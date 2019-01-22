Як розподілити 130 мільярдів

На сьогодні майже половина жителів України одержують ті чи інші види соціальної підтримки. Якщо розділити суму в 130 мільярдів гривень, передбачених на соціальні виплати в державному бюджеті 2018 року, на число наших співгромадян, що легально працюють і сплачують податки (а таких близько 16 мільйонів) – на кожного припаде майже по 8000 гривень. У той же час, за оцінками міжнародних експертів, в Україні щонайменше 10% соціальної допомоги виплачується неправомірно. Яким чином контролюватиметься використанням коштів, котрі у вигляді податків сплачуємо всі ми, – про це розповів генеральний директор Директорату сім’ї та соціальної підтримки Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко.

Складова перша: вірно визначити адресата

Критерії надання соціальної підтримки (у першу чергу житлових субсидій), що діяли попередніми роками, були дуже «розмиті», і соціальну допомогу, часом, одержували далеко не найбідніші. Отримувач міг працювати неофіційно, мати тіньовий дохід, жити на широку ногу, але декларувати низьку офіційну зарплату, а подекуди й повну відсутність доходів і отримувати соціальну допомогу. Або члени одного подружжя могли бути зареєстровані за різними адресами і на обидві квартири одержувати субсидії. А подеколи – ще й здавати одне з цих помешкань в оренду.

Від минулого року при призначенні субсидії почали звертати увагу не лише на офіційно задекларовані доходи, а й на реальний склад сім’ї, на те, яким помешканням ця сім’я володіє, які коштовні речі купує тощо.

Звичайно, усі життєві обставини не передбачиш, тому критерії постійно допрацьовуються. А індивідуальні випадки розглядають комісії при місцевих органах соціального захисту. І навіть ті заявники, які за формальними ознаками не мають права на допомогу, але можуть довести, що її справді потребують, підтримку від держави в більшості випадків отримують.

Складова друга: вдосконалити механізми контролю

У середині грудня Кабінет Міністрів України створив Державну соціальну службу України, яка буде відповідати за реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, а також здійснювати кон­троль надання соціальної підтримки.

Це дасть можливість нарешті відокремити функції призначення соціальної допомоги від конт­ролю цього процесу. Адже наразі парадокс нашої системи контролю полягає в тому, що той місцевий орган, який призначає й виплачує допомогу, він же й контролює правомірність своїх дій.

Створення професійного контро­люючого органу дасть можливість ефективно перевіряти не лише отримувачів допомоги, а й посадових осіб, відповідальних за її надання. Також розпочнеться перевірка якості соціальних послуг, які надаються людям похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам у закладах соціального захисту, зокрема, у інтернатах, територіальних центрах.

Методики перевірок теж буде кардинально змінено. У Мінсоцполітики переконані: перевіряти абсолютно всіх – це безглуздо й недоцільно. Майбутнє – за вибірковими перевірками, що базуються на так званих профілях ризику, коли вже на етапі звернення «профіль» заявника за спеціальним алгоритмом буде співставлятися з «профілями» типових порушників. У списки для перевірок потраплятимуть лише ті, з чийого боку існує ризик зловживань. А переважну більшість отримувачів контролюватимуть мінімально або не перевірятимуть взагалі.

Подібні підходи вже виправдали себе в інших країнах Європи. Розробка ефективних механізмів контролю при наданні соціальної допомоги наразі здійснюється в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», який Мінсоцполітики впроваджує за сприяння Світового банку.

Складова третя: контролювати спільно з громадянами

Жителі успішних країн розуміють, що бюджет соціальної підтримки – це ті самі кошти, які вони платять у вигляді податків. Вони засуджують тих, хто отримує соціальні виплати незаслужено, і охоче повідомляють органи соціального інспектування про порушників і шахраїв.

Більшість населення в Україні – 67,2% опитаних – також висловили негативне ставлення до тих, хто навмисне надає недостовірні дані з метою отримання допомоги від держави, це виявили минулорічні соціологічні дослідження, проведені за сприяння Світового банку.

Громадяни України вже отримали змогу дізнатися, кому саме за рахунок їхніх податків надається допомога. На ресурсі subsidii.ioc.gov.ua достатньо ввести адресу, щоб з’ясувати, чи отримує субсидію той, хто там зареєстрований. При цьому ім’я, прізвище та інші персональні дані в реєстрі не відображаються.

А повідомити про факти незаконного надання чи отримання субсидій, інших видів соціальної допомоги та соціальних послуг можна на безкоштовну «гарячу лінію» 0 800 50 2757 (з 9.00 до 18.00 по буднях), яку за підтримки Світового банку було запроваджено восени. Результати опрацювання повідомлень про порушення з боку посадових осіб і населення контро­люються Мінсоцполітики.

Створення ефективних механізмів контролю розподілу соціальної підтримки в Україні дасть можливість зекономлені кошти витратити на поліпшення медичних та освітніх послуг, на підвищення соціальних гарантій через розподіл іншим категоріям населення, яке дійсно потребує підтримки.