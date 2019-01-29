CBN сделает «Ветер»

На Кировоградщине появится еще один местный телеканал – пока в Кропивницком и Александрии, но с расчетом со временем покрыть всю область.

О том, где, когда смотреть и что можно будет увидеть, на прошлой неделе рассказал тележурналист Вадим Мурованый, возглавляющий информационное агентство CBN («Центральноукраинское бюро новостей»), новым проектом которого станет «Ветер».

Событие, по его словам, нерядовое – в прошлый раз новые телевизионные каналы в областном центре запускали в 1997-1998 году. Сегодня все по-другому, новая «кнопка» сразу заработает в цифровом формате. Смотреть уже с 1 февраля смогут те, у кого есть приставка Т 2, на 32 канале. Появится телеканал и в кабельных сетях.

Поначалу вещание будет начинаться в 17:00 и продолжаться до часа-двух ночи, к октябрю 2019-го создатели «Ветра» рассчитывают выйти на «плановую мощность», 24 часа в сутки.

– Уже закуплен контент – сериал, художественные и документальные фильмы. Учитывая мой опыт работы на областном телевидении, я уверен, что одной из наших фишек станут концерты мировых звезд, которые мы будем «крутить» вечером – начиная от Стинга и Джо Кокера и заканчивая Тимберлейком, Агилерой, Мадонной и так далее. Они будут стартовать в 23:00, и, я думаю, именно тут мы свою аудиторию уникальную найдем, люди будут отличать в это время наш канал от других, это то, что им не покажут остальные, – считает Мурованый.

Из интернет-формата в телевизионный перекочуют новостные выпуски, которые коллектив CBN делает практически с самого момента своего запуска в прошлом году.

– Мы их будем давать три раза в день, в 20:00, 21:00 и 22:00. Это будет один и тот же выпуск, опять же, учитывая опыт работы на областном телевидении, я знаю, что очень большое количество людей не успевают посмотреть их в 19:00, потом могут не успеть в 20:00… Я так думаю, что мы делаем лучше нашему зрителю, - говорит телевизионщик.

Потребность аудитории в местных теленовостях есть – отвечая на вопросы коллег о предполагаемой аудитории, Мурованый уточнил: несколько лет назад 65% участников одного из проведенных в области соцопросов ответили, что черпают местную информацию из новостной программы «День за днем» на канале «Кировоград».

Помимо новостей, фильмов и концертов, уже на старте вечернего вещания на «Ветре» будут и собственные проекты.

– Это будут ток-шоу, это будут авторские программы, в том числе спортивная программа Юрия Илючека. Я надеюсь, что первую мы увидим 4 февраля, она будет идти по вторникам. 1 февраля, в день, когда мы стартуем, я думаю, что сюрпризом будет новый формат, такой программы, мне кажется, на местном канале еще не было. Ее будет вести Елена Данилишин, программа будет называться Red Hot Chili People. Это будет такой «бескомплексный», раскованный коллектив, который будет обсуждать самые актуальные, самые важные, с точки зрения этого коллектива, темы, приглашать гостей…

Фото CBN.