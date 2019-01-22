«Cюда люди едут не только за деньгами»

Чтобы связаться с товарищем и коллегой, который живет и работает в Польше, повод был не лучшим. Ублюдок зарезал президента города Гданьск – так у них там называют городских голов. Сергей Муренец как раз живет в Гданьске. Он известен телезрителям Кировоградщины – раньше готовил сюжеты для еженедельной итоговой программы «Погляд», также работал на многих информационных сайтах области. Разговор получился шире первоначальной темы.

– Траур по Павлу Адамовичу закончился?

– Да, в субботу похоронили, и закончился. Хотя до сих пор по городу во многих местах остаются зажженные свечи в память о нем. У городской ратуши, мэрии по-прежнему много свечей и венков, какие-то даже типа инсталляции в память о погибшем. Город помнит.

– Ты не ходил на тот злополучный концерт?

– Мысль была, но как-то не хотелось…

– Насколько я знаю, ты профессию не сменил?

– Да, я работаю на местном сайте для украинских мигрантов, пишу статьи. Конечно, по сравнению с нашими сайтами, здесь немного другие тематика, аудитория. Если в Кропивницком, работая на сайте (последняя работа Сергея – редактор сайта kr.depo.ua. – Авт.), я четко понимал, какие новости будут интересными и популярными, то тут другое, пришлось некоторое время привыкать.

Наш сайт – это форум для украинцев, которые живут в Польше, плюс выходцы из стран бывшего СНГ. Украинцев больше всего на сайте. Он двуязычный – украинский и русский языки. Работает около двух лет. Стабильная аудитория – около 250 тысяч посетителей в месяц. Проект коммерческий, у фирмы есть еще несколько других сайтов. Наш, по моему мнению, является самым успешным для украинцев в Польше. Есть несколько, ориентированных чисто на Варшаву, есть такие, которым правительство Польши предоставляет помощь, дотацию, наш чисто коммерческий. Я доволен работой, владельцы вроде тоже довольны мной.

Я не сказал бы, что сильно выиграл в деньгах, работая тут, я в Кропивницком всегда искал возможности, на двух-трех работах трудился. Тут зарабатывают больше те, кто работает по 10 часов в день и шесть дней в неделю. Но сюда люди едут не только за деньгами. Многие вообще не за ними. За другими условиями жизни. Тут лучше инфраструктура, все условия для жизни, комфортнее здесь.

– Правду говорят, что в Польше кое-где уже больше украинцев, чем поляков?

– Нет, не правда. В Украине вообще бытует какое-то искривленное мнение, что в Польше работают 1,5-2 миллиона украинцев. Я смотрел последнюю статистику перед новым годом, сколько украинцев запрашивало так называемую карту «сталего побыту» – разрешение на постоянное проживание, всего примерно 200 тысяч. Понятно, что многие работают просто на визах – полугодовой и годичной, с разрешения воеводы. На мой взгляд, таких на всю страну наберется тысяч 500-700, ну максимум до миллиона. Я, как журналист, знаю, что таких рабочих виз выдано от работодателей (они называются «освядчення») не больше полумиллиона, и не факт, что все, их получившие, доехали. Так что, я думаю, на самом деле, если есть миллион, то это очень большая цифра. Нелегально работают ну пару десятков тысяч, не больше, тут это сильно наказуемо. Очень многие, которые берут «освядчення», едут дальше в Чехию и Германию. Конечно, присутствие наших людей ощущается. Заходишь в супермаркет и слышишь чаще всего, кроме польского, русский язык. Тут очень много белорусов и очень много россиян – они, оказывается, тоже массово едут сюда работать. И студентов очень много из наших стран.

– Надолго планируешь остаться в Польше?

– Да, планирую надолго. Я до декабря был на так называемом указе пробном, мне пересмотрели его и дали разрешение дальше жить, до определенного срока, но, если все будет хорошо, буду и дальше жить. Семью пока не могу перевезти, но как только найду что-то пристойное по цене и недалеко от работы, то попробую перевезти сюда. К весне должно освободиться много квартир, студенты уедут, буду искать.

– В магазинах есть украинские продукты или другие товары?

– Украинские продукты есть. В основном всякая бакалея марки «Верес», она сильно представлена – соусы, консервация. Когда-то покупал макароны, они тоже оказались украинскими. Продукции из Кропивницкого и области не встречал.

– Я не могу не спросить тебя о коммуналке.

– Да, тут дороже, но все в сравнении. На коммуналку больше тратят те, кто живет в многоквартирных домах. Там довольно высокий «чинш», то, что можно назвать аналогом нашей квартплаты. За обслуживание дома. В новых многоэтажках «чинш» составляет где-то 250 злотых, это немного. А в старых домах может достигать и 600 злотых. Чем старее дом, тем дороже в нем жить. В частных домах жить намного выгоднее! А если брать тарифы на воду, на электричество, они не выше, чем у нас, абсолютно сопоставимы.

– Чего тебе не хватает именно нашего, кропивницкого, украинского?

– Не хватает общения с друзьями. Конечно, я могу, как мы с тобой, созвониться, но просто поговорить, на пиво сходить не с кем. Есть знакомства среди украинских эмигрантов, я хожу на разные встречи, тут действует много интересных проектов для переехавших, но так, чтобы взять кого-то, набрать вечером в субботу и пойти посидеть – такого нет. Этого больше всего не хватает. О продуктах… Не раз слышал, что жалуются наши: тут не такое все вкусное, как у нас, - это неправда, просто, видимо, люди, долго живущие здесь, забывают. На самом деле продукты отличные, выбор больше, есть такие штучки, которых у нас не найдешь, я даже не знал об их существовании. И все абсолютно недорого, причем питание обходится, на мой взгляд, дешевле, а качество продуктов выше.

– Земляков с Кировоградщины не встречал?

– Каждый день встречаю. Дело в том, что в нашей фирме работает женщина из Кропивницкого, она уже больше двадцати лет как переехала. И все.

– Ну давай, до встречи!

– Да я приезжал на Новый год, но не получилось встретиться. От работы меня никто не освобождал. И я работал удаленно из Кропивницкого на свой сайт, хоть с семьей побыл, а в город всего один раз выбрался.