тендеры очень тормозят дело. Возможно, кто-то боится конкуренции, но без специалистов разработать проект озеленения города нельзя. Слишком много нюансов, которые не учитывают даже при посадках деревьев, не говоря уже о комплексном подходе к проблемам озеленения. Вот сейчас надо уделять серьезное внимание возобновлению газонов по улице Короленко, где все не так просто после проведенного ремонта».

Специалисты сходятся на том, что городу необходима полная инвентаризация ЗН. Они также считают, что на зеленые насаждения в Кропивницком влияет не глобальное потепление или изменение климата, а уровень грунтовых вод, а также элементарное отсутствие ухода.

Один из основателей ландшафтной мастерской Юрий Медведенко к вопросу зеленых насаждений подходит с точки зрения наличия государственного интереса: «В Украине нет политической воли относительно озеленения. Необходимо пересмотреть нормативную базу, которая регулирует трудовые отношения в строительстве вообще и в озеленении – в частности. Мы живем по нормативам СССР, а не в современных реалиях. Вы удивляетесь? Зря, потому что, с одной стороны, заказчик просто не имеет возможности выделять необходимые средства на реализацию проектов озеленения, а с другой – в этой отрасли некому работать из-за низкой заработной платы. За 6900 в месяц никто за лопату не возьмется! Нам проще найти заказ в Венгрии, чем в Кропивницком. В Венгрии ценят наш опыт и наших специалистов».

Выходит, что в озеленении мы продолжаем пользоваться наследием СССР, и это не метафора граждан, ностальгирующих по колбасе по 2.20. Озеленители со стажем помнят, что во времена Союза высаживалось до двух с половиной тысяч растений в день, что и позволяло нашему городу быть среди самых зеленых городов Украины. В этой отрасли, как и вообще в экономике, за время нашей независимости тоже случился провал. Виктор Ивашина говорит, что этой весной в городе было высажено 800 деревьев, и это можно считать прогрессом.

Ситуация к лучшему начала меняться два-три года назад, когда появилось реальное финансирование программ озеленения, чего до этого не было вообще. Это мы еще не говорим о техническом состоянии коммунального предприятия, которое требует немедленного обновления технологического и транспортного парка. Понемногу наше городское пространство начинает меняться к лучшему, а местами ландшафтный дизайн напоминает европейский – мы уже привыкаем к многоуровневым посадкам цветов и цветочным инсталляциям. Правда, пока не говорим о вертикальном озеленении, никак не решим проблему тополиного пуха, не можем защитить деревья от браконьерских вырубок, пока еще вообще не думаем о восстановлении посадок вблизи городов, не говоря уже об устройстве капельного полива каждого дерева, как в том же Израиле. Как говорится, у нас нет не только политической воли по вопросам озеленения, но и традиций бережного отношения самого населения к своему богатству, которое не ценят.

Фото Павла Волошина, «УЦ».