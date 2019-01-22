Сніговики за роботою

На одній із недавніх апаратних нарад мер міста Кропивницький Андрій Райкович дав завдання керівникам управління ЖКГ терміново розробити схему прибирання від снігу тротуарів і прибудинкових територій. Він наголосив, що зима передбачається сніжною, а в цьому питанні в нас великі проблеми.

З наявністю проблем із прибиранням снігу з тротуарів і відсутністю згаданої схеми, мешканці міста могли переконатися вже в понеділок, 21 січня, особливо ті, хто поспішав на роботу. Причому мова йде не про традиційно другорядні для снігоприбиральної техніки віддалені райони приватної забудови, а про самісінький центр міста. Мова йде про площу Героїв Майдану, про вулицю Дворцову, про тротуари найближчих до центру міста вулиць, які на момент вранішнього піку пішоходного руху залишилися нерозчищеними від снігу. Зазначимо, що Дворцова взагалі є пішохідною, тому така неувага з боку комунальників виглядає досить дивно. Таким чином вони дали можливість мешканцям центру та працівникам різноманітних офісів та установ відчути себе мешканцями Балашівки чи Кущівки, які вже звикли пробиватися пішки крізь снігові кучугури навіть на проїжджій частині вулиць. Можливо, сили комунальників були кинуті на розчистку снігу на інших, більш важливих напрямках? Схоже на те, оскільки ударні групи борців із снігом у помаранчевих куртках таки працювали на деяких об’єктах у центрі.

Наприклад, зранку понеділка «взвод бійців снігового фронту» у кількості сімох працівниць ретельно розчищав усі доріжки в скверику біля міської Дошки пошани та навіть вхід до офісу однієї небідної політичної партії, розташованої поряд. Питання в тому, наскільки необхідною була робота зранку саме на цій локації, якщо там навіть вдень скупчень бажаючих помилуватися на Дошку пошани не спостерігається? Інша група комунальників завзято прибирала сніг на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку на одноіменній вулиці. У цьому випадку хоча б присутня логіка – на 22 січня заплановані заходи по відзначенню Дня Злуки, але ж 21-го січня сніг зранку можна було прибирати й на більш актуальних напрямках, таких, як автобусні зупинки та пішоходні переходи? Чи ми вже звикли, що після проходження прибиральної техніки ці місця стають недоступними через залишені на обочинах снігові вали?

Не почули мера й практично всі власники офісів і приміщень, які виходять на «червону лінію», тобто тротуари. Можна сказати, що Всесвітній день снігу, який відзначався 20 січня, ударною працею ми не відзначили…