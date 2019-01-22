Нога на каждый день

Войдя в помещение по проезду Тенистому, мы неожиданно сталкиваемся с известным паралимпийцем Евгением Кравченко – мастером спорта по тяжелой атлетике. То, что одна его нога – на самом деле протез, просто не верится, глаз не видит разницы ни в осанке человека, ни в походке, ни во внешнем виде. Евгению подбирали фиксатор – специальный эластичный бинт, предотвращающий спадание протеза с культи при движении.

Встреча со спортсменом – не единственный сюрприз, с которым мы столкнулись во время посещения Кировоградского протезно-ортопедического участка. Это предприятие известно в очень узком кругу, но его работа крайне важна для всей области. Если возникла необходимость в ортопедической обуви, специальных приспособлениях для поддержания тела или в индивидуальном протезе, то только здесь вы можете получить их при поддержке государства.

– Есть цепочка действий, о существовании которой не все знают, - говорит начальник протезно-ортопедического участка Сергей Осадчий. – Мы тесно сотрудничаем с управлениями социальной защиты населения, через которые и получаем большинство заказов. Оплачиваются эти заказы государством. А сама цепочка выглядит так: человек, имея необходимость в протезе, ортезе или ортопедической обуви, получает у врача-специалиста справку, идет с ней на ВКК. Там ему выдают документ для предъявления в управление соцзащиты. И уже там он получает направление к нам.

Если оплачивать нашу продукцию из своего кармана, то это получается дорого и далеко не для всех доступно. Пара ортопедической обуви, изготовленной под заказ, стоит около 2 тысяч гривен, протез на нижнюю конечность – от 30 тысяч гривен. Такая возможность взаимодействия с государством через управления соцзащиты в сфере протезирования в Кировоградской области имеется только у нашего предприятия. Кроме того, мы также предоставляем такую услугу, как сопровождение человека с инвалидностью или физическим изъяном. Если говорить о тех же протезах – со временем их нужно дорабатывать, поскольку человеческое тело меняется: культя может увеличиться в диаметре или, наоборот, похудеть. Соответственно, нужно менять форму протеза. Эту чрезвычайно важную услугу не оказывают частные фирмы.

Протезно-ортопедический участок в Кропивницком является своего рода представительством Полтавского казенного экспериментального протезно-ортопедического предприятия. Этот производственный комплекс со 100-летней историей имеет на вооружении самые передовые технологии протезирования. В частности, в Полтаве изготавливают электронные и бионические протезы, а также берутся за особо сложные и уникальные случаи. Кировоградский участок же занимается более простыми, массовыми и востребованными заказами. Большая часть этих заказов приходится на ортопедическую обувь. Производство находится здесь же, прямо в здании участка по проезду Тенистому, 8 (это напротив ЖЭО № 3, за зданием бывшей «Рембыттехники»).

Путь клиента протезно-ортопедического участка начинается в регистратуре – здесь на него будет оформлена учетная карта, а его данные введены в единую электронную базу. Участок обслуживает всю Кировоградскую область, а головное полтавское предприятие отвечает, кроме Кировоградской, также за Полтавскую, Сумскую и часть Донецкой областей.

Из регистратуры человека направляют к специалисту по приему заказов. Этот этап чрезвычайно важен, потому как именно тут определяются параметры заказа. Если речь об ортопедической обуви, нужно максимально точно определить, какую проблему она облегчит и как именно: при плоскостопии или подагре требуются одни решения, а при косолапости или разной длине ног- другие. Все параметры подгоняются под клиента, и в случае чего отдать эту пару обуви другому человеку уже нельзя. Огромное количество клиентов протезно-ортопедического участка – дети.

– С детской обувью у нас грустная ситуация, - говорит Осадчий. - В Кропивницком критически мало врачей-ортопедов, детский ортопед – вообще редкая птица. Но подбирать обувь для ребенка должен только специалист, речь ведь о растущем, пластичном организме. К сожалению, чаще всего роль ортопедов приходится брать на себя родителям.

Образцы обуви, которые нам демонстрирует Сергей Юрьевич, не выделяются большой изысканностью. Все-таки это не модельная обувь, и странно было бы видеть на паре женских ортопедических туфель каблук-шпильку. Но это обувь высокого качества из натуральной кожи.

В цеху по изготовлению протезов мы ожидали увидеть мешки с крышечками от пластиковых бутылок (их же для этого собирают в офисах в специально отведенные ящички и коробочки?). Но нет, правда заключается в том, что для изготовления протезов нужны специальные материалы. Для того, чтобы сделать чехол на культю – основную часть протеза, от которой зависит комфортность его ношения, – используют высокотехнологичные смолы немецкого производства, металлические части доставляют из Германии, Чехии, Японии. Используются и украинские детали.

– Кстати, комплектующие украинского производства ничуть не уступают по качеству своим немецким аналогам, - отмечает Осадчий. - Фактически мы работаем по принципу сборочного цеха, по аналогии с автомобильной промышленностью – комплектующие и материалы в основном импортные, но труд и квалификация людей – наши. На участке работают превосходные специалисты с большим опытом, и если аналогию с автопромом продолжить, то я могу сказать, что мы собираем, если не «Мерседес», то точно «Фолькс­ваген».

Как и ортопедическая обувь, протез должен полностью соответствовать запросам заказчика. Пожилому диабетику, пережившему ампутацию конечности, не нужно бегать по кочкам, главное его требование – устойчивость. Коленный сустав в этом случае должен быть жестким, обеспечивая своему хозяину возможность безопасно сесть и встать. А спортсмену-бегуну необходим протез с совсем иными свойствами – гибкими сочленениями не только на уровне колена (при необходимости), но и на уровне стопы. Протезы, изготовленные на кировоградском участке, позволяют заниматься тяжелой атлетикой и ездить на велосипеде. Чтобы придать искусственной ноге максимальное сходство с настоящей, металлическую часть протеза оборачивают в поролоновый чехол. Оказывается, для наших людей возможность скрыть свой «изъян» от посторонних критически важна.

Не менее важен в случае с протезом еще один нюанс – умение его носить. Возможно, это прозвучит для вас парадоксально, но этому нужно учиться под чутким руководством врача-реабилитолога.

– Когда-то у нас была реабилитационная база, - говорит начальник протезно-ортопедического участка, - но сейчас ее нет. Есть планы по ее организации, но все, как обычно, упирается в вопрос финансирования. Сейчас в стране война, но мы не можем похвастаться повышенным вниманием со стороны Минсоцполитики. Более того, в нескольких областях подобные участки были закрыты. Что нам нужно? Нужно, чтобы о нашем существовании знали, чтобы к нам приходили люди, которым нужна наша помощь.

Контактные телефоны Кировоградского протезно-ортопедического участка: (0522) 56-35-51 (регистратура), 56-33-53 (прием и выдача заказов).

P. S. Так куда же деваются из офисов крышечки, собираемые якобы на протезы для военных? Эта тайна так и осталась неразгаданной…

Фото Павла Волошина, «УЦ».