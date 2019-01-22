Волонтерство – это не про деньги. Это – про время

Слово «волонтер» вошло в наш ежедневный обиход вместе с российскими войсками на Донбасс. Благодаря огромному труду неравнодушных армия выстояла. Но в украинском обществе сформировался искаженный образ волонтера как человека, занимающегося сбором денег.

Встреча волонтеров, организованная в студии KOWO в Кропивницком в рамках программы «Агенты волонтерства», в числе прочих задач должна была развеять этот прочно укоренившийся миф. Волонтеры сейчас трудятся на самых разных поприщах: вместе со священниками проведывают стариков в геронтологическом центре и поют колядки в детской гематологии, оказывают бесплатную юридическую помощь, обучают навыкам оказания первой медицинской помощи, ухаживают за собаками в питомниках, кормят горячими обедами бездомных и так далее. Большинство пришедших на эту встречу – молодые люди (что очень радует, честно говоря), но на самом деле волонтерство не имеет возрастных рамок.

Вековые традиции

Самой почтенной по возрасту волонтерской организацией, представленной в Кропивницком, является Красный Крест. Вряд ли кто-то из наших читателей не слышал о ней. Более ста лет гуманитарной деятельности по всему миру, в самых горячих точках нашей планеты – вот их визитная карточка. Но чем занимается служба Красного Креста конкретно в нашем городе? Об этом рассказала глава областной организации Красного Креста Диана Иванова:

– Сейчас в Кировоградской области работают 200 волонтеров Красного Креста. Чаще всего нас можно увидеть на различных массовых мероприятиях – мы следим за тем, чтобы здоровью людей ничего не угрожало, а при необходимости оказываем первую помощь. Часто нас приглашают дежурить вместо штатных медиков. Но при этом не надо путать Красный Крест со скорой помощью. Например, мы не имеем права выдавать медикаменты.

Красный Крест также проводит курсы по обучению населения навыкам оказания доврачебной медицинской помощи. Представителей организации можно пригласить на производство, в офис, а можно учиться на их базе, расположенной на ул. Гоголя, 98. По словам Дианы, сам курс обучения бесплатный, но есть затраты на расходные материалы. Не менее важная задача ребят из Красного Креста – лекции и практические занятия в школах по различным тематикам: от профилактики ВИЧ до мер по оказанию первой помощи в критической ситуации.

Заокеанские друзья

Американец Джозеф приехал в Украину как волонтер Корпуса Мира. Сейчас он работает в Кировоградском ЦДЮТ – ведет студии «Евроклуб» и «Банк молодежных инициатив». Но это не единственная его работа. Вместе с местными волонтерами Джозеф посещает школы Кропивницкого. По его словам, детям очень интересно узнавать, как живут люди в США и как видится Украина глазами иностранца.

– Моя волонтерская деятельность началась еще в школе – мы каждую неделю ездили в местный дом престарелых и общались со стариками, - рассказывает Джозеф. – Не могу сказать, что это было в полной мере волонтерство, потому что без этой работы нельзя было получить некоторые оценки. В университете я уже полноценно занимался волонтерством – мы помогали устроиться мигрантам из других стран. В университете я стал учить русский язык. А по окончании учебы оказался в Украине. На занятиях в ЦДЮТ мы обсуждаем те изменения, которые нужно пройти обществу, чтобы стать частью европейского мира, и как в этом деле может помочь каждый отдельно взятый человек.

Из опыта своей работы в Кропивницком Джозеф особенно хорошо запомнил поездку на поселок Новый.

– Нас пригласила школа № 10, и я решил, что нужно ехать. Это пригородный поселок, до которого трудно добраться. Поэтому в местной школе бывает мало гостей. Было холодно, я сел в переполненную маршрутку и ехал довольно долго. Зато дети встретили меня очень тепло, задавали множество вопросов. Особенно приятно было слышать, как они пытались формулировать вопросы на английском языке. Получилось очень хорошее общение. Один ученик пытался спросить меня, как я отношусь к французской породе собак, но выяснить, какая порода имелась в виду, мы так и не смогли. Но, думаю, это не последняя наша встреча, мы все выясним!

Школу на поселке Новом Джозеф посещал уже не единожды и, по его словам, к особенностям местного транспортного сообщения почти привык.

Юрист для бабушки

При Центральноукраинском педагогическом университете работает юридическая клиника. Ее «врачи» – студенты и преподаватели, изучающие право и юриспруденцию. Все консультации бесплатны, поэтому «пациентов» у клиники немало.

– Кто больше всего нуждается в бесплатной юридической помощи? Конечно, люди пожилого возраста, - говорит Владислав Колесниченко, один из консультантов юрклиники. – Но жизнь такова, что большинство приходят к нам не потому, что нужно решить какой-то вопрос. Беседа, как правило, начинается с того, что человек рассказывает всю историю своей жизни, изливает все наболевшее. Иногда в этом потоке удается обнаружить информацию о том, по какому, собственно, вопросу, пришел человек, а иногда – нет. Так как на самом деле он пришел не потому, что нуждается в юридической консультации. Он просто нуждался в том, чтобы его выслушали. Получается, что волонтеры юридической клиники должны быть еще и психологами. Это, конечно же, получается не у всех, бывает, что студенту хватает всего одного приемного дня, чтобы понять – волонтерство это не его.

Волонтерская деятельность, когда человек задействует свои профессиональные навыки для бескорыстной помощи другим, имеет свой термин – pro bono. Это часть латинской фразы, перевод которой звучит как «для общественного блага». Чаще всего этим термином обозначают ситуацию, когда человек, как правило, предоставляющий услугу за деньги, решает давать эту же услугу на добровольных началах тем, кто в ней нуждается, но не может оплатить. С этой точки зрения, Доктор Айболит – хрестоматийный волонтер pro bono.

– Волонтеру всегда приходится делать трудный выбор, - отмечает Владислав, - использовать отведенное ему время для личных потребностей или для волонтерской работы. Волонтерство – это не про деньги, а именно про время. Время, которое можно было бы провести с друзьями, или в кругу семьи, или за хорошей книгой, но ты бросаешь все и бежишь в офис, потому что знаешь – нужно помочь. Или в больницу, или в питомник, или еще куда. Или, наоборот, люди приходят к тебе домой, потому что твое рабочее место – у тебя дома.

«Зачем тебе это надо?»

– Это, наверное, самый частый вопрос, который мне задают люди, когда узнают, что я волонтер, - говорит Ирина Мунтян, представитель правозащитной организации «Флора» и ГО «Мама-86». – Я помню, как мне пришлось делать выбор – прийти в университет на модульную контрольную или в УТОС, чтобы проконсультировать слабовидящих по особенностям медицинской реформы. Я выбрала УТОС. Что мне это дало, кроме проблем в университете? Я чувствую себя частицей гражданского общества. Я не пассивный наблюдатель, а активный участник общественных процессов – это, наверное, самое главное, что дает волонтерство. И это то чувство, которого многим нашим согражданам не хватает.